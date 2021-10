Wasteland 3, il DLC Cult of the Holy Detonation è ora disponibile

inXile entertainment e Prime Matter sono liete di annunciare che "Cult of the Holy Detonation"—la seconda, finale espansione di Wasteland 3—è ora disponibile su PC, Xbox One e PlayStation 4.

Spunti di lettura:

Wasteland 3 al debutto, disponibile il trailer di lancio

Wasteland 3, al debutto l'espansione "The Battle of Steeltown"

Wasteland 3, svelato il DLC Cult of the Holy Detonation e la Colorado Collection

Cult of the Holy Detonation

Nel profondo del complesso militare di Cheyenne Mountain, i culti mutanti adorano un'antica divinità che chiamano la Sacra Detonazione, un'esplosione nucleare tenuta in stasi. Che si tratti di un dio, di un esperimento scientifico o di un miracolo accidentale, l'energia della Detonazione potrebbe alimentare Colorado Springs per centinaia di anni o livellarla in un istante. I culti in guerra hanno opinioni diverse su chi dovrebbe essere autorizzato a onorare il loro dio, e dovrai farti strada verso l'altare.

Cult of the Holy Detonation espande l'esperienza di Wasteland 3 con l'ingresso nel complesso di Cheyenne Mountain, pieno zeppo di nuovi personaggi, nemici, scontri impegnativi e nuove potenti armi e armature. La tua squadra di Ranger sarà messa alla prova come mai prima d'ora in incontri basati su obiettivi che danno una svolta creativa al combattimento a turni già profondamente tattico. Di fronte a probabilità schiaccianti, i Ranger dovranno spegnere i reattori, pulire i sistemi di ventilazione e adottare contromisure difensive per arginare un'ondata infinita di mutanti e macchine all'interno del fatiscente bunker militare.

Wasteland 3 Colorado Collection

Un nuovo bundle—la Colorado Collection—che include, oltre al pluripremiato gioco di ruolo tattico Wasteland 3, la Colorado Collection include le espansioni The Battle of Steeltown e Cult of the Holy Detonation, nonché gli item bonus Colorado Survival Gear.

Il bundle Colorado Collection è ora disponibile con uno sconto di lancio del 30%, per un periodo di tempo limitato, su Xbox, PlayStation, Microsoft Store, Steam e GOG!