Xbox Games Showcase 2020, presentata la più ampia e variegata lineup di giochi nella storia della console

Durante l'Xbox Games Showcase, tenutosi questa sera, Xbox ha svelato la più ampia e variegata lineup di titoli mai presentata nella storia della console, guidata da Halo Infinite, il capitolo più importante e ambizioso del franchise

. Dai vasti mondi di Fable, Avowed ed Everwild, al realismo senza precedenti di Forza Motorsport, le nuove esperienze presentate da Xbox ricondurranno i giocatori in alcuni universi familiari e li porteranno a scoprire nuovi mondi da esplorare. Tutti i titoli presentati all'interno dell'Xbox Games Showcase saranno giocabili dagli abbonati a Xbox Game Pass a partire dal giorno di lancio senza costi aggiuntivi.

I partner non hanno fatto mancare il loro supporto a Xbox e la loro creatività è stata ben illustrata dalle anteprime mondiali S.T.A.L.K.E.R. 2, Warhammer 40,000: Darktide, Phantasy Star Online 2: New Genesise molti altri titoli, che verranno lanciati in esclusiva su Xbox. È stata inoltre annunciata una collaborazione d'eccezione con Bungie, che porterà Destiny 2 su Xbox Game Pass in autunno, insieme alle precedenti espansioni, e il nuovoDestiny 2: Beyond Light al suo Day One, senza costi aggiuntivi. Bungie rilascerà inoltre Destiny 2 Optimized for Xbox Series X, in risoluzione 4K e a 60 fotogrammi al secondo.

Di seguito una sintesi di tutti i titoli mostrati oggi, inclusi 10 world premiere, 22 giochi che verranno lanciati in esclusiva su Xbox, i progetti di 9 dei 15 studi Xbox Game Studios e altri ancora degli studi di terze parti. Tutti i giochi mostrati oggi sfrutteranno le performance della console più potente al mondo, Xbox Series X, per offrire fedeltà, prestazioni, precisione e immersività senza precedenti.

Halo Infinite (Xbox Game Studios, 343 Industries, vacanze 2020). Halo Infinite è il capitolo più importante e ambizioso del franchise mai creato. I fan di Master Chief hanno potuto assaporare per la prima volta la campagna di Halo Infinite, che presenta nuove meccaniche di gameplay, battaglie più ampie, panorami epici e gli effetti grafici più complessi di sempre, sfruttando al massimo la potenza di Xbox Series X. I giocatori potranno immergersi nel nuovo capitolo del viaggio di Master Chief, apprezzando i 60 fotogrammi al secondo garantiti per la campagna e la libertà di esplorare un anello diverse volte più grande di quelli degli ultimi due capitoli di Halo messi insieme.

· As Dusk Falls (Xbox Game Studios - INTERIOR/NIGHT). As Dusk Falls è un drama interattivo originale di INTERIOR/NIGHT, un nuovo studio composto da diversi veterani pluripremiati del settore, insieme a nuovi talenti emergenti. Guidato da Caroline Marchal, precedentemente lead game designer di Quantic Dream, lo studio ha l'obiettivo di creare storie interattive ambiziose e innovative. As Dusk Falls è un racconto multigenerazionale ambientato nel sud-ovest degli Stati Uniti e tratta i temi della resilienza, del sacrificio e di come gli errori delle precedenti generazioni si trasmettano alle nuove. L'avventura, che inizia con due famiglie prese in ostaggio, si trasforma in una storia epica su come le persone crescano e cambino nel corso dei decenni.

· Avowed (Xbox Game Studios - Obsidian). La nuova opera epica di Obsidian Entertainment, un RPG in prima persona ambientato nel fantastico mondo di Eora.

· Fable (Xbox Game Studios - Playground Games). Un nuovo inizio per il franchise leggendario, dove il giocatore potrà esplorare un mondo di creature fantastiche e ambientazioni meravigliose. Sviluppato da Playground Games per Xbox Series X e PC Windows 10, in arrivo su Xbox Game Pass.

· Forza Motorsport (Xbox Game Studios - Turn 10 Studios). Xbox Series X è la massima espressione di velocità e immersività e trasporterà i giocatori nell'universo di Forza, connettendoli tra loro come mai prima d'ora. Attualmente in fase iniziale di sviluppo, Forza Motorsport girerà in 4K a 60 frame al secondo, con scene connesse e dinamiche. ForzaTech si arricchisce infatti del Ray Tracing, dando vita a un mondo dinamico dove ogni cosa è connessa, inclusi i riflessi sulla superficie delle macchine o sul tracciato. Sviluppato da Turn 10 Studios, Forza Motorsport sarà disponibile su Xbox Series X, PC Windows 10 e su Xbox Game Pass.

