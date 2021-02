Werewolf: the Apocalypse – Earthblood al debutto, disponibile il trailer di lancio

NACON e Cyanide sono lieti di annunciare l'uscita di Werewolf: The Apocalypse - Earthblood, un brutale beat'em up ambientato nel World of Darkness. Il gioco è ora disponibile su PlayStation4, PlayStation5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC (Epic Game Store).

Si gioca nei panni di Cahal, un lupo mannaro, o Garou, della tribù Fianna, che è costretto ad andare in esilio per aver perso il controllo della propria rabbia devastante. Dopo anni di lontananza dai suoi cari, il destino riporta Cahal alla sua vecchia tribù, che è in pericolo mortale.

Deve combattere di nuovo per ritrovare la sua famiglia e salvare Gaia, la madre Terra, da Endron International. Controllata nell'ombra dal corrotto Wyrm, questa multinazionale petrolifera sta inesorabilmente devastando le risorse del pianeta e seminando disperazione ovunque operi, minacciando tutti gli esseri viventi.

Werewolf: The Apocalypse - Earthblood è un violento beat'em up basato sulle tre forme in cui Cahal può trasformarsi, permettendo diversi approcci e vari stili di gioco.

- Forma Homid: Utilizzata per neutralizzare furtivamente le guardie e penetrare nelle difese nemiche.

- Forma Lupus: Ideale per l'esplorazione e l'infiltrazione.

- Forma Crinos: perfetta per dar sfogo totale alla propria rabbia e seminare il caos fra i ranghi del nemico.

Si dovranno alternare queste tre forme per abbattere Endron.