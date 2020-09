Xiaomi presenta la famiglia di smartphone Mi 10T

Xiaomi, leader mondiale nella tecnologia, annuncia una nuova famiglia di smarphone che accende la creatività delle persone attraverso innovative funzionalità del software fotografico. Il flagship Mi 10T Pro porta la creazione e l’esplorazione a un livello superiore, con specifiche impareggiabili nel proprio segmento. Mi 10T continua ad alzare l’asticella offrendo esperienze di alto livello per tutti, dai professionisti agli appassionati di streaming e ai mobile gamer. Con Mi 10T Lite, Xiaomi desidera rendere il 5G ancora più accessibile a tutti, offrendo un’esperienza utente senza pari.

Mi 10T Pro e Mi 10T: massima espressione della creatività

Xiaomi continua a ridefinire la categoria dell’ultra-alta risoluzione

Non si può negare il ruolo centrale di Xiaomi nella definizione del segmento delle fotocamere da 108MP - dal debutto della prima fotocamera per smartphone da 108MP, all’introduzione di innumerevoli innovazioni nel software fotografico nell’ultimo anno. Mi 10T Pro porta avanti questa visione dell’altissima risoluzione con lo stabilizzatore ottico e i video in 8K. Mi 10T offre invece un’impressionante fotocamera frontale da 64MP e non si ferma qui! Sia Mi 10T Pro che Mi 10T offrono una tripla configurazione della fotocamera con un obiettivo ultra grandangolare da 13MP e una macro da 5MP, per catturare i momenti che contano. E con una fotocamera frontale da 20MP, chiunque può dare il meglio di sé nello scatto di un selfie, come in una videochiama.

Basandosi sulla tecnologia proprietaria di Xiaomi, Mi 10T Pro e Mi 10T offrono nuove e innovative funzionalità del software fotografico. Sei modalità di Lunga esposizione permettono a chiunque di catturare scatti artistici, da Moving crowd - che si concentra su un soggetto fermo mentre sfuma l’ambiente circostante dinamico - a Star trails – che riproduce l’effetto di un cielo stellato. Photo Clone permette di riprodurre un soggetto in quattro diverse posizioni all’interno dell’immagine. Inoltre, la funzione Timed burst offre infinite opportunità di divertimento, consentendo agli utenti di impostare foto con un intervallo di tempo che può anche essere convertito in video, mentre tre nuovi filtri fotografici - Cyberpunk, Gold Vibes e Black Ice - aiutano a dare vita al mood desiderato.

Alzando ulteriormente l’asticella, Mi 10T Pro e Mi 10T offrono anche nuove interessanti funzionalità video. Video Clone permette di riprodurre un soggetto nel video in due diverse posizioni, mentre Dual Video può registrare contemporaneamente dalla fotocamera frontale e da quella posteriore del dispositivo - ideale per catturare reazioni a sorpresa. Infine, il Time-lapse selfie video consente agli utenti di creare un effetto di avanzamento rapido per vlog più coinvolgenti.

Maggiore fluidità con il display AdaptiveSync TrueColor a 144Hz

Mi 10T Pro e Mi 10T sono dotati di uno dei migliori display piatti disponibili oggi su qualsiasi smartphone, con un’incredibile frequenza di aggiornamento pari a 144Hz. Mentre i display ad alta frequenza di aggiornamento spesso sono vittime di un elevato consumo energetico e di frame rate incoerenti, il display AdaptiveSync di Xiaomi adatta automaticamente il frame rate del contenuto, consentendo di godersi il proprio film preferito a 48Hz, di guardare serie TV a 50Hz, di guardare video in streaming a 30Hz o 60Hz e di scorrere i feed dei social media o di giocare fino a 144Hz - garantendo un’esperienza fluida e un utilizzo ottimale della batteria. E, grazie alla tecnologia MEMC (Motion Estimation, Motion Compensation - Stima del Movimento, Compensazione del Movimento), i dispositivi inseriscono fotogrammi aggiuntivi per rendere il video più fluido e migliore la visione.