· The Gunk (Thunderful Publishing).Dai creatori del franchise SteamWorld arriva un gioco completamente nuovo, The Gunk: una nuova avventura in un mondo vasto ed esotico, dove il giocatore incontrerà nemici spaventosi e puzzle sfidanti per svelare il mistero di un pianeta dimenticato e contribuire alla sua salvezza.

· Phantasy Star Online 2: New Genesis(SEGA Corporation - 2021). Il celebre RPG d'azione online Phantasy Star Online 2 è celebre per l'elevata personalizzazione dei personaggi e per le sue dinamiche di combattimento. È stata annunciata oggi l'ultima novità per l'universo di Phantasy Star Online 2, chiamata Phantasy Star Online 2: New Genesis.

· S.T.A.L.K.E.R. 2(GSC Game World). Il pluripremiato franchise per PC amato da milioni di giocatori fa il suo debutto nella next-gen con S.T.A.L.K.E.R. 2 su Xbox Series X, una combinazione unica di shooter in prima persona, simulazione immersiva e horror.

· State of Decay 3(Xbox Game Studios - Undead Labs). Il prossimo capitolo di State of Decay è attualmente in fase di sviluppo e offrirà ai fan l'esperienza definitiva nel mondo del survival horror.

· Tetris Effect: Connected (Enhance - vacanze 2020). Tetris​ Effect: Connected è un gioco originale con modalità co-op e competitive innovative, con possibilità di multiplayer sia online sia in locale. Scopri Tetris come non l'hai mai visto o sentito: una riedizione incredibilmente coinvolgente, unica e affascinante di uno dei puzzle game più amati di tutti i tempi.

· Warhammer 40,000: Darktide (Fatshark - 2021). Dagli sviluppatori del premiatissimo franchise co-op Vermintide, Warhammer 40,000: Darktide è un nuovo titolo cooperativo per 4 giocatori ambientato nella città alveare di Tertium. Combatti insieme ai tuoi amici contro orde di nemici in questa nuova avventura!

Novità per i giochi più attesi

CrossfireX ( Microsoft - Smilegate Entertainment - 2020). Il franchise PC leggendario arriva su console con uno shooter in prima persona dal ritmo serrato, offrendo un'ampia varietà di esaltanti esperienze multiplayer e una campagna cinematica che esplora il conflitto globale tra le due fazioni militari private più formidabili al mondo.

Destiny 2: Beyond Light Bungie presenta Destiny 2: Beyond Light, il prossimo capitolo dell'universo sci-fi epico acclamato dalla critica di Destiny 2. Il protagonista si unirà ai Guardiani con l'obiettivo di far cadere l'impero ad ogni costo, anche se significherà piegare l'Oscurità. È stato inoltre annunciato che Destiny 2 arriverà a settembre su Xbox Game Pass, permettendo agli abbonati di accedere a tutte le espansioni attuali della standard edition di Destiny 2 (i contenuti stagionali sono venduti separatamente), inclusa la standard edition di Beyond Light a partire dal suo lancio a novembre.

Everwild Ispirato dalla bellezza della natura che ci circonda, Everwild è un gioco completamente nuovo attualmente in sviluppo da Rare, dove i giocatori potranno vivere esperienze uniche e indimenticabili in un mondo magico. Nel ruolo di un Eternal, il protagonista esplorerà e creerà legami con il mondo attorno a lui. Everwild sarà disponibile su Xbox Series X, PC Windows 10 e Xbox Game Pass.

Grounded (Xbox Game Studios - Obsidian Entertainment – 28 luglio 2020). Grounded , l'avventura cooperativa di sopravvivenza, è pronto a portare i giocatori nel cortile sul retro. Combinando elementi del mondo RPG con le migliori caratteristiche dei giochi survival, il titolo permetterà di esplorare insieme a 3 altri giocatori il giardino di casa dalla prospettiva di una formica, con l'obiettivo di capire come tornare alla propria dimensione naturale. Lungo la strada, i protagonisti incontreranno sia creature amichevoli sia insetti a dir poco ostili, tutti in lotta per la sopravvivenza.

