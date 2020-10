Windbound, disponibili nuovi contenuti gratuiti che arricchiscono l'esperienza di gioco

Deep Silver è lieta di annunciare che sta migliorando ulteriormente l'esperienza di gioco di Windbound con una raccolta di aggiornamenti di contenuti gratuiti che saranno pubblicati con tre patch tra il Q4 2020 ed il Q1 2021. Gli aggiornamenti includeranno nuove meccaniche di gioco, personalizzazioni e modalità, e saranno consegnati gratuitamente a tutti i giocatori attraverso delle patch.

Il primo aggiornamento di contenuti viene lanciato oggi ed è progettato per migliorare notevolmente l'esperienza del giocatore. Include una nuova skin, che migliora le abilità di Kara insieme alle nuove modalità Photo ed Endless.

La Witch Skin comprende tre oggetti extra per Kara, ognuno dei quali contiene nuove abilità; con il cappello della strega - le pozioni durano più a lungo; con l'abito da strega: ti rigeneri nelle vicinanze dopo la morte; con il bastone della strega – hai un’arma indistruttibile che spara piccole sfere magiche ad ogni colpo nella mischia, danneggiando il bersaglio più vicino.

La prima delle nuove modalità è la Photo Mode, che consente al giocatore di mettere in pausa il gioco, regolare la fotocamera e scattare una foto. I giocatori possono anche modificare la posa e l'espressione di Kara, l'ora del giorno e aggiungere filtri.

Modalità creativa per i fotografi appassionati di videogiochi che offre il pieno controllo della posizione e dell'orientamento della fotocamera, del campo visivo, dell'esposizione, dell'ora del giorno e della posizione del sole

20 diverse pose ed espressioni per Kara

20 cappelli e accessori per Kara

Una varietà di filtri, dal bianco e nero, al CRT, al pastello

C'è anche la modalità Eternal Voyage che offre ai giocatori una modalità di gioco infinita, che aggiunge il tracciamento alla schermata della mappa e salva il profilo per indicare a quante fasi il giocatore è riuscito a sopravvivere. Il gioco non termina con il Capitolo 5, le fasi diventeranno progressivamente (ma non all'infinito) più grandi, più varie e più pericolose.

L'aggiornamento nel Q4 2020 includerà skin aggiuntive per Kara, la modalità di navigazione libera e un'esperienza della torre Nautilus migliorata, introducendo una serie di nuove torri che i giocatori potranno esplorare, per completare nuove sfide e progredire.

Il nostro primo aggiornamento del Q1 2021 amplierà ulteriormente l'esperienza della torre Nautilus, introducendo nuovi tipi di nemici, nuove mosse di combattimento e meccaniche di gioco.

Inoltre, l'Ancestral Gear di Kara, originariamente offerto come bonus pre-order, è ora disponibile per l'acquisto sugli store digitali per console, PC e Stadia.

Per la tribù di Kara, le gesta dei suoi antenati sono leggendarie. Cacciatori, pescatori, guerrieri, poeti e filosofi, le loro storie raccontano di un popolo che viveva in perfetta armonia con il mondo naturale e nuotava nelle acque profonde in compagnia degli dei. Sebbene la storia della loro rovina sia andata persa nel tempo, la loro eredità sopravvive in questi artefatti che sono sopravvissuti fino ad oggi.

Capo ancestrale

Questo prezioso capo, adatto sia per un guerriero che per un prete, è stato tramandato di generazione in generazione e ora è giunto il momento per Kara di onorare il suo passato.

Remo Ancestrale

L'Oceanic Gyre è stato venerato in passato, sebbene il suo vero significato sia enigmatico per la gente di Kara oggi. Tuttavia, questo remo boscoso trattato con sale rimane robusto e funzionale, nonostante la sua età.

Coltello ancestrale

Come o dove gli antenati hanno acquisito questi frammenti di mare rimane un mistero, ma pochi negherebbero la loro efficacia. Luminosa, resistente e incredibilmente affilata, questa lama taglia anche oggi come cento anni prima.