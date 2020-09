WRC 9 al debutto, disponibile il trailer di lancio

Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

Share in Reddit

NACON e lo studio KT Racing celebrano oggi l'uscita di WRC 9, il videogioco ufficiale del FIA World Rally Championship disponibile su PlayStation4, Xbox One e PC presso l'Epic Games Store e, in un secondo momento, su Xbox Series X, PS5 e Nintendo Switch.

L’attesa è conclusa: il videogioco di riferimento del settore nel mondo delle sim-racing è finalmente disponibile! WRC 9 include molti miglioramenti nel comportamento dei veicoli e nel realismo di guida, oltre a nuove modalità di gioco - tra cui Clubs, una zona a traffico libero per testare le impostazioni delle auto, e una arricchita modalità Career - che permette ai giocatori di mettersi davvero nei panni di un pilota di rally.

Rispondendo pienamente alle richieste dei tifosi, la modalità Clubs offre ai giocatori la possibilità di creare i propri campionati dalla A alla Z, per competere con i propri amici o con la community.

Per ampliare ulteriormente l'esperienza, il gioco beneficerà inoltre di aggiornamenti gratuiti nei mesi a venire, tra cui in particolare: una modalità Photo, nuove prove speciali per i rally di Portogallo e Finlandia, auto e squadre aggiuntive, nonché una Modalità Co-driver. Arriveranno presto ulteriori informazioni!

Con WRC 9, gli appassionati sviluppatori dello studio francese KT Racing hanno fatto di tutto per soddisfare ancora una volta le grandi aspettative dei fan del rally alla ricerca di sfide più difficili e di un maggiore realismo. Con una modalità Career potenziata e molti miglioramenti tecnici, i giocatori sono spinti direttamente nel cuore della stagione 2020 del FIA World Rally Championship con molti highlights.

3 nuovi rally: Giappone, Nuova Zelanda, Kenya

Oltre 50 squadre ufficiali e la loro livrea da WRC, WRC 2, WRC 3 e Junior WRC

Oltre 15 vetture bonus che hanno lasciato il segno nella storia del WRC

La nuovissima modalità Clubs, per creare campionati personalizzati

Spunti di lettura:

NACON annuncia WRC 9, WRC 10 E WRC 11

WRC 9, NACON e lo studio KT Racing presentano il Rally del Giappone

WRC 9 svela le sue auto d'epoca in attesa del lancio