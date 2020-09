XPG presenta il mini PC gaming XPG GAIA

XPG, fornitore di sistemi gaming, componenti e periferiche per gamers, professionisti dell’esport e appassionati di tecnologia, annuncia oggi il mini PC gaming XPG GAIA. Tale sistema, con una capienza di 5 litri è progettato per gamers e content creators che hanno uno spazio ridotto su cui installare il PC ma che vogliono potenza e funzionalità.

Basato su un Intel NUC 9 Extreme Kit - Ghost Canyon, l’XPG GAIA è dotato di un processore Intel Core i9-9980HK che funziona fino a 5,0 GHz e dispone di otto core. Genera anche meno calore e consuma meno energia grazie al suo TDP basso di soli 45W. Inoltre, l’XPG GAIA può essere dotato di una scheda grafica aggiuntiva, fino a 202 mm, per renderlo upgradabile nel tempo

Con un design compatto di soli 5 litri, l’XPG GAIA libererà spazio prezioso sulla scrivania per mantenere tutto in ordine. Le sue dimensioni lo rendono ideale per spazi più piccoli, come studi di registrazione, monolocali e piccoli uffici. Grazie alle sue dimensioni ridotte permetto all’utente di spostarsi in caso di necessità, e risulta un ottimo compagno per influencer sempre in movimento o per utenti che partecipano spesso a LAN Party. Il suo design minimale si adatta perfettamente a qualsiasi spazio e grazie ai pannelli laterali traforati viene assicurato un raffreddamento superiore a quello presente nei notebook.

L’XPG GAIA è dotato di 32GB di RAM (2x16 GB) a 3200 MHz, che forniscono la massima stabilità e velocità supportando anche l’Intel XMP 2.0 per un overclock stabile e veloce. Nel frattempo, una pluripremiata unità a stato solido (SSD) XPG SX8200Pro offre velocità di lettura/scrittura sequenziali fino a 3500/3000 MB/s. Inoltre, ha un alimentatore Flex ATX che risulta essere potente ma altamente efficiente con una classificazione 80 Plus Platinum da 500 W. Tale alimentatore può mantenere bassi livelli di rumore fino a 40 dB, garantendo minime distrazioni.

Oltre alle prestazioni, l’XPG GAIA è dotato anche di una serie di funzionalità che renderanno più semplice giocare e creare contenuti ovunque l’utente sia. Con il supporto al Wi-Fi 6, XPG GAIA consente ai router di comunicare con più dispositivi contemporaneamente e inviare dati a più dispositivi nella stessa rete con un raggio di trasmissione più ampio. Inoltre, gli utenti potranno anche godere di una connettività I/O versatili con la Thunderbolt 3 per connettere senza problemi monitor aggiuntivi e/o altri dispositivi esterni.