Xiaomi Mi 11 arriva in Italia con prezzi a partire da 799€

Xiaomi, leader mondiale nella tecnologia, ha presentato oggi a livello globale Mi 11 5G, il nuovo flagship della popolare serie di smartphone Mi. Mi 11 5G debutta con alcuni rivoluzionari miglioramenti rispetto al suo predecessore, rendendolo un dispositivo davvero premium, tra cui un chipset Qualcomm Snapdragon 888, una tripla fotocamera posteriore da 108MP, un audio avvolgente e una ricarica wireless da 50W.

Scatena il tuo potenziale creativo con la tripla fotocamera da 108MP e una serie di modalità video AI avanzate

Mi 11 5G ha l’ambizione di trasformare qualsiasi appassionato di foto e video alle prime armi in un regista, grazie alla sua tripla fotocamera posteriore. Dotato di un sensore grandangolare da 108MP con la più alta risoluzione al mondo per la fotocamera principale, Mi 11 5G cattura immagini cristalline con dettagli strepitosi, paragonabili solo a quelli delle fotocamere DSLR o mirrorless di livello professionale. Una fotocamera ultra-grandangolare da 13MP e un obiettivo telemacro da 5MP completano la configurazione posteriore, offrendo così paesaggi stupendi e scatti incredibili con un effetto bokeh brillante. Sulla parte anteriore, una fotocamera da 20MP punch-hole riduce al minimo le cornici sulla schermata home, pur garantendo agli utenti di apparire al meglio quando scattano un selfie o fanno una video chat con gli amici.

Basandosi sulla tecnologia esistente di Xiaomi, Mi 11 5G vanta nuove straordinarie funzionalità nel campo della fotografia e dei video. La modalità notturna offre funzionalità migliorate sulla fotocamera principale, sull’ultra-grandangolare e su quella anteriore. La tecnologia all’avanguardia della modalità video notturna di Mi 11 5G ridefinisce completamente gli standard del settore con la riduzione del rumore a livello RAW per riprese più luminose. Sei funzionalità AI cinema con un solo clic rendono le riprese artistiche un gioco da ragazzi, da Parallel World - che duplica e inverte la scena per dare l’impressione di un mondo specchiato - a Freeze Frame Video - che freeza e clona i fotogrammi video per creare l’illusione che parti del video siano sospese nel tempo. I veri cinefili apprezzeranno la modalità Magic Zoom, capace di creare l’illusione della videocamera che ingrandisce e rimpicciolisce simultaneamente la scena, un trucco originariamente reso popolare dai film thriller.

Riconfigurando ulteriormente gli standard del settore, Mi 11 5G offre ora un controllo professionale delle riprese grazie alla registrazione HDR10+ e alla nuova modalità time-lapse Pro, in grado di regolare la velocità dell’otturatore, ISO, apertura e EV per gestire anche le situazioni di illuminazione più difficili. Il controllo professionale si estende anche all’editing con funzioni AI avanzate, tra cui AI Erase 2.0 che consente agli utenti di rimuovere oggetti o linee indesiderate dalle immagini con un semplice clic.

Vedere e sentire ogni dettaglio con lo straordinario DotDisplay AMOLED da 6.81” a 120Hz e SOUND BY Harman Kardon

Mi 11 5G offre uno dei migliori schermi disponibili sul mercato, ha ricevuto una valutazione A+ e un premio come migliore display da DisplayMate, l’istituzione leader mondiale nella recensione dei display professionali. Dotato di un DotDisplay AMOLED premium da 6.81” a 120Hz, Mi 11 5G è tanto straordinario da guardare quanto da utilizzare. Il display più avanzato di Xiaomi brilla con la sua altissima risoluzione WQHD+ e la tecnologia del colore a 10-bit, che consente una nitidezza mozzafiato e transizioni di colore fluide. La semplicità incontra la convenienza con la sua tecnologia Super Resolution, che aggiorna i video a bassa risoluzione alla qualità WQHD+ senza doversi preoccupare di un maggiore consumo di dati.

Dotato di touch sampling rate a 480Hz e di un sensore di impronte digitali sullo schermo, Mi 11 5G permette agli utenti di sbloccare facilmente e rapidamente il dispositivo, senza notch o cornici invadenti che bloccano il display. Insieme al suo corpo leggero ed elegante, unito a un look senza tempo, Mi 11 5G offre un’esperienza di scorrimento confortevole e una sensazione piacevole al tocco con i suoi quattro bordi curvi e la finitura in vetro posteriore.

Grazie ai doppi speaker Harman Kardon, Mi 11 5G offre un audio cinematografico di altissimo livello, mentre il Corning Gorilla Glass Victus protegge lo smartphone da danni causati da cadute accidentali. Mi 11 5G adotta una doppia finitura satinata antiriflesso in grado di catturare la luce, e non le impronte digitali.