The Medium (Bloober Team - vacanze 2020). L'obiettivo è scoprire un oscuro mistero al quale solo un medium potrà accedere. Il giocatore dovrà raggiungere un antico resort comunista e sfruttare le proprie abilità psichiche per svelare i suoi inquietanti segreti, risolvere puzzle, sopravvivere agli incontri con spiriti sinistri ed esplorare questa duplice realtà.

The Outer Worlds: Peril on Gorgon The Outer Worlds: Peril on Gorgon aggiunge molti contenuti all'universo oscuro e divertente di The Outer Worlds, dando vita a un'avventura completamente nuova dalle tinte noir, che porta i giocatori sul Gorgon Asteroid per scoprire la misteriosa origine di Adrena-Time. Lì il giocatore troverà nuove armi, armature, perk e flaw, ma anche la solita libertà nella risoluzione dei problemi che ha reso celebre il gioco originale. Coloro che hanno giocato a The Outer Worlds con Xbox Game Pass potranno ottenere un ulteriore sconto del 10% su questa e le prossime avventure oppure sull'expansion pass che include entrambe le esperienze.

Psychonauts 2 ( Xbox Game Studios - Double Fine). Psychonauts 2 è un viaggio cervellotico negli oscuri mondi che si celano nella nostra mente. L'agente speciale e straordinario acrobata Razputin "Raz" Aquato è pronto a lasciarsi tutto alle spalle ed espandere gli orizzonti della mente. Lungo la strada, Raz aiuterà nuovi amici, come il magico spiritello di luce doppiato (e cantato) da Jack Balck, e dovrà usare i suoi poteri per svelare oscuri misteri sulla squadra di psiconauti e sulle origini della sua famiglia.

Tell Me Why Tell Me Why è la nuova esclusiva Xbox Game Studios di Dontnod Entertainment, lo studio che ha creato l'amatissimo e pluripremiato franchise Life is Strange. In questo viaggio misterioso e intimo, il giocatore impersona i due gemelli Tyler e Alyson Ronan, esplorando i ricordi della loro infanzia gioiosa ma travagliata in una meravigliosa cittadina dell'Alaska. Facendo leva sul legame soprannaturale che consente ai gemelli di interagire con i loro ricordi del passato, il giocatore dovrà scegliere tra diversi percorsi di memorie per svelare la propria storia, a partire 27 agosto.

Tutti gli annunci del Summer Game Fest

Balan Wonderworld ( Square Enix). Benvenuti in un meraviglioso show votato all'azione mai visto prima. Balan Wonderworld è un fantastico gioco platform d'azione ispirato al Balan Theatre. Guidati dall'enigmatico maestro Balan, le star dello spettacolo Emma e Leo useranno le abilità speciali di una varietà di costumi caratteristici in un'avventura unica nella bizzarra e immaginaria terra di Wonderworld. Qui i ricordi e le visioni del mondo reale si mescoleranno con gli oggetti del cuore. Dodici storie diverse attenderanno le due star nella terra di Wonderworld, tutte caratterizzate da bizzarre stranezze. Emma e Leo esploreranno tutti gli angoli di questi labirintici palcoscenici, pieni di una miriade di trucchi e trappole, per arrivare al cuore di ogni storia.

Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age - Definitive Edition La leggenda è rinata in questa nuovissima grande avventura e, per l'occasione, la venerata serie Dragon Quest fa il suo debutto su Xbox con Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition. Il gioco segue il pericoloso viaggio di un eroe alle prese con il mistero del suo destino e chiamato a salvare il regno da un'oscurità minacciosa con l'aiuto di un cast carismatico di personaggi di supporto.

Echo Generation (Cococucumber - 2021). Echo Generation è un videogioco di avventura a turni con protagonista una gang di ragazzini che investiga su alcuni avvenimenti sovrannaturali accaduti nella loro città natale. Il giocatore dovrà completare missioni, combattere mostri e superare livelli per salvare la città dal pericolo in un'eroica storia di avventure infantili.

ExoMecha (TwistedRed - 2021). ExoMecha è un nuovissimo FPS competitivo online free-to-play, che si svolge a OMECHA, un nuovo e incontaminato pianeta con ambientazioni esotiche. ExoMecha offre al giocatore un'esperienza mozzafiato grazie al suo stile di gioco flessibile, alle sue meccaniche, ai suoi gadget e abilità unici e alle battaglie con i boss. ExoMecha è un'esperienza coinvolgente con scontri su larga scala basati su team, una modalità di gioco battle royale unica e un'altra ancora basata su obiettivi.

