Xbox Game Pass, in arrivo 20 tra i più iconici titoli di Bethesda

Siamo sempre stati fan, ma ora siamo una famiglia!

Come abbiamo condiviso all'inizio di questa settimana, abbiamo ufficialmente accolto ZeniMax Media e Bethesda nella famiglia Xbox, aggiungendo ancora più incredibili talenti, diversità creativa e amati franchise di gioco a una formazione Xbox già impilata.

Forse ti starai chiedendo cosa significhi esattamente per te come giocatore. Ebbene, come abbiamo detto in passato, Xbox Game Pass si occupa di offrirti altri fantastici giochi da scoprire e giocare con i tuoi amici. A partire da domani, continuiamo questo viaggio e celebriamo l'accoglienza di Bethesda su Xbox rendendo disponibili per i membri di Xbox Game Pass 20 dei giochi più iconici e premiati di Bethesda, inclusi giochi di franchise come Dishonored, Doom, The Elder Scrolls, Fallout e Wolfenstein.

Inoltre, 16 di questi titoli saranno disponibili ovunque giochi, che si tratti di PC, console o dispositivi mobili tramite il cloud per i membri di Xbox Game Pass Ultimate.

Di seguito è riportato l'elenco completo dei giochi e non vediamo l'ora di entrare e scoprire il nostro prossimo gioco preferito con giocatori di tutto il mondo. Una manciata di questi giochi beneficerà anche di FPS Boost su Xbox Series X | S e presto ne avremo altri da condividere.

Ti invitiamo a giocare a questi giochi iconici, che sia la prima volta o una rivisitazione di questi amati mondi. Per quanto riguarda il futuro, i team di Bethesda sono al lavoro e avranno altro da condividere entro la fine dell'anno.

Giochi Bethesda giocabili con Xbox Game Pass (dal 12 marzo):