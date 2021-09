WRC 10 al debutto, disponibile il trailer di lancio

NACON e KT Racing Studio celebrano oggi l'uscita di WRC 10, il videogioco ufficiale del FIA World Rally Championship, su PC, PlayStation4, PlayStation5, Xbox One e Xbox Series. WRC 10 è previsto anche per il lancio su Nintendo Switch in una data successiva.

Per celebrare i 50 anni della competizione nel 2022, WRC 10 offre un'edizione anniversario unica, ricca di nuove caratteristiche e di emozioni di guida. Una modalità retrospettiva offre ai giocatori la possibilità di rivivere 19 eventi che hanno fatto la storia del campionato. Queste impegnative prove speciali sfidano le abilità dei piloti imponendo condizioni specifiche per ogni epoca. Guida in sei rally storici, tra cui il leggendario Rally dell'Acropoli (Grecia) e il Rally di Sanremo (Italia), con oltre 20 delle auto più iconiche del WRC: Alpine, Audi, Lancia, Subaru, Ford, Mitsubishi, Toyota... Con più contenuti che mai, i fan ameranno WRC 10 e il suo omaggio a 50 anni di rally.

La fisica, già lodata dalla critica e dai piloti in WRC 9, è stata ulteriormente migliorata per offrire ai giocatori un'esperienza ancora più realistica. Il controllo delle forze aerodinamiche, il turbo e la frenata hanno ricevuto particolare attenzione su tutte le superfici, in modo che WRC 10 ricrei sensazioni di guida sempre più accurate e intense. L'immersione è stata anche aumentata con un design audio completamente rielaborato per questa nuova edizione. Provate il rally come se foste lì!

Anche la popolarissima modalità Carriera è stata migliorata con un nuovo editor di livree e la possibilità di creare la propria squadra. Ora puoi applicare i tuoi colori personali alle auto del campionato per completare le 52 squadre ufficiali della stagione 2021. Accetta la sfida con la tua squadra personalizzata!

Infine, per estendere l'esperienza, il gioco sarà anche arricchito nei mesi successivi al lancio, attraverso diversi aggiornamenti gratuiti che porteranno in particolare nuove auto così come nuovi eventi celebrativi, aggiornamenti regolari della modalità Co-Driver, nuovi adesivi nell'editor di livrea, e infine una nuovissima modalità Campionato multiplayer online!