Grazie alla gamma di colori P3 e TrueColor, il display offre una gamma di colori estremamente ampia e fedele alla realtà. La modalità Lettura 3.0 simula la texture della carta per proteggere gli occhi, mentre il Sunlight display 3.0 migliora automaticamente il contrasto e regola la saturazione dinamica del colore all’esterno. Il sensore di luce ambientale a 360° integrato regola inoltre in modo intelligente la luminosità dello schermo - anche in condizioni di retroilluminazione.

Accendi il tuo estro creativo e mettiti in gioco con Qualcomm Snapdragon 865

Grazie a Qualcomm Snapdragon 865, Mi 10T Pro e Mi 10T dispongono di un’estrema efficienza energetica, ottime prestazioni e connettività 5G. Xiaomi ha testato un’ampia gamma di bande 5G, garantendo così la compatibilità con il maggior numero di reti rispetto al passato.

Gli utenti potranno anche giocare come se lo stessero facendo da desktop grazie alla GPU Qualcomm Adreno 650, all’UFS3.1 e all’LPDDR5 che costituiscono la ROM e la RAM per gli smartphone leader del mercato di oggi.

Batteria ad alta capacità da 5.000 mAh (typ) per una potenza duratura

Mi 10T Pro e Mi 10T vantano una delle più grandi batterie della serie Xiaomi: un’enorme 5.000 mAh (typ). Grazie alla tecnologia di ottimizzazione della potenza della batteria, gli smartphone rilasciano più energia per assicurare una maggiore durata.

Quando serve un potenziamento, nessuno si lascerà sfuggire un solo istante grazie alla tecnologia MMT (Middle Middle tab) e ad un processo di ricarica cablata da 33W eccezionalmente veloce e dal design unico - reso ancora più conveniente dal caricabatterie da 33W incluso nella confezione.

In Italia Mi 10T sarà disponibile nella versione da 6+128GB al prezzo di 499,9€, mentre Mi 10T Pro arriverà nella doppia configurazione da 8+128GB al prezzo di 599,9€ e da 8+256GB a 649,9€. Mi 10T e Mi 10T Pro saranno acquistabili in pre-ordine su mi.com, Amazon, presso Mi Store Italia, tutte le principali catene di distribuzione e i principali operatori telefonici dal 1 al 14 ottobre, mentre il 15 ottobre inizierà la vendita ufficiale.

Per per tutti coloro che pre-ordineranno o acquisteranno quindi Mi 10T o Mi 10T Pro dal 1 al 31 ottobre, ci saranno grandi sorprese! Presso i punti vendita fisici e online che aderiranno all’iniziativa, ad eccezione di mi.com, sarà attiva un’operazione a premi per ottenere rispettivamente Mi True Wireless Earphones 2S o Mi Smart Band 5 + Mi True Wireless Earphones 2S. Il regolamento completo è disponibile a questo link.

Su mi.com alle ore 13.00 del 1 ottobre partirà invece una super flash sale valida per 60 minuti fino a esaurimento scorte, durante la quale sarà possibile ottenere un Mi Electric Scooter Essential a fronte dell’acquisto di Mi 10T Pro da 8GB+256GB nei colori Cosmic Black e Lunar Silver. Per chi invece effettuerà il pre-ordine di Mi 10T Pro da 8GB+128GB o Mi 10T da 6GB+128GB sempre su mi.com tra il 1 e l’8 ottobre otterrà un bundle package comprensivo di Mi Smart Band 5, Mi True Earphone 2 Basic e Redmi Power Bank da 20000mAh.

Inoltre, chi acquisterà Mi 10T o Mi 10T Pro entro il 15 gennaio 2022, avrà inclusa nel prezzo di acquisto anche una garanzia convenzionale di protezione dello schermo che prevede il servizio di riparazione gratuita una tantum presso un qualsiasi Centro Assistenza Xiaomi presente sul territorio italiano in caso di schermo danneggiato o difettoso. Termini e condizioni della promozione di assistenza post-vendita saranno disponibili su mi.com.

