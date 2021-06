WRC 10 al Steam Next Fest, demo gratuita e trailer dello storico Rally dell'Acropoli

Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

Share in Reddit

NACON e lo studio di sviluppo KT Racing sono lieti di annunciare la loro partecipazione allo Steam Next Fest. Dal 16 al 22 giugno, una versione demo gratuita di WRC 10, il gioco ufficiale del FIA World Rally Championship, sarà giocabile esclusivamente su Steam.

In uscita il 2 settembre 2021 su PlayStation4, PlayStation5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC (Steam), la nuova edizione del principale simulatore di rally ha anche svelato oggi uno dei tanti eventi storici che presenta: Il Rally dell'Acropoli in Grecia.

Spunti di lettura:

WRC 9 e l'attesa della next-gen, recensione e benchmark su PC Windows

NACON e KT Racing annunciano WRC 10, al debutto il 02 Settembre (2021)

Il Rally di Croazia fa il suo debutto in WRC 10

Steam Next Fest - primo sguardo a WRC 10!

Durante lo Steam Next Fest, i giocatori PC potranno giocare una demo esclusiva di WRC 10. La demo include una panoramica di tre rally completamente nuovi che sono stati aggiunti al calendario di questa stagione: Estonia (ghiaia), Croazia (asfalto) e Spagna (asfalto). Accedi a Steam domani per una panoramica completa dell'esperienza di guida ancora più realistica e della fisica del gioco, che sono state ampiamente acclamate in WRC 9.

L'Acropoli - Una sfida storica in WRC 10

La nuovissima modalità Anniversario di WRC 10 offre agli appassionati di rally la possibilità di rivivere alcuni famosi momenti del WRC, dal 1973 a oggi. Al volante di auto delle rispettive epoche, sarà possibile mettersi nei panni di alcuni dei migliori piloti di questo sport e diventare una leggenda del rally completando le numerose sfide disponibili.

Nella Renault Alpine A110, nella Lancia Delta HF 4WD o magari nella Lancia 037, si potrà affrontare il Rally dell'Acropoli, uno degli eventi storici inclusi nel WRC 10. Con strade di montagna tortuose e polverose, a volte sui bordi delle scogliere, il Rally dell'Acropoli in Grecia è famoso per essere particolarmente impegnativo per i piloti. Nel 2021 festeggia il suo grande ritorno nel campionato dopo otto anni di assenza.