Hello Neighbor 2 (tinyBuild Games - Eerie Guest). Hello Neighbor 2 è un gioco di stealth horror in cui il protagonista è inseguito da una misteriosa creatura mentre è alle prese con la ricerca di Mr. Peterson (Il Vicino), scomparso misteriosamente dopo gli eventi del primo capitolo. Il giocatore dovrà fare i conti con un'intelligenza artificiale avanzata e con meccanismi di auto apprendimento che traccia e si adatta ad ogni mossa dell'avversario.

Watch Dogs: Legion (Ubisoft). Watch Dogs: Legion offre un innovativo gameplay che permette all'utente reclutare e impersonare chiunque avvisti nell'iconica città di Londra. Ogni singolo personaggio nell'open world è pronto ad essere utilizzato e ciascuno ha una sua storia, una personalità e un set di skill che aiuteranno il giocatore a personalizzare la propria unica squadra. In Watch Dogs: Legion sarà possibile reclutare i propri amici, unendosi alla lotta nel multiplayer online, per riprendere Londra in missioni cooperative a quattro giocatori, sfide infinite, speciali modalità di gioco ed eventi. Benvenuti nella Resistenza!

I titoli Xbox Game Studios più iconici completamente ottimizzati per Xbox Series X

Nella giornata di oggi, Xbox ha inoltre comunicato il proprio impegno nel rendere la maggior parte dei videogiochi più amati dai giocatori ottimizzati per Xbox Series X. Le versioni aggiornate dei titoli saranno disponibili su Xbox Game Passe e supporteranno lo Smart Delivery.

Forza Horizon 4 Ottimizzato per Xbox Series X (Xbox Game Studios - Playground Games - vacanze 2020). La versione ottimizzata per Xbox Series X vanta una maggiore fedeltà grafica e prestazioni di gioco ancora più veloci. Durante il gameplay, il giocatore potrà esplorare l'affascinante e storica Gran Bretagna e guidare centinaia tra le migliori automobili del mondo in 4K Ultra HD nativo, ora a 60 fotogrammi al secondo. In più, grazie al Quick Resume, i tempi di caricamento sono stati nettamente migliorati.

Gears 5 Ottimizzato per Xbox Series X (Xbox Game Studios - The Coalition - vacanze 2020). La campagna e la modalità multiplayer di Gears 5 sono state aggiornate per sfruttare i vantaggi di Xbox Series X, tra cui tempi di caricamento ridotti, il riavvio istantaneo e la possibilità di godere di immagini HDR in 4K accedendo alle impostazioni Ultra.

Gears Tactics Ottimizzato per Xbox Series X (Xbox Game Studios - The Coalition - vacanze 2020). Il frenetico gioco di strategia a turni acclamato dalla critica arriverà su Xbox quest'anno e su Xbox Series X godrà di una risoluzione in 4K Ultra HD a 60 fotogrammi al secondo.

Ori and the Will of the Wisps Ottimizzato per Xbox Series X (Xbox Game Studios - Moon Studios – vacanze 2020). La versione ottimizzata per Xbox Series X consentirà al giocatore di esplorare la Foresta di Niwen con una maggiore fedeltà grafica e prestazioni ancora più veloci. Con i nuovi miglioramenti tecnici (120 FPS, 4K HDR e 120hz) sarà possibile sperimentare un'esperienza platform fluida e avvolgente, anche grazie alla bassa latenza e alle immagini nitide.

Sea of Thieves Ottimizzato per Xbox Series X (Rare - vacanze 2020). Il pluripremiato best-seller di Rare è un gioco multiplayer ambientato in un mondo piratesco condiviso, che unisce libertà, avventura e brivido. Sea of Thieves verrà lanciato con Xbox Series X, beneficiando della potenza avanzata del nuovo hardware, supporterà lo Smart Delivery e sarà disponibile su Xbox Game Pass.

Titoli ottimizzati per Xbox Series X annunciati precedentemente

I giochi presentati oggi si aggiungono al crescente numero di titoli già annunciati che sfrutteranno appieno tutto il potenziale della console più potente del mondo. Molti di essi beneficeranno inoltre dello Smart Delivery, che consente di acquistare un titolo soltanto una volta potendone usufruire sia su Xbox One sia su Xbox Series X.

Assassin's Creed Valhalla * (Ubisoft) : in Assassin's Creed Valhalla sarà possibile vestire i panni di Eivor, combattente senza paura e leggenda tra tutti i vichinghi, all'interno di un open world dinamico ambientato nei brutali secoli bui inglesi. Il titolo arriverà sul mercato con una risoluzione in 4K con una grafica HDR migliorata.