Sempre un passo avanti con le prestazioni più avanzate del mondo

Mi 11 5G é il primo smartphone dotato di processore Qualcomm Snapdragon 888, che accresce le prestazioni dei flagship con la piattaforma mobile più avanzata al mondo. Qualcomm Snapdragon 888 ridefinisce completamente gli standard di elaborazione premium con la sua GPU Adreno 660, il motore QualcommAI di sesta generazione e il modem X60, combinando la tecnologia AI con una connettività 5G velocissima.

Dotato di tecnologia di processo all’avanguardia a 5nm, Mi 11 5G è più veloce, più potente e più efficiente del suo predecessore. Il dispositivo non solo supporta il gioco 2K/120fps/HDR, ma sfoggia anche un design octa-core e un nucleo ultra-large Arm Cortex-X1 che ne aumenta notevolmente le prestazioni. Con la RAM LPDDR5 a 3.200MHz assicura un’incredibile velocità di trasferimento dati, aumentata da 5.500Mbps a 6.400Mbps.

Dotato del più recente sistema di dissipazione del calore LiquidCool, il dispositivo gestisce senza fatica il gaming estremo e altre operazioni ad alta capacità rimanendo sempre freddo. Allo stesso tempo, i suoi 4600mAh (typ), la sbalorditiva tripla combinazione di cavo da 55W, 50W wireless e 10W di ricarica inversa e il compatto, ma potente caricatore GaN da 55W incluso nella confezione, assicurano che Mi 11 5G rimanga sempre carico per affrontare qualsiasi avventura.

Xiaomi ha anche preparato una grande sorpresa per tutti gli appassionati di gioco. Il lancio di Mi 11 5G segna l’inizio della collaborazione di Xiaomi con il team di sviluppatori del fenomenale successo globale del 2020, Genshin Impact. Grazie a questa collaborazione, gli utenti potranno immedesimarsi in una vasta gamma di personaggi e svelare innumerevoli misteri con dettagli delle immaginali ultra e un gameplay più fluido tramite Mi 11 5G. Prossimamente saranno comunicati ulteriori aggiornamenti.

Inoltre, a partire da questo flagship, Xiaomi lavorerà con il produttore del gioco miHoYo per offrire agli utenti una migliore e più fluida esperienza di gioco.

MIUI 12.5

MIUI 12.5 è un aggiornamento intermedio basato su MIUI 12 con una forte attenzione alle ottimizzazioni di sistema. Dopo un completo rinnovamento dell’interfaccia utente UI del sistema, l’utilizzo della CPU è stato ridotto fino al 22% mentre il consumo energetico fino al 15%, garantendo così prestazioni e grafica più agevoli.

Si potrà notare che le gesture sullo schermo ora saranno più fluide che mai. Nei sistemi precedenti, le gesture e altri task venivano eseguiti su un singolo thread con il risultato di concorrere per l’utilizzo della CPU. Naturalmente, in questo scenario, un sovraccarico di attività potrebbe causare dei lag. Tuttavia, in MIUI 12.5, le gesture hanno ricevuto un thread dedicato, facendo in modo che nessun altro task interferisca con loro, e garantendo una risposta immediata.

Un altro punto forte della MIUI 12.5 sono le app di sistema disinstallabili. La stragrande maggioranza delle app del nuovo sistema potrà essere disinstallata, mentre un piccolo numero di app che sono memorizzate nel sistema centrale potranno essere nascoste.

Il primo lotto di dispositivi inizierà a ricevere l’aggiornamento MIUI 12.5 nel secondo trimestre del 2021, e tra questi: Mi 10T, Mi 10T Pro, Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 11 5G. La seconda ondata includerà gradualmente altri 11 dispositivi Xiaomi, il cui rilascio sarà pubblicato su MIUI.com.

Xiaomi Mi 11 5G sarà disponibile in Italia a partire da inizio marzo, al prezzo di 799,90€ per la configurazione da 8GB+128GB e a 899,90€ per la variante da 8GB+256GB. Inizialmente debutterà nelle colorazioni Horizon Blue e Midnight Grey, successivamente la gamma colori sarà ampliata con la versione Cloud White e la Lei Jun limited edition. Canali di vendita e promozioni a supporto saranno comunicati contestualmente all’arrivo del prodotto sul mercato.

Onorando l'impegno di Xiaomi di offrire solo il meglio ai suoi consumatori, Mi 11 viene fornito con una garanzia di due anni gratuita, il doppio di quello che viene tipicamente offerto per i flagship. In aggiunta, gli utenti avranno diritto a un servizio di riparazione o sostituzione dello schermo gratuito presso il centro assistenza Xiaomi più vicino nei primi dodici mesi successivi all'acquisto. Per maggiori dettagli, visitare la sezione dedicata su mi.com.