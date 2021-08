WWE 2K22 al debutto il prossimo Marzo 2022

Durante la trasmissione WWE SummerSlam 2021 del 21 agosto, 2K e Visual Concepts hanno rivelato che l'uscita di WWE 2K22 è attualmente prevista per marzo 2022, capitalizzando lo slancio della "Road to WrestleMania".

La rivelazione è stata fatta con un elettrizzante video di gameplay con protagonisti: Rey Mysterio, RomanReigns, Goldberg, Bayley, Bobby Lashley, Drew McIntyre, The Miz, Sheamus, Shinsuke Nakamura, Rhea Ripley, Finn Bálor, Ricochet e Kane. È stato anche condiviso uno screenshot della Superstar WWE Edge, che mostra un incredibile dettaglio nell’ abbigliamento, nella fisionomia e nell'illuminazione del palco.

WWE 2K22 promette nuovi controlli, una grafica incredibile e un motore riprogettato per la più impressionante esperienza WWE 2K fino ad oggi. Come parte del processo di sviluppo del gioco, l'85% del roster di gioco ha preso parte alla scansione facciale per modelli di personaggi ultra-realistici e aggiornati, e sono state catturate più di 3.400 nuove animazioni.

Maggiori dettagli saranno rivelati a Gennaio 2022.

Per maggiori informazioni WWE 2K22, visita il sito ufficiale del gioco a questa pagina,