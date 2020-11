WinZip presenta l'integrazione con Microsoft Teams e migliora la compressione dei file e le funzionalità PDF

La nuova famiglia di prodotti WinZip 25 fornisce a utenti privati, business e aziendali potenti strumenti di crittografia, gestione dei file e compressione che rendono semplice salvare e condividere in sicurezza i file tramite e-mail, in rete e nel cloud.

Con la linea WinZip 25, i clienti possono lavorare in modo più produttivo, grazie alla nuova integrazione con Microsoft Teams, creare file.Zipx più piccoli per una condivisione più veloce e ottimizzata, organizzare e gestire i file in modo più efficiente con gli strumenti background estesi e trarre vantaggio da funzionalità PDF perfezionate per potenziare il proprio flusso di lavoro.

«Che sia usato per motivi personali o per lavoro, WinZip fornisce gli strumenti essenziali per tenere i file al sicuro, ovunque siano archiviati o condivisi. E con queste ultime release, abbiamo continuato a focalizzarci sulla produttività dei nostri utenti, rendendo ancora più facile lavorare con le piattaforme e i formati da cui dipendono ogni giorno», ha affermato Bill Richard, Vicepresidente del settore sviluppo per WinZip.

«La nostra nuova linea di prodotti WinZip 25 offre miglioramenti a Zipx che possono risultare in file di dimensioni inferiori grazie al rilevamento dei file duplicati. I clienti Pro ed Enterprise possono trarre vantaggio dalla potenza massima con nuove capacità PDF che semplificano la creazione e la protezione di documenti critici. Inoltre, dato che gli utenti dipendono da Microsoft Teams per restare connessi anche quando lavorano da remoto, la nostra nuova integrazione consente loro di condividere i file in modo rapido e semplice», ha aggiunto Henrique Monteiro, Responsabile della gestione prodotto di WinZip.

L'integrazione di Microsoft Teams rende semplicissimo lavorare con clienti e colleghi.

Ora WinZip 25 lavora direttamente con Microsoft Teams per semplificare la condivisione dei file con i colleghi, aiutando a inviare rapidamente il link a un file o una cartella a uno o più canali o chat.

Inoltre, è possibile personalizzare lo sfondo su una chiamata di Teams aggiungendo qualsiasi immagine presente su file, che sia salvata in locale, nel cloud o archiviata in un file Zip.

Con WinZip 25 Enterprise, le aziende possono portare la loro integrazione con Microsoft Teams a un livello superiore, grazie al supporto di Teams Channel SharePoint Files, è altrettanto facile comprimere, crittografare, decomprimere e gestire i file in cartelle di SharePoint come se fossero cartelle e file locali. Questa potente funzionalità semplifica la condivisione di informazioni con i colleghi tenendole al contempo in sicurezza.

Organizzazione e risparmio di spazio, creazione di file Zipx più piccoli e ottimizzazione della gestione dei file nel cloud.

Gli strumenti background di WinZip 25 sono più potenti che mai ed è possibile accedervi rapidamente nella scheda Strumenti di WinZip. Si può risparmiare moltissimo spazio trovando ed eliminando i file duplicati e inutilizzati e organizzando le foto con facilità.

È possibile creare file compressi più piccoli con il nuovo rilevamento dei file duplicati in Zipx. WinZip 25 non archivia i file duplicati, ma mantiene intatta la struttura di file e cartelle originali, riducendo in modo significativo le dimensioni dei file Zipx.

Quando si lavora con i file nel cloud, WinZip 25 ora aiuta a individuare facilmente e a modificare i file condivisi da altri. Inoltre, permette di gestire in modo migliore i file nei tuoi account cloud connessi. Con pochi clic, ora è possibile organizzare le foto per anno o mese, senza più bisogno di passare ore e ore a cercare ovunque i propri ricordi.

Funzionalità PDF migliorate.

Usa WinZip 25 Pro o WinZip 25 Enterprise per tenere sicuri i PDF. Che il PDF sia stato creato dall'utente in WinZip o in un'altra applicazione, o che lo abbia ricevuto da qualcun altro, la nuova capacità di firmare i PDF assicura che i contenuti originali del documento siano protetti da modifiche non autorizzate. Portando qualsiasi flusso di lavoro di PDF a un livello superiore, WinZip 25 rende anche semplice combinare diversi tipi di file, quali .XLS, .PNG, .DOCX e altri ancora, in un singolo PDF pronto per essere condiviso con un semplice passaggio.

WinZip 25 Enterprise offre una soluzione personalizzabile ideale per le aziende più grandi.

Basato sulla potenza di WinZip 25 Pro, WinZip Enterprise permette ai reparti IT di implementare crittografia di livello aziendale all'interno della propria forza lavoro e di proteggere l'IP e i dati critici negli ambienti di rete multi-cloud. Integrandosi direttamente con i servizi aziendali standard SaaS services SharePoint, Office365 e ora Microsoft Teams, WinZip Enterprise può essere configurato per funzionare con una varietà di servizi cloud aziendali, fra cui Amazon AWS Regions (incluso GovCloud), Microsoft Azure, Oracle, IBM Cloud, RackSpace e HP. Con crittografia AES standard di settore, questa soluzione completamente personalizzabile è uno strumento essenziale per qualsiasi azienda che deve rispettare i requisiti di conformità, fra cui gli standard e le normative statunitensi FIPS 140-2, FIPS 197, HIPAA e DFARS, e le normative europee, come il GDPR.

Per maggiori informazioni sull'intera linea di prodotti WinZip 25, fare riferimento a questa scheda comparativa.

Prezzi e disponibilità

La linea di prodotti WinZip 25 è disponibile in 17 lingue, fra cui italiano, inglese, ceco, danese, olandese, finlandese, francese, tedesco, giapponese, coreano, norvegese, portoghese, russo, cinese semplificato, spagnolo, svedese e cinese tradizionale. WinZip 25 Pro ha un prezzo di vendita consigliato di 60,94 Euro. WinZip 25 è disponibile al prezzo di vendita consigliato di 36,54 Euro. Tutti i prezzi sono da considerarsi IVA inclusa.

Per informazioni sulle opzioni di licenza di WinZip 25 Enterprise, visitare il sito web www.winzip.com/enterprise.