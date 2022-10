Wo Long: Fallen Dynasty debutterà a Marzo 2023

KOEI TECMO Europe e lo sviluppatore Team NINJA hanno annunciato che il loro dark fantasy ricco d’azione Wo Long: Fallen Dynasty, sarà disponibile globalmente il 3 marzo 2023. L'epopea infestata da demoni di Team NINJA arriverà su Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation5, PlayStation4, PC Windows tramite Steam. Inoltre sarà disponibile al lancio su Xbox Game Pass per console e PC.

KOEI TECMO Europe ha anche annunciato che oltre alla versione standard del gioco, sarà possibile acquistare anche una speciale Digital Deluxe Edition di Wo Long: Fallen Dynasty, che include un Season Pass che comprende tre pack DLC. Questi pacchetti contengono nuovi generali, nuovi demoni, nuovi scenari, nuovi livelli, nuovi tipi di armi e altro ancora. La Digital Deluxe Edition include anche un artbook digitale e una mini colonna sonora digitale. Coloro che acquisteranno la Digital Deluxe Edition saranno ricompensati con il Season Pass/DDX bonus: “Armatura Qinglong”.

In aggiunta, KOEI TECMO Europe ha svelato anche i bonus d’acquisto anticipato di Wo Long: Fallen Dynasty’. Acquista il gioco fisico o digitale entro il 16 marzo per ricevere la speciale " Armatura Baihu". Coloro che preordineranno il gioco in digitale riceveranno sia il bonus d’acquisto anticipato che il bonus di preordine: "Armatura Zhuque". Al lancio sarà disponibile anche una SteelBook in limited edition di Wo Long: Fallen Dynasty. La SteelBook Launch Edition include un'esclusiva custodia da collezione insieme a oggetti DLC bonus “Corona di Zhurong” e “Corona di Gonggong”.

KOEI TECMO e Team NINJA hanno condiviso i risultati del sondaggio su Wo Long: Fallen Dynasty condotto a settembre. Il rapporto di feedback degli oltre 80.000 fan che hanno portato a termine la demo è disponibile da oggi sul sito ufficiale.