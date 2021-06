Wasteland 3, al debutto l'espansione "The Battle of Steeltown"

inXile entertainment e Deep Silver sono lieti di annunciare che "The Battle of Steeltown", la prima espansione narrativa DLC per il pluripremiato gioco di ruolo a squadre Wasteland 3, è ora disponibile digitalmente su PC, Xbox One e PS4.

Benvenuto a Steeltown!

L'imponente complesso industriale di Steeltown produce tutta la tecnologia che mantiene il Colorado in funzione e il Patriarca al potere: camion, armature, armi e robot. Ma le consegne di Steeltown si sono fermate e tutto ciò che il Patriarca sta ricevendo da Abigail Markham, il leader di Steeltown, sono scuse.

Quando manda i Ranger a indagare, scoprono che il posto è una polveriera con la miccia già accesa. Gli operai scioperano, i banditi fanno irruzione impunemente e nessuno può varcare i cancelli, nemmeno per gli affari del Patriarca. Senza aiuto, Steeltown potrebbe crollare e bruciare per sempre, e portare con sé Markham, ma forse è proprio quello di cui ha bisogno.

I Rangers dovranno decidere da soli sul da farsi.

• Attraversa il complesso produttivo di Steeltown da solo o in coop in questa epica espansione narrativa. Affronta nuove avvincenti missioni, affronta nuovi nemici robotici e risolvi il mistero nel cuore di Steeltown come meglio credi.

• Il combattimento tattico raggiunge nuovi livelli grazie a nuove meccaniche come devastanti attacchi telegrafici, effetti di stato cumulativi, scudi elementali e armi non letali, che ti consentono di risolvere le schermaglie di Steeltown in modi completamente nuovi.

• Combattimento e ridimensionamento dell'equipaggiamento significano che sia i nuovi giocatori che i vecchi possono entrare a Steeltown durante le loro partite per una sfida adeguata al livello, con una storia e un cast di personaggi che si adattano alle decisioni che hai già preso.

• La Battaglia di Steeltown espande il gioco base con nuovi nemici, armi, armature, incontri sulla mappa del mondo e ricette di creazione.

• Mary Ramos (Music Supervisor) e Mark Morgan (Composer) tornano con colonne sonore originali e nuove cover di ispirazione post-apocalittica.

"La battaglia di Steeltown rappresenta non solo un nuovo fantastico capitolo nella storia di Wasteland 3", afferma il Director, David Rogers "pieno di scelte, conseguenze e l'umorismo unico peculiare del titolo, ma è anche il culmine di tutto il duro lavoro che abbiamo fatto. Per coloro che giocano a Wasteland 3 per la prima volta, si cimenteranno con la migliore versione del gioco. I giocatori che torneranno a visitare Steeltown troveranno invece delle sorprese: una nuova storia, nuovi personaggi, meccaniche di combattimento che cambiano davvero le tattiche in modi nuovi e stimolanti. Vedranno anche i personaggi e le storie che hanno iniziato nel gioco base fare la loro comparsa, con nuove interazioni. Tutto questo è completato da un'incredibile nuova musica post-apoc".

La Battaglia di Steeltown è inclusa anche nel nuovo Expansion Pass di Wasteland 3, disponibile su PC, Xbox One e PS4, che dà accesso a due DLC, che approfondiscono i personaggi, i combattimenti e i sistemi del gioco base.

L'Expansion Pass contiene:

DLC 1 - The Battle of Steeltown – Disponibile!

DLC 2 – In arrivo nell'estate 2021