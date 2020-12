XPG lancia il nuovo case DEFENDER PRO

XPG, fornitore in rapida crescita di sistemi gaming, componenti e periferiche per gamers, professionisti dell’esport e appassionati di tecnologia, annuncia oggi il case DEFENDER PRO, offrendo agli utenti un’ulteriore scelta.

XPG DEFENDER PRO – Case mid-tower per PC di ultima generazione

L’XPG DEFENDER PRO manifesta l'ambizione di XPG per i componenti hardware introducendo un case E-ATX Mid-Tower che può ospitare schede grafiche lunghe fino a 380 mm (sia Nvidia che AMD) e dispositivi di raffreddamento ad aria per CPU profondi fino a 170 mm. Con spazio sufficiente per una migliore dissipazione del calore, le dimensioni dell’XPG DEFENDER PRO possono garantire aggiornamenti futuri e molto divertimento per modders e appassionati. L’XPG Defender Pro ha un'efficienza del flusso d'aria ottimizzato. Include infatti 3 ventole XPG VENTO 120 ARGB preinstallate, con possibilità di installarne altre 4 per un totale di 7. Il tutto è ideale per gli utenti che richiedono un eccellente equilibrio tra l'aspetto esterno ed il flusso d’aria.

Design del pannello frontale in rete magnetica per l’efficienza del flusso d'aria

Lo straordinario e moderno design dell’XPG DEFENDER PRO inizia al suo esterno, con un pannello frontale in rete magnetica, che consente alle strisce ARGB di illuminare l’interno del case, mentre qualsiasi componente ARGB può essero visto anche attraverso il pannello Meshato. Tutto questo, non solo può essere modificato dandogli un tocco personale grazie al modding, ma permette un ottimale flusso d’aria al suo interno. Capace di supportare un radiatore da 360 mm nella parte anteriore e un radiatore da 280 mm nella parte superiore, l’XPG DEFENDER PRO è sia esteticamente elegante che aerodinamicamente efficiente.

Scelte di progettazione dello chassis dimensionale XPG E-ATX

XPG ha introdotto il BATTLECRUISER, il suo primo case E-ATX nel 2019, caratterizzato da pannelli in vetro temperato in tutti e 4 i lati unito ad un design dalla struttura interna modulare. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti e raccomandazioni dai media per le sue versatili opzioni di costruzione e flessibilità. Nel 2020 XPG sta introducendo l’XPG DEFENDER PRO, con l'ambizioso obiettivo di espandere ulteriormente il percorso iniziato su case con dimensioni E-ATX. È più sottile ed esplora ulteriormente le scelte di design di XPG “Exoskeleton ©”. Viene migliorato il flusso d’aria e si adatta la sua forma senza compromettere le prestazioni. Proprio come i suoi predecessori, gli utenti possono scegliere tra varianti in bianco e nero per adattarsi al loro stile.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale del produttore, a questa pagina.