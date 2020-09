XPG lancia il nuovo SSD GAMMIX S70 PCIe Gen4 M.2 2280

XPG, fornitore di sistemi gaming, componenti e periferiche per gamers, professionisti dell’eSport e appassionati di tecnologia, annuncia oggi l'unità a stato solido (SSD) XPG GAMMIX S70 PCIe Gen4x4 M.2 2280.

Con il lancio dell'S70, XPG amplia l’offerta degli SSD Gen4, che include il GAMMIX S50 e l’S50 Lite, per soddisfare budget ed esigenze differenti. Con l'adozione del PCIe 4.0 di nuova generazione, il GAMMIX S70 offre prestazioni di lettura e scrittura impareggiabili e si distingue per essere l'SSD M.2 più veloce al mondo.

Con l'avvento delle reti 5G e il volume sempre crescente di dati elaborati, il PCIe Gen4 è un importante aggiornamento che porterà i dispositivi di archiviazione ad un livello superiore. Il GAMMIX S70 espande la serie di SSD Gen4 di XPG con una nuova opzione per utenti esigenti che cercano di sfruttare il meglio che il PCIe 4.0 può offrire. Offre velocità di lettura/scrittura incredibili, fino a 7400/6400 MB/s.

Gli utenti raggiungeranno così velocità incredibili. In combinazione con l’NVMe 1.4, “Dynamic SLC Caching”, l'S70 offre prestazioni di gran lunga superiori a quelle degli SSD SATA e PCIe 3.0. Per una maggiore facilità d'uso e praticità, l'S70 è retrocompatibile con il PCIe 3.0.

Per operazioni affidabili e stabilità, l'S70 è dotato di un dissipatore “CoolArmor” brevettato da XPG. Il dissipatore in alluminio presenta un design particolare, che assomiglia agli strati di una armatura, per una maggiore superficie dissipantei. Questo design fornisce una dissipazione del calore più efficace che può ridurre le temperature fino al trenta percento.

Oltre alle alte prestazioni, l'S70 supporta la tecnologia alla correzione degli errori “LDPC” per rilevare e correggere una gamma più completa di errori per trasmissioni più accurate e sicure oltre ad avere una classificazione TBW (Total Bytes Written) più alta. Inoltre, con la protezione dei dati end-to-end (E2E) e la crittografia AES a 256 bit, l'S70 garantisce sicurezza e integrità.

Tutti i componenti racchiusi nell'S70 hanno superato meticolosi protocolli, test e certificazioni per fornire un prodotto affidabile con la massima qualità. L'S70 è disponibile nelle varianti da 1 TB e 2 TB ed è coperto da una garanzia di 5 anni.