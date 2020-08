WRC 9 svela le sue auto d'epoca in attesa del lancio

Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

Share in Reddit

Anche quest'anno i giocatori potranno godere di una selezione di auto leggendarie in WRC 9, il videogioco ufficiale del FIA World Rally Championship.

L'ultima edizione del gioco di grande successo, che sarà disponibile il 3 settembre 2020, presenta un totale di 15 auto classiche che hanno tutte lasciato il segno nella storia vincendo almeno una volta i titoli mondiali dei piloti o dei costruttori del WRC. Molte di queste auto estremamente reattive provengono da un'epoca in cui gli aiuti alla guida high-tech non erano disponibili e richiedono abilità di guida molto specifiche.

Spunti di lettura: NACON annuncia WRC 9, WRC 10 E WRC 11

WRC 9, NACON e lo studio KT Racing presentano il Rally del Giappone

I giocatori potranno guidare auto iconiche come la Porsche 911 GT3 RS RGT (997), che è una delle auto più difficili da controllare a causa della sua reattività; la Citröen C3 WRC 2019, l'ultimo modello realizzato da Citroën come produttore ufficiale; e la Proton Iriz R5, sviluppata esclusivamente per la categoria R5 (WRC 2).

Di seguito l'elenco completo delle auto d'epoca disponibili in WRC 9:

Lancia Stratos

Lancia Fulvia HF

VW Polo WRC 2016

Lancia 037

Porsche 911 GT3 RS RGT (997)

Ford Escort MkII 1800

Alpine A110 1973

Lancia Delta HF Integrale Evoluzione

Citroën Xsara WRC 2005

Ford Focus 2007

Toyota Corolla 1999

Audi Quattro A2 1984

Citroen C3 WRC 2019

Proton Iriz R5

La quindicesima auto leggendaria inclusa nel gioco sarà svelata e disponibile in un secondo momento, rimanete sintonizzati!

Ricordiamo che WRC 9 sarà disponibile dal 3 settembre 2020 per Xbox One, PS4 e PC presso l'Epic Games Store, successivamente per Xbox Series X, PS5 e Nintendo Switch.