Wasteland 3, svelato il DLC Cult of the Holy Detonation e la Colorado Collection

Con la gamescom e il primo anniversario di Wasteland 3 proprio dietro l'angolo, inXile entertainment e Prime Matter sono orgogliosi di annunciare non solo la seconda e ultima espansione DLC per Wasteland 3 "Cult of the Holy Detonation", ma anche l'uscita di “Colorado Collection”, entrambi in arrivo il 5 ottobre 2021.

Spunti di lettura:

Wasteland 3 al debutto, disponibile il trailer di lancio

Wasteland 3, al debutto l'espansione "The Battle of Steeltown"

Wasteland 3: Cult of the Holy Detonation

Una detonazione nucleare bloccata nel tempo, una guerra santa tra culti mutanti e i Desert Rangers proprio nel mezzo. Nel profondo del complesso militare di Cheyenne Mountain, i culti mutanti adorano un'antica divinità che chiamano la Sacra Detonazione, un'esplosione nucleare tenuta in stasi. Che si tratti di un dio, di un esperimento scientifico o di un miracolo accidentale, l'energia della Detonazione potrebbe alimentare Colorado Springs per centinaia di anni o livellarla in un istante.

I culti in guerra hanno opinioni diverse su chi dovrebbe essere autorizzato a onorare il loro dio, e dovrai farti strada verso l'altare. È l'ultima missione per i Rangers in Colorado e il risultato sarà sicuramente esplosivo, in un modo o nell'altro.

Cult of the Holy Detonation espande l'esperienza di Wasteland 3 con l'ingresso nel complesso di Cheyenne Mountain, pieno zeppo di nuovi personaggi, nemici, scontri impegnativi e nuove potenti armi e armature. La tua squadra di Ranger sarà messa alla prova come mai prima d'ora in incontri basati su obiettivi che danno una svolta creativa al combattimento a turni già profondamente tattico. Di fronte a probabilità schiaccianti, i Ranger dovranno spegnere i reattori, pulire i sistemi di ventilazione e adottare contromisure difensive per arginare un'ondata infinita di mutanti e macchine all'interno del fatiscente bunker militare.

Wasteland 3: Colorado Collection

L'intera esperienza Wasteland 3 in un'unica colossale collezione. Oltre al pluripremiato gioco di ruolo tattico Wasteland 3, la Colorado Collection include le espansioni The Battle of Steeltown e Cult of the Holy Detonation, nonché gli item bonus Colorado Survival Gear.

La Colorado Collection comprende:

Wasteland 3

Il pluripremiato sequel della serie Wasteland porta i Desert Rangers nelle distese ghiacciate del Colorado per affrontare bande, culti e clown psicopatici nel tentativo di portare stabilità in un'altra frontiera

The Battle of Steeltown

Il complesso produttivo di Steeltown si è fermato, interrompendo le consegne di macchine e robot necessari per gli sforzi bellici del Colorado. Sta ai Rangers far girare di nuovo gli ingranaggi, con ogni mezzo necessario.

Cult of the Holy Detonation

Avventurati nel complesso di Cheyenne Mountain per impossessarti di una fonte di energia che potrebbe trasformare Colorado Springs in un'utopia elettrificata o in un cratere fumante. Sta ai Rangers gestire questa situazione radioattiva.

Colorado Survival Gears

Inizia le tue avventure con un set di attrezzatura bonus a tema neve che renderà il tuo arrivo in Colorado un po' più agevole.

Wasteland 3: Colorado Collection sarà disponibile per il download digitale il 5 ottobre su PC, Xbox One e PS4.