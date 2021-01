World of Warships lancia l’evento Capodanno lunare 2021

Lo sviluppatore e publisher Wargaming ha annunciato oggi il primo aggiornamento del 2021 per World of Warships (WoWS), il suo popolare gioco di combattimenti navali gratuito.

Per celebrare il Capodanno lunare, dal 20 gennaio, i giocatori avranno accesso a una serie di nuovi contenuti a tema, oltre ad alcuni aggiornamenti alle abilità dei Capitani, nuove Mischie di Clan e progressi per la costruzione nel cantiere navale di Kure, insieme a una serie di modifiche al bilanciamento, sconti e consegne giornaliere.

Imbarcati per il tuo Viaggio in Occidente

Per celebrare il Capodanno lunare di quest’anno, World of Warships offre una nuova sfida in cui sarà possibile completare alcune missioni di combattimento per ottenere i container “Il viaggio in Occidente” e Capodanno lunare, che potranno includere navi panasiatiche, mimetiche permanenti e altre ricompense.

I container “Il viaggio in Occidente” potranno includere anche una delle nuove navi Wujing o Sanzang, con le mimetiche permanenti Sha Wujing e Tang Sanzang. I giocatori troveranno anche un Porto del drago aggiornato, oltre a nuove insegne e bandiere. Per coronare il tutto, la ricompensa finale per il completamento dei gruppi di missioni di combattimento sarà l’Anshan con un Capitano da 6 punti abilità e uno spazio nel Porto.

Le navi, i Capitani e le mimetiche prendono il nome dagli eroi del celebre romanzo “Il viaggio in Occidente”: l’ex generale celestiale, Sha Wujin, un monaco buddista, Tang Sanzang, il re scimmia, Sun Wukong, e lo stregone, Zhu Bajie.

Per alcune immagini dei nuovi contenuti, visita il link indicato qui.

Aggiornamento alle abilità dei Capitani

Con il primo aggiornamento dell’anno, il sistema delle abilità dei Capitani subirà alcune modifiche, progettate per offrire ai giocatori una maggiore scelta di build di combattimento per i vari stili di gioco.

Tutte le abilità dei Capitani saranno ridistribuite automaticamente, utilizzando un sistema di suggerimenti e garantendo una build con un’abilità che sia efficace per ogni specifica nave nel nuovo sistema. I giocatori potranno sfruttare questa opportunità per reimpostare le abilità dei Capitani gratuitamente.

Per una panoramica più completa delle modifiche apportate, consultare le note relative alla patch qui, ma ricapitolando:

Ora ogni Capitano ha una sezione delle abilità separata per ciascun tipo di nave.

Il numero massimo possibile di punti abilità disponibile per un Capitano è stato aumentato da 19 a 21.

È stato aggiunto il sistema di suggerimenti delle abilità, che si adatta alla nave selezionata.

I Capitani con meno di 21 punti abilità daranno ai giocatori ulteriori punti EXP del Capitano Elite.

L’EXP del Capitano Elite può essere ottenuta congedando i Capitani non utilizzati.

Un’interfaccia rinnovata per il sistema delle abilità dei Capitani.

Oltre a ripristinare le abilità e smontare gratuitamente gli ammodernamenti per l’intera durata dell’aggiornamento, ci sarà anche uno sconto per la riqualificazione dei Capitani.

Inoltre, i giocatori con un livello di accesso 8 o superiore riceveranno 500 dobloni con il primo accesso al gioco durante l’aggiornamento 0.10.0, e sarà possibile ottenere fino ad altri 600 dobloni completando le speciali missioni di combattimento.

Nuove Mischie di Clan

La quattordicesima e quindicesima Mischia di Clan saranno combattute in un formato 7 contro 7. Le Mischie saranno aperte a tutti i giocatori, persino a chi non fa parte di un Clan.

Si svolgeranno in modalità Corsa agli armamenti, con enormi ricompense di carbone, crediti ed EXP dei Capitani Elite da ottenere. La quattordicesima Mischia sarà disponibile dal 27 gennaio, mentre la quindicesima dal 10 febbraio. Per una panoramica su come partecipare, visita questo link.

Cantiere navale di Kure

La costruzione della Hizen continua! Fino al termine dell’aggiornamento 0.10.0, i giocatori potranno completare le missioni di combattimento del Cantiere navale e progredire attraverso 22 delle 26 fasi di costruzione navale. La possibilità di acquistare le fasi in cambio di dobloni continuerà a essere possibile fino al termine dell’aggiornamento 0.10.1.

Spunti di lettura:

World of Warship, arriva una nuova Modalità di Battaglia a tempo limitato e la seconda fase dell'evento Corazzate Americane

Creative e Wargaming insieme per nuovi bundle in World of Warships