Mi 10T Lite: un potente smartphone 5G senza compromessi

Foto ancora più nitide grazie alla quad camera ultra-clear da 64MP

Offrendo una delle configurazioni di fotocamere più sofisticate del segmento, la quad camera di Mi 10T Lite dispone di una fotocamera principale ultra-clear da 64MP, un obiettivo ultra-wide da 8MP, un obiettivo macro da 2MP e un sensore di profondità da 2MP per un’immagine sempre cristallina. Nuovi strumenti software, tra cui sei modalità di Lunga esposizione, Time-lapse selfie, Time-lapse burst e Dual video offrono agli utenti la possibilità di catturare immagini più originali e creative senza la necessità di un software di editing separato. Inoltre, per i selfie ad alta qualità c’è la fotocamera frontale in-display da 16MP.

Un display ancora più fluido con il display AdaptiveSync a 120Hz

Con un’impressionante frequenza di aggiornamento di 120Hz, Mi 10T Lite si adatta automaticamente alla frequenza di aggiornamento necessaria a seconda del tipo di contenuto visualizzato. Sia che si tratti dello streaming di un film, della visione di una serie TV o di un gioco per smartphone, Mi 10T Lite offre un’esperienza di visione ottimale che tiene il passo dei diversi contenuti visualizzati. Per coloro che si divertono a leggere da mobile, ma non vogliono affaticare gli occhi, Mi 10T Lite dispone della modalità Lettura 3.0 - esattamente come Mi 10T Pro e Mi 10T.

La potenza di Qualcomm Snapdragon 750G e batteria da 4.820mAh (typ)

Debuttando su Mi 10T Lite, il chipset Qualcomm Snapdragon 750G offre un’efficienza energetica senza pari, un’incredibile intelligenza artificiale sul dispositivo e prestazioni estremamente veloci. Grazie al nuovissimo processore 5G, Mi 10T Lite rende il 5G alla portata di tutti. Inoltre, la sua grande batteria da 4.820mAh (typ) e le funzionalità di ricarica rapida da 33W permettono una maggiore durata del dispositivo.

Mi 10T Lite sarà ufficialmente disponibile a partire dal 13 ottobre su mi.com e su Amazon a 299,9€ nella configurazione da 6GB + 64GB con early bird price valido per 24 ore fino a esaurimento scorte pari a 249,9€. A partire invece dal 1 novembre Mi 10T Lite nella versione da 6GB + 128GB sarà disponibile nei Mi Store Italia, presso le principali catene di distribuzione e presso i principali operatori telefonici al prezzo di 399,9€.

Specifiche tecniche della Mi 10T Family:

