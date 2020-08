WINDBOUND al debutto, disponibile il trailer di lancio

La nuova IP indie di Deep Silver, Windbound, è oggi disponibile per il download digitale su PlayStation4, Xbox One, Nintendo Switch, Google Stadia e PC - su Epic Games Store e Steam. In concomitanza con il lancio, Deep Silver ha pubblicato un trailer in stile dev diary di sei minuti, che presenta il gameplay e le interviste con i membri chiave del team di sviluppo, 5 Lives Studios, che forniscono dettagli su come è stato realizzato Windbound.

"Creare Windbound è stata un'esperienza indimenticabile, sia attraverso venti calmi che mari turbolenti", ha dichiarato Mitchell Clifford, Co-Founder e Lead Animator di 5 Lives Studios. "Siamo entusiasti che i giocatori possano finalmente intraprendere il loro viaggio al fianco di Kara ed esplorare i misteri dell'arcipelago. Questi sono solo i primi passi nel mondo di Windbound e ci sono ancora cose entusiasmanti per il futuro ".

Questo video di lancio dà il via ad una serie di Dev Diary in tre parti. Cosa rende questo mondo così speciale? Chi è Kara? Cosa ha ispirato la stravagante colonna sonora? La serie Dev Diary esplora tutto questo e molto altro, con le persone che hanno trascorso più di tre anni creando amorevolmente ogni pixel del gioco: il team di sviluppo di 5 Lives Studios. Visita il social @WindboundGame ogni venerdì mentre lo studio racconta come è nato Windbound dal primo schizzo su un pezzo di carta al gioco che è oggi.

Windbound è una bellissima avventura RPG di sopravvivenza in terza persona, dove dovrai cacciare, esplorare e creare. Il giocatore assume il ruolo di Kara naufragata su una terra sconosciuta dove deve imparare ad adattarsi per sopravvivere, risolvendo i misteri di una serie di isole dimenticate.

Windbound porta il genere survival in una nuova direzione, concentrandosi sulla caccia e sull'esplorazione, insieme alla costruzione di barche personalizzate e un'esperienza di navigazione tattile coinvolgente. Il gioco offre infinite opzioni di rigiocabilità grazie al mondo procedurale, alla fauna selvatica dinamica e alla creazione di barche modulari.

Storia:

Le isole proibite ti stanno chiamando, svela i loro segreti. Naufragata su un'isola sconosciuta, esplora, adattati e naviga attraverso mari pericolosi per rimanere in vita.

Nei panni di Kara, sei una guerriera, dispersa in mare a causa di una violenta tempesta, finisci alla deriva lontana dalla tua tribù. In balia delle acque turbolente, vieni gettata sulle rive delle isole proibite, un paradiso misterioso.

Senza barca, senza cibo e senza strumenti, solo la tua volontà e le tue skill possono farti sopravvivere, scopri un'isola misteriosa ricca di risorse. Costruisci oggetti e armi per cacciare o per difenderti dalla natura selvaggia e dalle sue fantastiche creature.

Durante l'esplorazione di nuove isole e delle rovine sparse attraverso le loro terre, svelerai segreti del passato e scorci del futuro. Scopri il mistero alla base di tutto e potresti trovare qualcosa di più della semplice strada di casa.

Caratteristiche chiave:

Scopri i segreti più nascosti

Parti per un viaggio e rivela la storia delle idilliache isole proibite; ognuna con la chiave per risolvere misteri e rivelazioni inaspettate.

Esplora più lontano di quanto l'occhio possa vedere

Dirigiti verso l'orizzonte, avanzando attraverso le isole, ognuna con la sua diversa fauna selvatica, paesaggi e sfide da affrontare.

Vivi le terre

Cerca risorse tra i terreni selvaggi che puoi utilizzare per creare una gamma completa di strumenti e armi per cacciare la fauna selvatica e migliorare la tua barca. Devi salpare quando le risorse diventano scarse.

Costruisci l'imbarcazione perfetta

La tua barca ha un ruolo chiave in questo viaggio, costruiscila con cura e personalizzala per affrontare le acque pericolose, andando da un'isola all'altra. Progetta la tua barca per combattere venti tempestosi, onde mostruose e creature marine mortali.