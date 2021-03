Xiaomi svela finalmente il nuovo Mi MIX FOLD

Xiaomi ha lanciato ufficialmente il suo primo smartphone pieghevole, Mi MIX FOLD che presenta un design con cerniera a forma di U, che riduce il peso fino al 27% rispetto ad altri pieghevoli e migliora l’affidabilità. Il dispositivo è stato sottoposto a 200.000 piegamenti nei test di affidabilità e fino a 1 milione di piegamenti nei test di affidabilità estrema.

Dotato di un display interno OLED pieghevole da 8,01” con risoluzione WQHD+, Mi MIX Fold offre un rapporto di 4:3, rendendolo il più grande display per smartphone pieghevoli attualmente sul mercato. Il display da 1 miliardo di colori del dispositivo è stato meticolosamente sintonizzato dall’algoritmo di calibrazione del colore di Xiaomi, consentendo di raggiungere un’impressionante precisione del colore di JNCD≈0.29 e ΔE≈0.35.

Raggiungendo 900 nit di luminosità di picco e 600 nit di luminosità complessiva, il display fornisce una visione confortevole in varie impostazioni, mentre il rapporto di contrasto di 4.300.000:1, il supporto Dolby Vision, l’HDR10+ e la gamma di colori DCI-P3 si combinano per creare immagini altamente dinamiche e realistiche con colori vividi. Oltre al display interno, Mi MIX FOLD è dotato di un display AMOLED esterno da 6,52”, il più grande su uno smartphone pieghevole. Grazie alla frequenza di aggiornamento di 90Hz, alla frequenza di campionamento del tocco di 180Hz e alla risoluzione HD+, questo display offre un’esperienza utente rapida e fluida con grande nitidezza e dettagli.

Mi MIX FOLD vanta la prima configurazione di altoparlanti quadrupli per smartphone: gli altoparlanti doppi 1216 dal design simmetrico sono posizionati su entrambi i lati dello schermo e si distinguono per una grande ampiezza di 0,65mm e una cavità sonora equivalente a 1,34cc. Le proprietà innate dell’altoparlante sono rafforzate dal 15V Smart PA, che offre un livello del suono fino al 40% più potente di quello del Mi 10 Pro.

Mi MIX FOLD inaugura il processore Surge C1 - un chip professionale di elaborazione delle immagini sviluppato da Xiaomi. Il prodotto di due anni di sviluppo e 140 milioni di RMB di investimenti, questo chip fornisce prestazioni eccezionalmente elevate pur occupando poco spazio su CPU e memoria. Questo gli permette di eseguire un algoritmo 3A migliorato e capacità di messa a fuoco in condizioni di scarsa luminosità per una messa a fuoco automatica più accurata, esposizione automatica e bilanciamento automatico del bianco, migliorando significativamente la qualità dell’immagine.

Mi MIX FOLD è anche il primo smartphone al mondo con tecnologia a lente liquida che adotta una struttura che include un elemento fluido compreso tra due pellicole e che, grazie ad un sistema motorizzato, può modificare in tempo reale il suo raggio di curvatura per cambiare il modo in cui viene catturata la scena. Inoltre, Mi MIX FOLD è anche dotato di una fotocamera principale da 108MP pixel e di una fotocamera ultra-grandangolare da 13MP con un impressionante campo visivo di 123°. La fotocamera principale da 108MP pixel è dotata di un obiettivo 7P, che può produrre direttamente foto ad alta definizione da 108MP pixel.

Mi MIX FOLD dispone di una batteria integrata da 5.020mAh e utilizza la nuova architettura parallela a doppia batteria brevettata da Xiaomi, che consiste in due batterie con una capacità di 2.460mAh e 2.560mAh. La speciale struttura in parallelo permette un’incredibile erogazione di corrente di 10A. Inoltre, Mi MIX FOLD supporta anche la ricarica veloce a 67W che permette allo smartphone di caricarsi completamente in 37 minuti. Inoltre, è stata introdotta la tecnologia della batteria CNT, che promuove una ricarica più sicura e veloce, prolungando la durata della batteria.

Lo smartphone avrà un prezzo di 9.999 RMB per la versione da 12GB+256GB, 10.999 RMB per quella da 12GB+512GB e 12.999 RMB per la versione da 16GB+512GB. I preordini per Mi MIX Standard Edition e Ceramic Special Edition saranno aperti oggi.

Mi MIX FOLD sarà ufficialmente disponibile per l’acquisto in Cina sui canali Xiaomi a partire dal 16 aprile.