Mi 10T Pro Mi 10T Mi 10T Lite Display 6.67” TrueColor DotDisplay a 144Hz Formato 20:9, risoluzione 2400x1080 FHD+ Display AdaptiveSync: 30Hz/48Hz/50Hz/60Hz/90Hz/120Hz/144Hz Supporto MEMC Supporto per DCI-P3, HDR10 Luminosità: 500 nits (typ), massima luminosità 650 nits (typ) Rapporto di contrasto: 1,500:1 (typ) Display Sunlight 3.0, Modalità Lettura 3.0 Certificazione TÜV Rheinland Low Blue Light Sensore di luce ambientale a 360° 6.67” DotDisplay a 120Hz Formato 20:9, risoluzione 2400x1080 FHD+ Display AdaptiveSync: 30Hz/48Hz/50Hz/60Hz/90Hz/120Hz Color gamut: NTSC 84% (typ) Luminosità: 450 nits (typ) Rapporto di contrasto: 1,500:1 (typ) Supporto per HDR10 Display Sunlight 3.0, Modalità Lettura 3.0 Certificazione TÜV Rheinland Low Blue Light Sensore di luce ambientale a 360° Colori Cosmic Black, Lunar Silver, Aurora Blue Cosmic Black, Lunar Silver Atlantic Blue, Pearl Gray, Rose Gold Beach Scocca Corning️ Gorilla️ Glass 5 fronte e retro Telaio in lega di alluminio Corning️ Gorilla️ Glass 5 fronte e retro Telaio in lega di alluminio Corning️ Gorilla️ Glass 5 fronte e retro Telaio in plastica Dimensioni 165,1mm x 76,4mm x 9,33mm, 218gr 165,1mm x 76,4mm x 9,33mm, 216gr 165,38mm x 76,8mm x 9,0mm, 214,5gr Processore Qualcomm️ Snapdragon️ 865, velocità di clock fino a 2,84Ghz Qualcomm️ Snapdragon 750G, velocità di clock fino a 2,2Ghz Fotocamera posteriore Fotocamera grandangolare da 108MP, Super Pixel 4-in-1 da 1,6μm con OIS, 82° FOV, f/1,69, lenti da 7P Fotocamera ultra grandangolare da 13MP, 123° FOV, f/2,4 Fotocamera macro da 5MP, f/2,4, AF 2-10cm Fotocamera grandangolare da 64MP, Super Pixel 4-in-1 da 1,6μm con OIS, 79,8° FOV, f/1,89, lenti da 6P Fotocamera ultra grandangolare da 13MP, 123° FOV, f/2,4 Fotocamera macro da 5MP, f/2,4, AF 2-10cm Fotocamera grandangolare da 64MP, Super Pixel 4-in-1 da 1,6μm, 79,8° FOV, f/1,89, lenti da 6P Fotocamera ultra grandangolare da 8MP, 120° FOV, f/2,2 2MP macro camera, f/2.4 FF (4cm) Sensore di profondità da 2MP, f/2,4 Fotocamera anteriore Fotocamera in-display da 20MP f/2,2 Fotocamera in-display da 16MP f/2,45 Connessione 5G WiFi 6 Dual SIM NFC multifunzione Blaster IR 5G Dual SIM NFC multifunzione Blaster IR Sicurezza Sensore di impronte digitali laterale AI Face Unlock Batteria & ricarica Batteria ad alta capacità da 5,000mAh (typ) Ricarica rapida cablata da 33W Caricatore da 33W incluso nella confezione Batteria ad alta capacità da 4,820mAh (typ) Ricarica rapida cablata da 33W Caricatore da 33W incluso nella confezione Audio Doppio altoparlante Certificazione Hi-Res Audio Doppio altoparlante Certificazione Hi-Res Audio Motore Motore a vibrazione lineare sull’asse X Motore a vibrazione lineare sull’asse Z Sistema operativo MIUI 12 basato su Android 10 Versioni di memoria 8GB+128GB 8GB+256GB 6GB+128GB 6GB+64GB 6GB+128GB

Per soddisfare i più esigenti, Xiaomi annuncia anche Mi 65W Fast Charger con tecnologia GaN. Dotato di una grande potenza in un design compatto e abbastanza

piccolo da stare nel palmo della mano, Mi 65W Fast Charger è in grado di ricaricare

rapidamente smartphone, laptop e console di gioco. Mi 65W Fast Charger sarà disponibile inizialmente presso Mi Store Italia e Amazon a partire da fine ottobre al prezzo di 39,99€. Eventuali promozioni saranno annunciate contestualmente all’arrivo effettivo del prodotto sul mercato italiano.

Mi Watch: stili e funzionalità da amare

Durante l’evento di lancio, Xiaomi ha anche annunciato la disponibilità a livello globale di Mi Watch, il primo modello di smartwatch dell’azienda. In quanto novità assoluta nella linea di prodotti wearable di Xiaomi, Mi Watch è stato pensato per promuovere stili di vita di ogni tipo.

Dotato di un display AMOLED luminoso da 1,39” e di un tasto sport sul lato, Mi Watch fornisce agli utenti l’accesso istantaneo a un’incredibile varietà di 117 modalità di esercizio. Per controllare in modo completo la propria salute, è dotato di sei diversi sensori e GPS che offrono i parametri chiave per la salute come la frequenza cardiaca, il livello di ossigeno nel sangue e i dati ambientali come la pressione dell’aria. Il dispositivo è ultra leggero e garantisce una lunga durata - perfetto per l’uso quotidiano. Dopo solo due ore di ricarica, assicura una durata della batteria pari a 16 giorni1.

Inoltre, Mi Watch supporta una serie di funzioni tra cui oltre 100 diversi stili di visualizzazione, una modalità di funzione remota della fotocamera, emoji native sulle notifiche, controllo vocale e altro ancora. Mi Watch arriverà in Italia a partire da dicembre al prezzo di 119,9€. Canali di vendita ed eventuali promozioni saranno annunciate contestualmente alla disponibilità del prodotto sul mercato.