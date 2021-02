WRC 9, ora disponibile il DLC FIA Rally Star

Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

Share in Reddit

NACON, lo studio KT Racing e la Fédération Internationale de l'Automobile (FIA - la Federazione Internazionale dell'Automobile) sono lieti di annunciare che il nuovo DLC Rally Star per WRC 9, il videogioco ufficiale del FIA World Rally Championship, è ora disponibile. Frutto di una stretta collaborazione con la FIA, questa nuovissima modalità competitiva fa parte del primo programma mondiale di scouting dei futuri piloti di rally.

Acclamato dai media e dalla comunità gaming come la più realistica simulazione di rally, WRC 9 ha conquistato nuovi giocatori in tutto il mondo fin dalla sua uscita sulle console PlayStation e Xbox e su PC. Con questo DLC unico, il gioco avvicina i videogiochi alla realtà diventando il primo passo del programma di selezione FIA Rally Star, che è stato istituito per trovare i futuri talenti.

FIA Rally Star: la bandiera verde a febbraio!

Da febbraio ad agosto 2021, si terranno 12 prove online per selezionare i piloti più promettenti di WRC 9. Questa prima fase della competizione sarà aperta ai piloti dai 17 ai 26 anni, e sarà giocata esclusivamente con la nuova M-Sport Ford Fiesta Rally3. I vincitori di ciascuna delle 12 prove si qualificheranno per una delle sei finali continentali.

A finali concluse, i 7 migliori piloti, tra cui almeno una donna, saranno iscritti a un programma esclusivo di formazione e pratica FIA. Per il migliore di loro, l'avventura continuerà con 2 stagioni nel FIA Junior WRC!

"Il nuovo livello di realismo di WRC 9 ci dà l'opportunità di proporre questa sfida a tutti gli appassionati di questo sport nel mondo" ha detto Jérôme Roussel, responsabile del programma FIA. "Il prossimo Sébastien Loeb, Ott Tänak o Sébastien Ogier potrebbe già allenarsi sulla sua console o PC! Dobbiamo solo trovarli!"

Il DLC FIA Rally Star è ora disponibile su Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation4, PlayStation5 e PC sull'Epic Games Store a 9,99€.

Spunti di lettura:

WRC 9 e l'attesa della next-gen, recensione e benchmark su PC Windows

WRC 9, il primo aggiornamento gratuito arriva con nuovi contenuti