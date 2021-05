Xbox compie 20 anni, al via le celebrazioni

- Di Major Nelson, direttore della programmazione per la rete di gioco Xbox Live di Microsoft

Ti ricordi dov'eri quando hai giocato al tuo primo gioco per Xbox?

Può essere difficile da credere, ma quest'anno segnerà il 20 ° anniversario di Xbox. Sono orgoglioso di essere membro del Team Xbox per 17 di questi 20 anni! La console Xbox originale è stata rilasciata in Nord America il 15 novembre 2001, seguita da molti altri lanci in tutto il mondo, inclusi Giappone, Australia, Europa, America Latina, Cina e altro!

Vent'anni fa, giocare su Xbox significava collegare la tua console con tre (o più!) Cavi a una TV CRT a definizione standard. Dovevi preordinare i nuovi giochi più interessanti e fare la fila al tuo negozio preferito per ritirarli. I giochi venivano riprodotti con una risoluzione di 640 × 480 e avevi solo 8 GB di spazio di archiviazione e 64 MB di memoria per goderteli. E hai giocato da solo o con un amico seduto accanto a te sul divano.

Due decenni di giochi

L'esperienza Xbox odierna, come plasmata da te, è completamente diversa. Ora puoi saltare ai tuoi giochi preferiti sulla tua console Xbox Series X | S (immagina di mostrare a te stesso un gioco 4K HDR!), Su PC o su dispositivo mobile *. Tu ei tuoi amici potete giocare con e contro gli oltre 100 milioni di giocatori che accedono a Xbox ogni mese da tutto il mondo. E non c'è più modo di convincere ogni persona del gruppo ad uscire e comprare un grande gioco. Se possiedi tutti Xbox Game Pass Ultimate, puoi scegliere la destinazione da una varietà di giochi nel catalogo e iniziare a giocare. Amiamo questo futuro di gioco.

Grazie ai creatori di giochi e ai giocatori come te, abbiamo una maggiore varietà di giochi e personaggi diversi - con più mondi da esplorare, storie da raccontare, eroi e cattivi da incontrare e risultati da sbloccare - nei 7mila giochi che sono stati rilasciati su tutta la piattaforma Xbox. Ricordi di aver sbloccato il tuo primo obiettivo Xbox? Ad oggi, tu e la community Xbox insieme avete accumulato quasi 1 trilione di Gamerscore in totale. Soprattutto, avete lavorato insieme per cambiare il volto del gioco accogliendo giocatori di ogni ceto sociale, ovunque nel mondo.

Il gioco che ha dato inizio a tutto

Quest'anno non solo commemora i 20 anni di Xbox, ma segna anche il 20 ° anniversario del franchise di Halo. Quel momento magico in cui Master Chief è entrato per la prima volta in un misterioso ringworld è stato a lungo un segno distintivo dell'esperienza Xbox e negli ultimi 20 anni Halo è diventato profondamente radicato nel DNA di Xbox. Siamo entusiasti di celebrare questo traguardo, così come il lancio di Halo Infinite, con i nostri giocatori questo autunno.

Festeggiamo insieme

Mentre ci avviciniamo al traguardo dei 20 anni, non è mai stato più chiaro che il cuore di Xbox sei tu. E siamo entusiasti di celebrare insieme questo traguardo.

La celebrazione inizia oggi e continua fino al 15 novembre 2021.

# Xbox20: questa celebrazione riguarda te e vogliamo sapere cosa significa Xbox per te. Usa # Xbox20 sui social media per condividere i tuoi momenti, le storie, le amicizie, i beni preziosi, i risultati ottenuti con Xbox preferiti ... qualsiasi cosa! Faremo un sacco di domande sui canali social Xbox e metteremo in evidenza le tue risposte fino al 15 novembre, quindi tieni gli occhi aperti.

Dai un'occhiata all'Xbox Gear Shop per la prima ondata di equipaggiamento ufficiale del 20 ° anniversario di Xbox.

Mostra il tuo amore per Xbox e Halo con sfondi gratuiti a tema anniversario.

Registrati oggi a Xbox FanFest per partecipare alle attività del 20 ° anniversario del FanFest, tra cui concorsi esclusivi, attrezzatura FanFest ed esperienze digitali.

Personalizza la tua esperienza Xbox: guarda la nuova immagine del giocatore di 20 anni e il tema del profilo "L'originale" nel menu "Personalizza profilo". Per i possessori di Xbox Series X | S, lo sfondo dinamico "The Original" è disponibile nel menu di personalizzazione.

Cerchi qualcosa di nuovo da suonare? Dai un'occhiata a questa raccolta con alcuni dei migliori giochi che hanno segnato la storia di Xbox. Puoi anche trovare la raccolta di giochi sulla tua console Xbox cercando "Xbox Anniversary" nello Store.

Unisciti a noi oggi su Twitch.tv/Xbox alle 11:00 PT / 14:00 ET per dare il via ai festeggiamenti con i nostri host in live streaming mentre ricordano circa due decenni di giochi mentre giocano al gioco che ha dato inizio a tutto - Halo: Combat Evolved tramite Halo: Master Chief Collection.

Continueremo il divertimento fino a novembre con più annunci, attività e modi per festeggiare. Visita xbox.com/20Years per dettagli aggiornati sulle attività dell'anniversario durante tutto l'anno.

Avremo più divertimento da condividere man mano che ci avvicineremo alla data dell'anniversario del 15 novembre. Tieni d'occhio qui su Xbox Wire o su xbox.com/20years per gli ultimi aggiornamenti.

Guardando avanti

Che tu sia un fan di Xbox sin dal primo giorno o che ti sei iscritto a Xbox per la prima volta questa settimana, siamo onorati ed entusiasti di far parte della comunità Xbox con te. Mentre ricordiamo insieme i ricordi che abbiamo condiviso in 20 anni, non possiamo fare a meno di essere entusiasti di ciò che sarà il futuro di Xbox. Immagina cosa faremo insieme nei prossimi 20 anni!