XPG lancerà nuovi moduli RAM Gaming DDR5 nel terzo trimestre del 2021

XPG, fornitore in rapida crescita di sistemi gaming, componenti hardware e periferiche per gamers, professionisti esports e appassionati di tecnologia, annuncia oggi il lancio dei suoi nuovi moduli di memoria gaming DDR5 nel terzo trimestre del 2021. La nuova serie di prodotti sarà conosciuta come CASTER. I moduli forniranno frequenze che vanno da 6000 a 7400 MHz e sono disponibili con capacità da 8, 16 o 32gb. XPG ha lavorato a stretto contatto con i partner delle schede madri, tra cui GIGABYTE, MSI, ASUS e ASRock, per garantire il massimo livello di compatibilità e capacità nelle sessioni di overclocking estreme.

I nuovi moduli DDR5 arriveranno in due varianti, con e senza LED RGB. Nonostante questa differenza, condividono un design industriale coeso. Quest’ultimo è stato ricercato e progettato esclusivamente per questi moduli utilizzando due trattamenti superficiali diversi, uno lucido e uno opaco. Per una maggiore profondità, la superficie opaca dei moduli è smussata donandogli un aspetto futuristico. Per comunicare il marchio XPG, i moduli sfoggiano linee diagonali che si intersecano e scanalature che creano forme geometriche e a “X” giocando, così, con il nome del marchio XPG e l'identità visiva.

I nuovi moduli DDR5 di XPG sono impostati per offrire ai gamers e agli appassionati di PC un notevole miglioramento rispetto ai moduli DDR4. Oltre alle frequenze superiori a 4800 MHz, i moduli saranno anche più efficienti dal punto di vista energetico, operando a 1,1 V rispetto a 1,2 V. Inoltre, i moduli verranno realizzati con le tecnologie “Power Management Integrated Circuit” (PMIC) e “Error Correcting Code” (ECC) per una maggiore efficienza e stabilità.