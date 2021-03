Xiaomi annuncia i nuovi Mi 11 Lite e Mi 11 Lite 5G, Mi 11i e Mi 11 Ultra

Xiaomi, leader mondiale nella tecnologia, continua ad ampliare la propria gamma di prodotti con nuove proposte per una vita smart e annuncia oggi nuovi smartphone mozzafiato che vanno ad ampliare la famiglia Mi 11: Mi 11 Lite e Mi 11 Lite 5G, Mi 11i e Mi 11 Ultra. Inoltre, sono stati presentati due nuovi prodotti dell’ecosistema Xiaomi, Mi Smart Band 6 – l’ultima versione della popolare serie wearable - così come il nuovissimo Mi Smart Projector 2 Pro.

Mostra il tuo stile con Mi 11 Lite e Mi 11 Lite 5G

Mi 11 Lite e Mi 11 Lite 5G racchiudono tutti i vantaggi di un flagship in un design ultra leggero ed elegante, perfetto per chi ama distinguersi. Sfoggiando un display FLAT AMOLED da 6,55" con supporto TrueColor a 10 bit, Mi 11 Lite 5G e Mi 11 Lite riproducono fino a 1,07 miliardi di colori e, grazie alla gamma di colori DCI-P3, le performance sono ulteriormente ottimizzate. La straordinaria qualità dell’immagine di entrambe le versioni, con refresh rate a 90Hz e touch sampling a 240Hz, si abbina a un suono altrettanto intenso, grazie ai doppi speaker con certificazione Hi-Res Audio e Hi-Res Audio Wireless, per offrire un'esperienza eccezionale e davvero coinvolgente.

Dotati di una tripla fotocamera posteriore con la principale da 64MP e un sensore da 1/1.97", Mi 11 Lite 5G e Mi 11 Lite offrono un’esperienza pratica e user-friendly che permette di scattare foto e video di livello professionale a chiunque e con il minimo sforzo. Una fotocamera ultra-wide angle da 8MP e una telemacro da 5MP completano la configurazione del comparto fotografico, consentendo agli utenti di catturare scatti con dettagli sorprendenti.

Sia la fotocamera grandangolare che la fotocamera frontale (20MP per Mi 11 Lite 5G e 16MP per Mi 11 Lite) sono state ottimizzate per lavorare bene in modalità notturna anche in condizioni di scarsa luminosità. Le fotocamere sono ulteriormente potenziate da una selezione di nuove modalità video e filtri che consentono a chiunque di realizzare facilmente filmati di livello cinematografico.

Con uno spessore di soli 6,81mm, sensore di impronte leggermente curvo posto lateralmente, un peso di soli 159g per Mi 11 Lite 5G e 157g per Mi 11 Lite, i dispositivi offrono una sensazione più confortevole durante l’impugnatura. Anche la cornice nella parte superiore e laterale è ultra-sottile e pari a 1,88mm. Protetti rispettivamente da Corning️ Gorilla️ Glass 6 e Corning Gorilla Glass 5, Mi 11 Lite 5G e Mi 11 Lite sono costruiti per resistere a graffi e cadute accidentali.

Mi 11 Lite 5G monta il nuovissimo Qualcomm Snapdragon 780G con processo a 5nm e tecnologia LiquidCool offre una maggiore potenza, velocità e affidabilità. Rimanendo sempre all'interno della serie 7 di Qualcomm, Mi 11 Lite sfoggia invece un Qualcomm Snapdragon 732G con processo a 8nm e tecnologia LiquidCool, assicurando massime prestazioni anche con un uso intenso, come nel caso di lunghe sessioni di gioco.

Equipaggiati di una batteria da 4.250mAh, 33W di ricarica rapida e caricatore da 33W incluso in confezione, Mi 11 Lite 5G e Mi 11 Lite assicurano fino a due giorni di autonomia.

Ideati per la generazione giovane e alla moda, Mi 11 Lite 5G e Mi 11 Lite puntano su colorazione vivaci e brillanti tra cui Truffle Black, Mint Green e Citrus Yellow, mentre Mi 11 Lite si propone sul mercato in Boba Black, Bubblegum Blue e Peach Pink.

Con Mi 11i è nata una nuova stella del cinema

Mi 11i offre prestazioni eccezionali grazie alla potente piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 888. La sua avanzata tecnologia di processo a 5 nm offre performance più elevate richiedendo meno energia. La piattaforma mobile è anche la prima ad adottare il core ARM Cortex-X1 ultra-large, fornendo un salto significativo nelle prestazioni di picco. Le prestazioni si completano con lo storage LPDDR5 e la memoria flash UFS 3.1.

