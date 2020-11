Wacom One, ridisegna la scuola e il lavoro da casa

n tutta Italia le nuove restrizioni imposte dalla diffusione del virus hanno comportato il ritorno alla didattica a distanza per molti alunni e insegnanti. Allo stesso tempo, sempre più aziende hanno adottato la modalità di lavoro da remoto, il tanto citato smart working, per tutelare la salute dei propri dipendenti e garantire comunque il proseguimento delle attività.

Per affrontare questi cambiamenti e adattarsi al meglio ad un setting domestico servono i giusti alleati, come il creative pen display di Wacom One, per vivere al meglio e nel modo più produttivo, interattivo e inclusivo possibile la didattica a distanza e lo smart working, e perchè no, anche per concedersi momenti di svago e relax.

Come insegnare e apprendere in modo dinamico con Wacom One?

Gli insegnanti possono contare su Wacom One per rendere le lezioni a distanza (ma anche in classe) più coinvolgenti e produttive. Il professore può scrivere i contenuti della lezione direttamente sul creative pen display utilizzando l'apposita penna e riproducendo visivamente concetti che sarebbero altrimenti più complessi da comprendere. In questo modo è possibile mantenere alto il livello di attenzione e di partecipazione degli alunni, che possono condividere il proprio lavoro con l'insegnante e il resto della classe. Anche il lavoro individuale da remoto viene facilitato grazie alle feature del device che consentono di prendere appunti, creare o modificare grafici e tabelle e disegnare schizzi proprio come su un foglio di carta, con la possibilità di condividere il risultato finale in un solo click.

Come coordinare il lavoro da remoto con Wacom One?

Coordinare il lavoro tra diversi individui o addirittura tra diversi team può essere complesso e faticoso. Con Wacom One è possibile condividere il proprio lavoro con il team in modo semplice, collegando il creative pen display ad un pc o a un cellulare e utilizzando le applicazioni di collaborazione come Zoom. La condivisione dello schermo può aiutare gli utenti a seguire una riunione e a riassumere le azioni/idee che sono emerse durante il meeting. Grazie all'utilizzo di frecce, figure e sottolineature sarà possibile seguire al meglio la discussione, esattamente come avverrebbe all'interno di una sala riunioni. Per gli addetti in settori creativi Wacom One permette di montare video oppure editare foto, con nuovi colori o effetti unici. Il tutto utilizzando le applicazioni come Adobe Creative Cloud Photography Plan, direttamente con la penna, dimenticandosi delle complicate frequenze di tasti necessarie normalmente per implementare le procedure di editing.

Il device è anche uno strumento ideale per migliorare il work-life balance, infatti Wacom One è un ottimo compagno nei momenti di svago e creatività. Grazie alla possibilità di utilizzare la penna Wacom con i software creativi come Clip Studio Paint o Adobe Fresco è possibile disegnare schizzi e bozzetti proprio come si farebbe su un foglio con una matita.

Wacom One è disponibile su Wacom eStore e rivenditori selezionati al prezzo consigliato di 410€.