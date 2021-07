Watch Dogs Legion, al debutto l'espansione Bloodline

Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

Share in Reddit

Ubisoft annuncia che Bloodline, la nuova espansione di Watch Dogs: Legion, è ora disponibile su Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation4, PlayStation5, Epic Games Store e Ubisoft Store su Windows PC, Stadia, Luna e Ubisoft+, il servizio di abbonamento di Ubisoft.

Watch Dogs: Legion – Bloodline è un’espansione narrative standalone dove i giocatori potranno controllare Aiden dal gioco originale Watch Dogs e Wrench, da Watch Dogs2, in un nuovo arco narrativo. In Bloodline, i giocatori seguiranno Aiden che accetta un lavoro a Londra come

Watch Dogs: Legion – Bloodline è un’espansione dalla linea narrativa autonoma nella quale il giocatore prende controllo di Aiden - dal Watch Dogs originale - e di Wrench di Watch Dogs 2 in una nuova serie di avventure. In Bloodline, il giocatore seguirà Aiden che accetta un lavoro a Londra per ricongiungersi con suo nipote Jackson dopo gli avvenimenti del primo Watch Dogs.

La missione di Aiden è infiltrare il laboratorio super tecnologico della Broca Tech per rubare una misteriosa quanto preziosa apparecchiatura, ma la sua missione è compromessa quando Wrench scappa con il dispositivo. Dopo aver perso il lavoro, Aiden viene coinvolto in un terribile fuoco incrociato. Senza veri alleati contro la gigantesca multinazionale e con Wrench sempre un passo avanti a lui, Aiden deve allearsi con il nipote Jackson e confidare nel suo coraggio e nella sua esperienza. Con l’imprevedibile comportamento di Wrench, le cose stanno per farsi molto complicate.

È possibile accedere all’espansione Watch Dogs: Legion - Bloodline tramite il Season Pass, disponibile ora per 29,99 € o come parte delle edizioni Gold e Ultimate di Watch Dogs: Legion. L’espansione può anche essere acquistata da sola per 15€. Watch Dogs: Legion – Bloodline richiede il gioco Watch Dogs: Legion per essere giocato.

In aggiunta all’espansione Bloodline, i possessori del Season Pass potranno aggiungere Aiden e Wrench alla Resistenza della DedSec nella campagna principale o nella modalità Online, ognuno con le proprie abilità:

Aiden Pearce potrà servirsi di: Concentrazione: Mira rallentata dopo un'eliminazione Crash di sistema: Disattiva i dispositivi elettronici nella zona Ricarica a effetto: Una ricarica eseguita con il giusto tempismo aumenta i danni

Wrench oitrà servirsi di: Sergei a rapporto: Chiama un drone da carico personale Sfere ninja: Mini flashbang non letali Signor Spaccatutto: Un grande martello personale Mitraglietta MPX e lanciagranate non letale: arsenale speciale con skin personalizzate



Spunti di lettura:

Watch Dogs: Legion non gira a 60FPS con Ray Tracing attivo, nemmeno con una RTX 2080Ti

Watch Dogs Legion accoglie nella resistenza Stormzy e Aiden Pearce

Watch Dogs: Legion, nuovo trailer per la storia ed info per i contenuti post-lancio

Watch Dogs Legion, ufficializzati i requisiti hardware finali

WATCH DOGS: Legion, la modalità online sarà disponibile dal 9 marzo con un aggiornamento gratuito