Il device brilla con un nuovo look fresco e un design sottile e compatto. Presenta un display Samsung E4 FLAT AMOLED da 6.67", mentre il suo corpo in vetro premium, lo spessore di 7,8 mm e il sensore di impronte digitali laterale garantiscono un’impugnatura e una sensazione molto confortevole. Il supporto HDR10+, il refresh rate a 120Hz e touch sampling a 360Hz, così come i doppi speaker e il Dolby Aos - una novità per gli smartphone Xiaomi - consentono un'esperienza audiovisiva senza precedenti.

Mi 11i è dotato di una tripla fotocamera principale da 108MP con tecnologia Dual Native ISO che permette di catturare un eccellente livello di dettaglio anche nelle aree più scure dell’immagine, una fotocamera con ultra-wide-angle da 119° e una telemacro da 5MP con lunghezza focale equivalente a 50mm. Mi 11i adotta una configurazione a triplo microfono, consentendo anche l'Audio Zoom. Cattura chiaramente l'audio di scene lontane semplicemente zoomando su un soggetto con la fotocamera. Il dispositivo può catturare video in 8K e mantiene una performance elevata di notte con la modalità Ultra Night Video. Una serie di funzioni aggiuntive di AI e di editing video permette agli utenti di migliorare rapidamente e facilmente la qualità dell'immagine e dei video.

La grande batteria da 4,520mAh, con supporto per la ricarica rapida da 33W e caricatore incluso in confezione, garantisce una completa autonomia per tutta la giornata. Mi 11i supporta inoltre il Wi-Fi 6 di ultima generazione.

Mi 11i sarà disponibile in tre colori: Celestial Silver, Frosty White e Cosmic Black.

Mi 11 Ultra: Tecnologia d’Autore

Tra i prodotti presentati a livello globale, e che arriveranno anche sul mercato italiano, c’è Mi 11 Ultra che segna una pietra miliare nella fotografia e video, consolidando l'eredità pioneristica di Mi 10 Ultra.

Mi 11 Ultra non è solo un vero e proprio studio cinematografico tascabile, ma un flagship premium con tutti gli attributi necessari per soddisfare anche l'utente più esigente. La fotocamera principale da 50MP del dispositivo utilizza il più potente sensore per smartphone attualmente sul mercato, il GN2 di Samsung che è il primo a raggiungere 1/1.12" di dimensioni e che è in grado di elaborare degli sbalorditivi 4-in-1 2.8μm Super Pixel. Mi 11 Ultra è anche il primo smartphone Xiaomi ad adottare un sistema di messa a fuoco laser Time-of-Flight a più punti e che dispone di un'accurata mappa di profondità a 64 zone, permettendo così di mettere a fuoco più velocemente, più accuratamente e con un campo visivo più ampio. Inoltre, alimentato dall'algorio per la fotografia notturna di Xiaomi, è in grado di catturare immagini luminose e dettagliate con appena 0,02 lux di luce.

Mi 11 Ultra è dotato di una lente periscopica da 48MP con zoom ottico 5x capace anche di zoom ibrido 10x e zoom digitale 120x. La fotocamera ultra-grandangolare da 48MP è altrettanto potente, con lo stesso sensore Sony IMX586 che permette di catturare un campo visivo incredibilmente ampio di 128°. Mi 11 Ultra si basa sull'eredità della precedente generazione di smartphone, sfoggiando entrambe le apprezzate tecnologie Dual Native ISO Fusion e Stagger-HDR che hanno fatto il proprio debutto con Mi 10 Ultra. Tutti gli obiettivi del telefono supportano video 8K a 24fps, garantendo un'eccellente qualità e una rappresentazione accurata e dinamica di luci e ombre.

Mi 11 Ultra è dotato di un display quad-curved WQHD+ Samsung AMOLED E4 da 6,81" a 120Hz. Il display offre 1.700 nit di luminosità di picco e può riprodurre 1,07 miliardi di colori, permettendo una gradazione di colore più morbida e naturale, meno bande e una performance di colore più vivida. Il supporto per Dolby Vision HDR e l’HDR10+ assicurano la massima qualità dell'immagine. Una risoluzione pari a 3200 x 1440, un refresh rate a 120Hz e un touch sampling a 480Hz si combinano invece per creare un display ultra fluido, veloce e dettagliato. Racchiuso in Corning Gorilla Glass Victus, il display è anche altamente resistente a cadute e graffi. Mi 11 Ultra dispone anche di uno strabiliante display AMOLED posteriore da 1.1” che funge da display always-on, finestra di notifica, specchio per i selfie in anteprima e altro ancora. Il dispositivo è dotato di doppio speaker e vanta una collaborazione con Harman Kardon, iniziata con Mi 11, per garantire un suono cristallino tanto quanto l'immagine sul display.

