XPG lancia il dissipatore a liquido All-in-One LEVANTE 360

XPG, fornitore in rapida crescita di sistemi gaming, componenti e periferiche per gamers, professionisti dell’esport e appassionati di tecnologia, è lieta di annunciare il secondo modello per i suoi dissipatori a liquido All-in-One con l’XPG LEVANTE 360.

XPG LEVANTE 360 - L'ultima soluzione di raffreddamento Asetek in collaborazione con XPG

XPG LEVANTE 360 è un dissipatore a liquido all-in-one per CPU a 3 ventole che mette in mostra la soluzione leader del settore di Asetek. La pompa Asetek è quella di settima generazione ed ha un design accattivante che porta molta personalità all’interno del pc di ogni utente.

Raffreddamento ad alte prestazioni

Le soluzioni di raffreddamento brevettate Asetek di settima generazione includono una pompa con funzione PWN, per garantire una gestione delle temperature della CPU più accurata, insieme a un massiccio radiatore da 360 mm e una piastra in rame ottimizzata dal punto di vista termico con microcanali sottili di appena 0,15 mm. Tutto questo offre una maggiore efficienza durante lo scambio termico. XPG ha dotato l'XPG LEVANTE 360 di tre ventole “Dual Ring” da 120 mm che utilizzano un design Fluid Dynamic Bearing (FDB) e Pulse Width Modulation (PWM) a 4 pin. Le ventole FDB con tecnologia PWM sono progettate con un meccanismo di riavvio automatico e sono ottimizzate per l'affidabilità (fino a 40.000 ore a 40°C di MTBF) e riducono al minimo il rumore (34 dB) quando la rotazione delle ventole permette il massimo flusso d’aria (61,5CFM).

RGB abbagliante per completare le migliori build gaming

Per uno stile unico, ciascuna delle ventole è dotata di venti LED RGB integrati, mentre la parte superiore della pompa del liquido è anch'esso illuminato con illuminazione RGB. Per coloro che non preferiscono utilizzare il connettore ARGB collegandolo direttamente alla scheda madre con il relativo controllo software (la maggior parte delle principali marche lo supportano) è incluso un controller ARGB aggiuntivo, che può essere utilizzato anche per consentire agli utenti di regolare facilmente modalità di luce, velocità e luminosità.

L'alta qualità dell’XPG LEVANTE 360 è coperta da una garanzia di 5 anni, che è una delle più alte richieste del settore. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale, a questa pagina.