Bright Memory Infinite (Playism) : Bright Memory: Infinite è un nuovo titolo sviluppato da FYQD-Studios, che fonde sapientemente elementi action e FPS adrenalinico, il tutto con una risoluzione di 60 fotogrammi al secondo in 4K Ultra HD.

Call of the Sea * (Raw Fury) : Call of the Sea è un adventure puzzle game in prima persona ambientato negli anni '30 che arriverà sul mercato con una risoluzione in 4K con DirectX Raytracing a 60 fotogrammi al secondo.

Chorus * (Deep Silver) : Chorus è un'immersiva esperienza single-player che racconta un'oscura storia di redenzione. Il giocatore sarà immerso in un'azione frenetica, evoluzione dello spirito degli shooter spaziali più classici, e dovrà lottare per unire le forze di resistenza contro il Cerchio e il suo inquietante leader, il Grande Profeta. Obiettivo: sconfiggere e vincere con l'astuzia orde di caccia stellari nemici, titaniche navi da battaglia ed entità sconosciute del Vuoto in 4K Ultra HD su Xbox Series X.

DiRT 5 * (Codemasters): DiRT 5 traccia un nuovo capitolo nell'eredità di DiRT: più audace e coraggioso che mai in risoluzione 4K e con un gameplay fluido e reattivo fino a 120 fotogrammi al secondo.

Madden NFL 21 (Electronic Arts): Madden NFL 21 di EA Sports farà sperimentare un livello superiore di gioco grazie a Xbox Series X. Per maggiori informazioni è possibile visitare ea.com/nextlevel.

Scarlet Nexus * (Bandai Namco Entertainment) : in Scarlet Nexus il giocatore assumerà il ruolo di Yuito Sumeragi per esplorare la città futuristica di New Himuka in 4K Ultra HD e scoprire i misteri di un futuro che fonde tecnologia e abilità psichiche.

Scorn (Ebb): Scorn è un suggestivo videogioco di avventura horror in prima persona ambientato in un universo da incubo con forme bizzarre e cupe tappezzerie, con una risoluzione in 4K Ultra HD su Xbox Series X.

Second Extinction * (Systemic Reaction) : Second Extinction è un intenso sparatutto cooperativo a 3 giocatori, in cui l'obiettivo è spazzare via i dinosauri mutanti che hanno conquistato il pianeta.

The Ascent * (Neon Giant / Curve Digital) : The Ascent è un gioco di ruolo solitario e cooperativo, ambientato in un mondo cyberpunk realizzato in 4K con una grafica HDR migliorata con gameplay reattivo a 60 fotogrammi al secondo.

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 * (Paradox Interactive) : Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 è ambientata a Seattle, una città piena di personaggi pericolosi e fazioni. Nel sequel del titolo cult, le scelte del giocatore, la trama e gli schemi di gioco cambieranno l'equilibrio del potere.

Watch Dogs: Legion* (Ubisoft - vacanze 2020) Watch Dogs: Legion beneficia del DirectX Raytracing per ricreare in maniera immersiva il futuro prossimo di una Londra alle prese con la sua caduta.

Yakuza: Like a Dragon * (SEGA) : Yakuza: Like a Dragon , esplosiva novità dell'acclamata serie Yakuza, verrà rilasciato come titolo di lancio su Xbox Series X.

I titoli indipendenti in esclusiva al lancio su Xbox Series X

ID@Xbox è lieta di presentare incredibili giochi progettati da talentuosi sviluppatori indipendenti. Oltre alle novità provenienti dai partner del programma ID, come Warhammer 40,000: Darktide, Tetris Effect: Connected, The Gunk e molto altro ancora, Xbox ha inoltre mostrato uno showreel del programma ID@Xbox contenente 15 titoli, tra cui 12 Minutes di Annapurna Interactive, The Ascent di Curve Digital e Sable di Raw Fury / Shedworks, che verranno lanciati prima su console Xbox, e arriveranno su Xbox Series X. Per maggiori informazioni sui titoli ID@Xbox in arrivo su Xbox Series X, è possibile consultare il blog post dedicato.

Tutti i videogiochi mostrati durante l'evento di oggi offriranno fedeltà, prestazioni, precisione e immersività senza precedenti. Tutti i titoli sono stati progettati mettendo il giocatore al centro dell'esperienza.