Un vero concentrato di potenza anche grazie alla piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 888, una combinazione di memoria LPDDR5 + UFS 3.1 e una rivoluzionaria ricarica turbo da 67W (caricatore incluso in confezione) cablata e wireless capace di caricare la batteria da 5.000mAh di Mi 11 Ultra al 100% in soli 36 minuti. Mi 11 Ultra è dotato di una tecnologia di supercarica a 6x sviluppata da Xiaomi, di un nuovissimo circuito integrato di ricarica wireless a 30V e di una tecnologia di controllo della corrente a più livelli che consente un aumento del 10% della velocità di ricarica. La batteria di Mi 11 Ultra è costruita con un nuovo tipo di materiale innovativo: nano catodi di ossido di silicio di seconda generazione. Questo materiale possiede dieci volte la capacità di stoccaggio degli ioni di litio dei tradizionali catodi di grafite, aumentando la densità di energia e risolvendo efficacemente i problemi con i circuiti lunghi.

Insieme alle specifiche di punta, le prestazioni della piattaforma mobile sono potenziate con un sistema di dissipazione del calore ad alta capacità. Con Mi 11 Ultra debutta anche la nuova tecnologia di raffreddamento trifase di Xiaomi, che sostituisce l'originale copertura in gel termico del processore con un materiale macromolecolare a cambiamento di fase che vanta una maggiore efficienza e migliori proprietà avvolgenti, aumentando le prestazioni di conducibilità termica del 100%.

Infine, Mi 11 Ultra offre la certificazione alla polvere e all'acqua IP68 e utilizza una valvola a pressione ad alta permeabilità. Mi 11 Ultra è realizzato con il dorso in ceramica – nelle colorazioni Ceramic White e Ceramic Black - che conferisce una sensazione premium e davvero molto piacevole al tatto.

Configurazioni, prezzi e canali di vendita di Mi 11 Ultra, Mi 11i, Mi 11 Lite e Mi 11 Lite 5G per l’Italia saranno comunicati contestualmente all’arrivo sul mercato. Mi 11 Pro sarà invece disponibile solo in Cina.

In aggiunta ai nuovi componenti della famiglia Mi 11, Xiaomi ha annunciato oggi anche due nuovi prodotti che vanno ad ampliare il proprio ecosistema: Mi Smart Band 6 e Mi Smart Projector 2 Pro.

Mi Smart Band 6: sempre un passo avanti

La nuovissima Mi Smart Band 6 sfoggia un ampio Display AMOLED Touch Full Screen da 1.56” con una risoluzione cristallina di 326PPI e un’ampiezza di circa il 50% in più rispetto alla precedente versione. Mi Smart Band 6 raddoppia le modalità di fitness arrivando a monitorare fino a 30 differenti workout tra cui un maggior numero di allenamenti indoor, sport professionali, zumba e street dance. La smartband offre anche il rilevamento automatico per 6 attività di allenamento più comuni per garantire che anche le attività svolte sporadicamente durante il giorno siano accuratamente registrate nelle statistiche e considerate nelle metriche giornaliere.

Mi Smart Band 6 consente la misurazione SpO 2 , il monitoraggio della frequenza cardiaca, i livelli di stress e i cicli del sonno - compresa la fase REM e la qualità della respirazione mentre si dorme. Mi Smart Band 6 assicura 14 giorni di autonomia e offre una pratica carica magnetica clip-on/clip-off per la ricarica rapida. Grazie anche alla sua certificazione per la resistenza all'acqua fino a 50 metri, Mi Smart Band 6 può essere indossata mentre si pratica nuoto, snorkeling o semplicemente sotto la doccia.

In Italia Mi Smart Band 6 sarà disponibile in sei colorazioni a partire da fine aprile al prezzo di 49,99 euro su mi.com, Mi Store Italia, Amazon e presso le principali catene di elettronica di consumo. Eventuali promozioni saranno comunicate contestualmente all’arrivo sul mercato.