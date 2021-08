Watch Dogs: Legion, disponibile il Title Update 5.5 che comprende contenuti crossover con Assassin’s Creed

Ubisoft annuncia che il Title Update 5.5 per Watch Dogs: Legion è ora disponibile su Xbox One, Xbox Series X | S, PlayStation4, PlayStation5, Epic Games Store e Ubisoft Store per Windows PC, Stadia, Luna e Ubisoft+, il servizio di abbonamento di Ubisoft.

L’aggiornamento 5.5 dà il benvenuto ad Assassin’s Creed in Watch Dogs: Legions con due missioni della storia gratuite - “Arrivano gli Assassini” e “Il nuovo credo” – e due missioni open world gratuite. Il giocatore in possesso del Season Pass potrà interpretare Darcy, un membro dell’Ordine degli Assassini di Assassin’s Creed, sia online che nella modalità singolo giocatore, con abilità che comprendono:

Lama Celata: la tipica arma degli Assassini. Migliora la lotta corpo a corpo e permette di attaccare da ogni angolazione.

Drone aquila: Un drone da esplorazione che può autodistruggersi ed emettere un impulso elettromagnetico a corto raggio.

Travestimento RA: Il giocatore può assumere l’aspetto di un nemico per poter accedere a zone riservate. Si applica anche agli alleati vicini nella modalità multiplayer.

L’aggiornamento include anche altri contenuti gratuiti nella modalità online di Watch Dogs: Legion e nella campagna singolo giocatore:

Modalità online:

Invasione PvP: Questa modalità preferita dai fan ottiene il trattamento Play-as-Anyone; gli Invasori avranno accesso agli strumenti d’inganno, compresa l’abilità di scambiarsi con altri personaggi per evitare di essere individuati. La Squadra di ricerca utilizzerà armi, abilità e apparecchiature per prevenire lo scaricamento dei dati.

Estrazione PvP: Una nuova modalità nella quale i giocatori ottengono le unità crypto e correranno per la città per caricare i dati mentre sono seguiti dagli avversari.

Nuove ricompense come la Corona delle speranze, outfit Livrea millenaria e outfit Notturno elegante.

Campagna single-player:

Modalità Resistenza - Il giocatore può entrare in una nuova modalità per la campagna di Watch Dogs: Legion dove: Permadeath è sempre attivata. Lo spostamento veloce tra le stazioni della metropolitana è disabilitato. Molti civili iniziano a detestare la DedSec. La maggior parte delle abilità, hack e gadget hanno un periodo di raffreddamento sensibilmente più lungo. … e molto altro.



Inoltre, Watch Dogs: Legion of the Dead è ora disponibile per Xbox One, Xbox Series X | S, PlayStation 4, PlayStation 5, su Epic Games Store e Ubisoft Store per Windows PC, Stadia, Luna e Ubisoft+. Watch Dogs: Legion of the Dead consente un’esperienza rogue-lite nella quale dovrai “Survive-as-Anyone” contro la minaccia dell’immortale e ostile ambiente della distopica città di Londra in rovina. Da solo, o fino a quattro amici in modalità co-op, dovrai creare la tua strategia su come raggiungere il punto di estrazione per ogni turno e raccogliere quante più scorte possibili lungo la strada. Potrai usare abilità come Sciame di Api per decimare i nemici, il Mantello RA per scappare dai pericoli e lo Spider-Bot da combattimento equipaggiato con una torretta di protezione.

