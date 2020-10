World of Warship, arriva una nuova Modalità di Battaglia a tempo limitato e la seconda fase dell'evento Corazzate Americane

Lo sviluppatore e publisher Wargaming ha rilasciato oggi l'ultimo aggiornamento per World of Warships (WoWS), il suo popolare gioco di combattimento navale gratuito. La seconda fase dell'evento Corazzate americane introduce una collezione storica dedicata alla U.S. Navy, una serie di missioni di combattimento e consegne del giorno con ricompense regolari. In più, l'aggiornamento aggiunge una nuova modalità di battaglia a tempo limitato ambientata in un futuro distopico governato dalle corporazioni. Giusto in tempo per Halloween!

Fai il botto con stelle e strisce

Questo evento è completamente dedicato alla U.S. Navy, ed è progettato per fornire ai giocatori informazioni sulle batterie principali delle corazzate, sugli ammiragli e sulle medaglie di servizio delle guerre mondiali, oltre che sulle principali tipologie di uniforme degli uomini arruolati nella U.S. Navy durante la Seconda Guerra Mondiale. Completando la collezione, i giocatori riceveranno una nuova corazzata di livello V Oklahoma, oltre a mimetiche, bandiere e container dopo aver terminato le nuove missioni di combattimento.

Grande caccia: la chiave per vincere!

Per tutti i fan delle distopie fantascientifiche, in World of Warships arriva una nuova, mostruosa modalità di battaglia a tempo limitato. Sono ora disponibili le Battaglie Chiave, una modalità di gioco temporanea nella quale 16 giocatori si scontrano tra loro e con dei mostri controllati dall'IA su una gigantesca mappa Poligono.

L'obiettivo principale dei giocatori consiste nell'uscire dal Poligono tramite dei portali disposti al centro della mappa, distruggendo uno dei mostri speciali e ottenendo una chiave. Ciascun giocatore inizia da solo, ma può unirsi a una squadra composta da un massimo di tre navi direttamente durante la battaglia. Tuttavia, solo un giocatore può usare la chiave, il che mette davanti a una scelta: restare con i propri alleati, oppure mettersi contro di loro e scappare da soli. I giocatori potranno prendere il controllo di tre navi diverse, ciascuna personalizzabile con un'ampia gamma di moduli con cui sperimentare dozzine di combinazioni e stili di gioco unici.

Questi sono solo due punti salienti dell'ultimo aggiornamento, che include diverse altre aggiunte, tra cui nuove missioni per i Clan con cui ricevere ricompense, un miglioramento dell'interfaccia delle portaerei e molto altro ancora. Le note di aggiornamento complete sono disponibili a questa pagina.