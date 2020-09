XPG lancia l’SSD GAMMIX S50 Lite PCIe Gen4 M.2 2280

XPG, fornitore di sistemi gaming, componenti, periferiche, professionisti degli eSport e appassionati di tecnologia, annuncia oggi l'unità a stato solido XPG GAMMIX S50 Lite PCIe Gen 4x4 M.2 2280. Con l'avvento delle reti 5G e il volume sempre crescente di dati elaborati, l'interfaccia PCIe Gen4 è un aggiornamento importante che porterà i dispositivi di archiviazione a un livello superiore. L'S50 Lite espande la serie GAMMIX S50 con una nuova opzione per gli utenti mainstream che desiderano sfruttare le potenzialità del PCIe 4.0.

"Con il lancio dell’S50 Lite, abbiamo esteso la nostra offerta di SSD PCIe 4.0 per soddisfare non solo le esigenze degli utenti più esperti, ma anche degli utenti mainstream, sia dal punto di vista del lavoro che del divertimento", ha affermato Ibsen Chen, Direttore marketing dei prodotti ADATA. "Con il supporto dei nostri partner strategici del Silicon Motion, abbiamo investito nello sviluppo di un SSD di nuova generazione accessibile e che offra prestazioni eccezionali."

"Siamo entusiasti che ADATA abbia lanciato il nuovo SSD GAMMIX S50 Lite controllato dalla nostra nuova soluzione SM2267 PCIe Gen4", ha affermato Nelson S. Duann, Senior Vice presidente del marketing e dell’R&D di Silicon Motion. “In qualità di partner di lunga data, Silicon Motion offre il miglior supporto per questa categoria per soddisfare gli alti requisiti di ADATA. Il nuovo GAMMIX S50 Lite e il nostro SM2267 offrono esperienze migliorate ad ogni utente grazie alle loro prestazioni elevate".

Dotato di un controller SM2267, l'interfaccia PCIe Gen4 ha anche il supporto all’NVMe 1.4. L'S50 Lite, quindi, può raggiungere prestazioni di lettura/scrittura sostenute fino a 3900/3200 MB/s. Offre inoltre prestazioni di lettura e scrittura casuali fino a 490/540 IOPS, offrendo agli utenti trasmissioni dati velocizzate per una maggiore produttività ed intrattenimento. Inoltre,​ grazie al controller SM2267 e al design termico ottimizzato, l'S50 Lite rimane fresco, per un'eccellente stabilità e durabilità. In​ combinazione con il Dynamic SLC Caching e l’Host Memory Buffer, l'S50 Lite offre prestazioni superiori a quelle degli SSD SATA. L'S50 Lite è retrocompatibile con il PCIe 3.0 per facilità d'uso e praticità.

Oltre alle sue caratteristiche e prestazioni, l'S50 Lite supporta la tecnologia per la correzione degli errori (LDPC) per rilevare e correggere una gamma più completa di errori, per trasferimenti più accurati ed ha una classificazione TBW (Total Bytes Written) più elevata. Inoltre, con la protezione dei dati end-to-end (E2E), supporto alla tecnologia RAID e la crittografia AES a 256 bit, l'S50 Lite garantisce la sicurezza ed integrità dei dati. Tutti i componenti racchiusi nell'S50 Lite hanno superato meticolosi protocolli, test e certificazioni per fornire un prodotto affidabile. L'S50 Lite è disponibile nelle varianti da 1 TB e 2 TB ed è coperto da una garanzia di 5 anni.