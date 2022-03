Xiaomi annuncia i nuovi Redmi Note 11 Pro+ 5G, Redmi Note 11S 5G ed altri

Xiaomi, azienda di elettronica di consumo con smartphone e dispositivi smart interconnessi da una piattaforma Internet of Things (IoT), annuncia il lancio di Redmi Note 11 Pro+ 5G e Redmi Note 11S 5G, che vanno ad ampliare la Redmi Note 11 Series aggiungendo ancora più potenza con nuovi dispositivi 5G. Xiaomi presenta anche Redmi 10 5G, il primo dispositivo della serie Redmi con funzionalità 5G, rendendo così la connettività di nuova generazione accessibile a sempre più consumatori.

Con il lancio di Redmi Note 11 Pro+ 5G, Xiaomi porta a un livello superiore l’eredità della serie Redmi Note, con performance che vanno oltre le aspettative. Grazie alla ricarica ultra rapida Xiaomi HyperCharge da 120W e a una fotocamera da 108MP ultra nitida, Redmi Note 11 Pro+ 5G impone nuovi standard nel segmento, offrendo performance eccezionali a un prezzo decisamente competitivo, caratteristiche che lo rendono un player di altissimo livello nella sua fascia.

Redmi Note 11 Pro+ 5G: The Ultimate Redmi Note

Primo dispositivo in assoluto della gamma Redmi con un caricatore da 120W che consente di ricaricare la batteria da 4.500mAh al 100% in soli 15 minuti.1 Realizzato con doppio flusso di ricarica per raggiungere questa incredibile velocità, il dispositivo assicura oltre 40 funzionalità per la sicurezza e la certificazione TÜV Rheinland's Safe Fast-Charge System.

Alzando l’asticella per un’esperienza fotografica di categoria superiore, Redmi Note 11 Pro+ 5G è dotato di una fotocamera principale da 108MP insieme all’ultra grandangolare da 8MP e a una macro da 2MP. La fotocamera principale è dotata di un sensore Samsung HM2 e doppio ISO nativo che permettono di catturare ogni istante in alta risoluzione con dettagli realistici anche in condizioni di scarsa luminosità. Il dispositivo è dotato di un display FHD+ AMOLED da 6,67” con un refresh rate di 120Hz e un touch sampling rate di 360Hz che rendono ancora più piacevole lo scroll e lo swipe.

Con il processore octa-core MediaTek Dimensity 920, Redmi Note 11 Pro+ 5G eleva le prestazioni del dispositivo portandole ad un nuovo livello, grazie al suo processo produttivo a 6nm e ad alta efficienza energetica.

Redmi Note 11 Pro+ 5G sarà disponibile in Italia a partire dal 6 aprile in tre configurazioni: la variante da 6GB+128GB arriverà al prezzo di 449,9 euro, quella da 8GB+128GB a 479,9 euro, e la versione da 8GB+256GB a 499,9 euro. Nella fase di lancio sarà inoltre possibile approfittare di promozioni online per acquistarli rispettivamente al prezzo di 379,9 euro, 399,9 euro e 479,9 euro.

Redmi Note 11S 5G: 5G Performance Racer

Redmi Note 11S 5G monta un processore MediaTek Dimensity 810 con supporto alla doppia SIM 5G per accedere alla rete del futuro. Grazie al processo di produzione a 6nm e a una potente batteria da 5.000mAh, Redmi Note 11S 5G offre l’energia necessaria per rimanere connessi tutto il giorno. Il dispositivo realizza scatti fotografici ad alta definizione, grazie alla tripla fotocamera da 50MP, potenziata dall’Intelligenza Artificiale, che permette di cogliere diverse prospettive grazie all’ultra-grandangolare da 8MP e alla macro da 2MP.

Redmi 10 5G: Level Up with 5G

Per la prima volta, la connettività 5G arriva nella serie Redmi con il lancio di Redmi 10 5G. A potenziare il dispositivo, un processore MediaTek Dimensity 700 con una CPU octa-core a 2,2GHz e un supporto dual SIM 5G per garantire performance ancora più efficienti. Inoltre, è dotato di una fotocamera principale da 50MP e una da 2MP per una maggior profondità di campo e un display FDH+ Dot Drop con refresh rate a 90Hz, per una visualizzazione ancora più fluida. La batteria da 5,000mAh offre energia sufficiente per eseguire tutte le attività passando meno tempo collegati al caricatore.

Prezzi, disponibilità e canali di vendita di Redmi Note 11S 5G e Redmi 10 5G saranno comunicati contestualmente all’arrivo sul mercato italiano.

Infine, da oggi sono disponibili sul mercato italiano anche Redmi Note 11 Pro e Redmi Note 11 Pro 5G. Nello specifico la versione da 6GB+64GB di Redmi Note 11 Pro è acquistabile su mi.com al prezzo di 329.9 euro con promo early bird per le prime 48h pari a 299.9 euro, mentre la variante da 6GB+128GB è disponibile sia su mi.com che su Amazon al prezzo di 349.9 euro, con promo valida per 48h pari a 329.9 euro.

Redmi Note 11 Pro 5G è acquistabile in doppia configurazione da 6GB+128GB e da 8GB+128GB su mi.com e Amazon, rispettivamente al prezzo di 379,9 euro e 399,9 euro, quest’ultima con promo early bird di 349,9 euro valida per 48h.