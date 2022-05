XPG lancia i nuovi mouse gaming Alpha Wireless e Wired

XPG, fornitore in rapida crescita di sistemi gaming, componenti e periferiche per gamers, professionisti esport e appassionati di tecnologia, annuncia oggi il mouse gaming ALPHA WIRED e WIRELESS. Vincitore del premio “Red Dot Design” 2022, il mouse, presenta un design ergonomico, un sensore PAW-3335 a risparmio energetico e interruttori OMRON premium per comfort e prestazioni.

Design ergonomico pluripremiato

Il mouse gaming ALPHA sfoggia contorni curvi semplici ed eleganti con una comoda impugnatura che riflette il design industriale dell’XPG Exoskeleton. Questo design enfatizza un equilibrio tra forma e funzione, ergonomia ed esperienze gaming fluide. Inoltre, il design di questo mouse incorpora i punti dati di un sondaggio globale condotto da XPG. Ad esempio, la larghezza complessiva del mouse è derivata dalle misurazioni delle dita raccolte per creare un dispositivo con una presa ideale.

Realizzato per una migliore esperienza gaming

Anche all'interno, l’XPG ALPHA impressiona. Dotato di un sensore Pixart PAW-3335 ad alta efficienza energetica e ad alte prestazioni, fornisce una gamma di impostazioni che va dai 100 a 16000 DPI per soddisfare i requisiti di tutti i tipi di giochi. Inoltre, un pulsante triangolare programmabile nella parte superiore del mouse offre un'eccellente flessibilità nella connessione al software XPG PRIME.

L’XPG ALPHA è anche realizzato per durare nel tempo grazie agli interruttori OMRON premium in grado di eseguire fino a 60 milioni di clic. Le sue modalità di connessione includono il wireless 2.4G e il Bluetooth ed offre fino a 60 ore di durata della batteria.

L'illuminazione RGB dell'ALPHA diffonde la luce in modo sottile ed elegante tramite 3 zone dedicate indipendenti l'una dall'altra. Le impostazioni della luce possono essere memorizzate utilizzando 3 profili hardware personalizzabili o tramite il software XPG PRIME.

Personalizzalo con l’XPG PRIME

L’XPG ALPHA è un mouse gaming programmabile tramite software, in cui pulsanti, impostazioni DPI ed effetti di illuminazione RGB possono essere personalizzati e adattati alle esigenze di ciascun utente. I pulsanti programmabili, le assegnazioni dei pulsanti e le impostazioni delle macro possono essere programmati e salvati nei profili utente per passare senza problemi da un PC all'altro.

Per ulteriori informazioni su prezzi e disponibilità nella tua regione, contatta un rappresentante XPG vicino a te tramite www.xpg.com. XPG ALPHA sarà disponibile anche in una variante cablata.