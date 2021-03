Xiaomi svela i prezzi dei nuovi Redmi Note 10 e Note 10 Pro

Annunciati a livello globale pochi giorni fa, Redmi Note 10 e Redmi Note 10 Pro stanno per approdare sul mercato italiano, puntando a conquistare la fascia media. Dopo l’enorme successo riscontrato dalla famiglia Redmi Note in tutto il mondo con gli oltre 200 milioni di dispositivi venduti, Xiaomi è pronta a raccogliere consensi dei tantissimi Fan del brand con i primi due componenti della famiglia Redmi Note 10.

“Dopo la strepitosa accoglienza offerta a Redmi Note 9, desideriamo proseguire sulla strada dell’innovazione alzando l’asticella della fascia media. Con la famiglia Redmi Note 10 sono certo sorprenderemo ancora una volta i consumatori italiani, non solo per la combinazione di elevate performance e design rinnovato, ma anche e soprattutto per il prezzo altamente competitivo” - ha dichiarato Davide Lunardelli, Head of Marketing di Xiaomi Italia.

Redmi Note 10, dotato di fotocamera principale da 48MP e Redmi Note 10 Pro, con una 108MP, alzano nuovamente la posta in gioco. Entro la fine di marzo, Redmi Note 10 sarà disponibile in Italia nella configurazione da 4GB+128GB al prezzo di 229,90€, mentre Redmi Note 10 Pro in tre diverse configurazioni:

6GB + 64GB al prezzo di 299,90€

6GB +128GB al prezzo di 329,90€

8GB +128GB al prezzo di 349,90€

Specifiche Tecniche Redmi Note 10 Pro Redmi Note 10 Display DotDisplay AMOLED da 6.67” a 120Hz DotDisplay AMOLED da 6.43” Fotocamera posteriore Obiettivo principale da 108MP Obiettivo ultra-wide da 8MP Obiettivo telemacro da 5MP Obiettivo con sensore di profondità da 2MP Obiettivo principale da 48MP Obiettivo ultra-wide da 8MP Obiettivo macro da 2MP Obiettivo con sensore di profondità da 2MP Fotocamera anteriore Fotocamera anteriore da 16MP Fotocamera anteriore da 13MP Dimensioni & Peso 164mm x76.5mm x 8.1mm 193g 160.46mm x 74.5mm x 8.29mm 178.8g Processore Qualcomm Snapdragon 732G Qualcomm Snapdragon 678 RAM+ROM LPDDR4X UFS 2.2 Audio Doppio speaker Jack da 3.5mm Certificazione Hi-Res Audio Sicurezza Sensore di impronte digitali Arc Batteria 5,020mAh (typ) battery Supports 33W wired fast charging 5,000mAh (typ) battery Supports 33W wired fast charging Connettività Dual SIM Multi-functional NFC* IR blaster Dual SIM IR blaster Versioni di memoria 6GB+64GB

6GB+128GB

8GB+128GB 4GB+64GB

4GB+128GB

6GB+128GB Colori Onyx Gray Glacier Blue Gradient Bronze Onyx Gray Pebble White Lake Green

*La disponibilità può variare da un mercato all'altro.