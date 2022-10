WithSecure introduce la protezione avanzata per Microsoft OneDrive

La sicurezza delle applicazioni di collaborazione basate su cloud è una priorità assoluta per le organizzazioni. In risposta a queste preoccupazioni, WithSecure (precedentemente nota come F-Secure Business) ha sviluppato un nuovo livello di protezione per la sua piattaforma di sicurezza basata su cloud, WithSecure Elements.

WithSecure Elements è una piattaforma in cloud che le aziende possono utilizzare per trasferire la gestione della sicurezza ad un fornitore di servizi gestiti di fiducia, oppure gestirla in-house. Offre la flessibilità di scegliere e adottare le funzionalità di cui hanno bisogno tramite diversi moduli, compresi protezione endpoint, endpoint detection and response, vulnerability management e protezione della collaborazione.

Proteggere la collaborazione è diventata una priorità fondamentale per le imprese: una recente ricerca di WithSecure ha rilevato che garantire la sicurezza delle applicazioni di collaborazione basate su cloud, come Microsoft 365 e Salesforce, era una delle prime priorità tecniche di sicurezza più comuni tra le aziende.*

L’indagine ha inoltre messo in evidenza che la sicurezza dei lavoratori da remoto è il risultato più comunemente ricercato dalle organizzazioni in materia di sicurezza aziendale, una tendenza che sottolinea ulteriormente l'importanza di proteggere gli strumenti di collaborazione basati su cloud che consentono di lavorare da remoto.

“L'adozione di strumenti di collaborazione basati su cloud è ormai in piena espansione e sta rapidamente diventando essenziale per molte aziende. Tuttavia, il cloud è un ambiente molto diverso e molte organizzazioni devono ancora adattarsi", dichiara Leszek Tasiemski, Head of Products WithSecure. “La popolarità e la mancanza di sicurezza di questi strumenti li rendono un vettore di attacco interessante per gli attaccanti, il che rappresenta una preoccupazione significativa per le aziende".

Gli intervistati del sondaggio hanno fatto eco a questa percezione: circa 1 intervistato su 4 ha rilevato un attacco mirato contro i propri ambienti cloud nei 12 mesi precedenti il sondaggio, e circa 1 su 5 ha dichiarato di averne rilevato più di uno. Il 15% ha segnalato una violazione dei dati e il 6% più di una.

La protezione avanzata per Microsoft OneDrive for Business è una nuova funzionalità della soluzione WithSecure Elements Collaboration Protection che estende i servizi esistenti di protezione avanzata per Microsoft Exchange Online e Microsoft SharePoint Online. I file archiviati su OneDrive vengono analizzati autonomamente sfruttando le informazioni sulle minacce in tempo reale e l'analisi dei contenuti in più fasi. Vengono scansionati e analizzati non appena vengono caricati su OneDrive e su base continua, anche quando vengono modificati.

I file percepiti come malevoli vengono eseguiti e analizzati in maniera approfondita in un ambiente sandboxing cloud sicuro e isolato. Qualsiasi contenuto dannoso rilevato (come virus, trojan, ransomware e altre minacce informatiche) viene identificato, bloccato o rimosso.

“WithSecure Elements continuerà a coprire un maggior numero di strumenti e piattaforme di collaborazione, estendendosi anche all'analisi del comportamento degli utenti, alla detection and response in tempo reale su cloud e alla comprensione delle relazioni tra identità, risorse cloud e dispositivi, per fornire ai difensori una consapevolezza immediata e completa della situazione. Sarete in grado di supervisionare e orchestrare la sicurezza del vostro patrimonio da un unico pannello, indipendentemente dal fatto che si tratti di cloud, infrastruttura fisica o applicazioni", conclude Tasiemski.

La nuova protezione avanzata Microsoft OneDrive for Business è inclusa automaticamente in tutte le sottoscrizioni di WithSecure Elements Collaboration Protection. Maggiori informazioni sono disponibili a questa pagina.

*Fonte: Studio B2B Market Research WithSecure 2022, che ha intervistato 3072 persone per mezzo di un sondaggio online a maggio 2022 in 12 paesi (Regno Unito, Francia, Germania, Belgio, Paesi Bassi, Danimarca, Finlandia, Norvegia, Svezia, Stati Uniti, Canada e Giappone). Tutti gli intervistati erano decision maker o influenzano le decisioni nelle loro organizzazioni per l’acquisto di prodotti e servizi di sicurezza IT, delle reti o del cloud.