WWE 2K22 al debutto, disponibile il trailer di lancio

2K annuncia che è finalmente disponibile WWE 2K22 per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC Windows, nelle versioni Standard e Deluxe.

Spunti di lettura: 2K svela WWE 2K22, al debutto il prossimo 11 Marzo 2022

Modalità di Gioco

Showcase Mode - Rey Mysterio

Il 2K Showcase è il marchio di fabbrica di WWE 2K, la modalità storia per giocatore singolo basata su obiettivi, che permette ai giocatori di impegnarsi in un arco narrativo amato nella storia della WWE e in momenti con personaggi sbloccabili, arene e attrezzature. In Rey Mysterio's 2K Showcase, i giocatori affrontano avversari leggendari come Eddie Guerrero, The Undertaker e Shawn Michaels, così come Superstar attuali, tra cui The Miz e Dolph Ziggler. Il gameplay veloce passa senza problemi a filmati storici dal vivo, utilizzando la nuova tecnologia Slingshot di 2K, per un'esperienza davvero coinvolgente;

MyGM

La modalità MyGM fa il suo debutto in WWE 2K22 permettendo ai fan di lavorare come General Manager della WWE. Con Raw, Smackdown, NXT o NXT UK, i giocatori possono prendere le redini per competere contro i GM rivali. Diventa lo show più quotato impostando rivalità intense, tipi di match sopra le righe, finali di campionato, eventi in pay-per-view e una corsa agli armamenti di arene e pubblico in continua ascesa. Una volta che i giocatori hanno preparato il palcoscenico, possono giocare come Superstar, interferire come GM, o chiamare i colpi da dietro le quinte.

La mia FAZIONE

In un franchise-first, il nuovo gioco di carte collezionabili per giocatore singolo mette i giocatori in controllo di costruire una fazione leggendaria che rivaleggia con l'iconico nWo. I giocatori potranno raccogliere, gestire e aggiornare le Superstar, con eventi settimanali e aggiornamenti regolari.

Di seguito i quattro diversi tipi di valuta virtuale in WWE 2K22 - MyFACTION Points, MyFACTION Tokens e Virtual Currency possono essere trovati solo in modalità MyFACTION:

MyFACTION Points - che possono essere spesi in pacchetti di carte e contratti - vengono assegnati per il completamento di partite e sfide;

MyFACTION Tokens – che possono essere spesi nel mercato dei Token Rewards per sbloccare potenti carte WWE Superstar e Legend - vengono anche assegnati per il completamento di partite e sfide;

Virtual Currency - disponibili per l'acquisto e spendibili esclusivamente in MyFACTION su pacchetti di carte, scatole e contratti. Come importante promemoria, tutto ciò che i giocatori possono acquistare con la valuta virtuale può essere sbloccato anche con i punti MyFACTION. Inoltre, MyFACTION è un'esperienza solo per giocatore singolo, quindi i giocatori non possono ottenere un vantaggio competitivo sugli altri acquistando valuta virtuale.

Store Tokens: Guadagnati con il gioco in tutte le modalità non MyFACTION, questi gettoni possono essere spesi nel Negozio degli acquisti per sbloccare Superstar e qualsiasi altro oggetto da usare nelle modalità non MyFACTION

La mia ASCESA

MyRISE dà ai giocatori l'opportunità di sperimentare il viaggio di una Superstar WWE, dagli umili inizi di un Rookie al WWE Performance Center alla sfida di diventare una Superstar, per essere immortalato come una Leggenda WWE. Con storyline uniche della divisione maschile e femminile disponibili per la prima volta nella storia del franchise, i giocatori incontreranno una serie di Superstar e Leggende WWE mentre intraprendono il viaggio.

Suite di creazione

La suite di creazione è tornata, ed è migliore che mai. Crea un personaggio a tua immagine e somiglianza o uno completamente diverso, scegliendo tra tantissime opzioni ed elementi fantastici di ogni tipo, poi sali sul ring dove e quando vuoi.