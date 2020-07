XPG presenta la nuova gamma di componenti e accessori

XPG, fornitore di prodotti ad alte prestazioni per gamers, professionisti dell’esport e appassionati di tecnologia, è lieta di annunciare una nuova serie di alimentatori certificati dal nome PYLON ed ulteriori accessori come: Ventola VENTO 120mm, ventola VENTO 120mm ARGB e striscia LED PRIME ARBG.

Alimentatore XPG PYLON

Sulla scia del ben accolto alimentatore XPG CORE REACTOR, XPG presenta il nuovo alimentatore PYLON per soddisfare le esigenze di una più ampia gamma di utenti. L’XPG PYLON è un alimentatore certificato 80 Plus Bronze con efficienza fino all'89% e qualità vicina a quella degli alimentatori con certificazioni

Gold. È progettato per funzionare 24 ore su 24, 7 giorni su 7 ed è disponibile in quattro opzioni - 450 W, 550 W, 650 W e 750 W - per soddisfare diverse esigenze e scenari. Tutte le opzioni sono dotate di circuito DC-to-DC 100% + 12V. L’XPG PYLON è conforme alla “Intel’s ATX Power Supply Design Guide‘s”, che lo pone un passo avanti per le future necessità offrendo quindi un’alimentazione continua ed efficiente in grado di supportare CPU e schede grafiche di fascia medio-alta. La ventola da 120 mm con cuscinetto fluido dinamico (FDB) funziona in modo quasi silenzioso a carichi diversi. In combinazione con i suoi condensatori giapponesi a 105 ° C (una rarità per questo tipo di alimentatori), l’XPG PYLON è silenzioso, efficiente e progettato per durare nel tempo.

Ventole XPG VENTO

La ventola XPG VENTO da 120mm e la ventola VENTO da 120mm ARGB offrono eccezionali capacità di raffreddamento e sono adatte per qualsiasi impianto. Le VENTO funzionano fino a 1.200 giri/min e forniscono un flusso d'aria di 45.3 CFM per garantire ai componenti una freschezza continua. Grazie ai cuscinetti specificatamente progettati, sono molto più silenziose rispetto a quelle dotati di cuscinetti a sfera standard, facendo misurare solo 23 decibel. Le ventole sono inoltre progettate per durare e resistere a un MTTF di 60.000 ore a 40 gradi Celsius. Per un tocco di classe in più, oltre al raffreddamento silenzioso, gli utenti possono sfruttare i nove LED della ventola VENTO 120mm ARGB. I LED possono essere controllati tramite i software di controllo RGB della maggior parte dei produttori di schede madri.

Strisce LED XPG PRIME ARBG

La striscia LED XPG ARIME PRIME offre ai modder un tocco di classe in più grazie ad un'illuminazione ultra-vivida ARGB con otto colori preimpostati e quattro effetti di luce per un totale di dodici opzioni. La striscia è dotata di LED ARGB SK6812 per un'alta compatibilità con la maggior parte dei software RGB dei principali produttori di schede madri. Per facilitare l’installazione, può essere applicato su una varietà di

tipi di superfici con 11 pezzi di magneti di alta qualità (NdFeB) o strisce adesive 3M. Si può estendere fino a 4 strisce di illuminazione in cascata per una lunghezza massima di 120 cm.

La serie XPG Pylon sarà disponibile ad un prezzo che varierà tra i $ 49,99 e i $ 79,99 in base alla configurazione. Il prezzo delle ventole XPG VENTO 120mm e XPG VENTO 120mm ARGB sarà rispettivamente di US $ 7,99 e US $ 16,99 mentre la striscia LED ARG XPG PRIME sarà in vendita a $ 39,99. Per informazioni sulla disponibilità e sui prezzi in mercati specifici, contattare il rappresentante XPG più vicino tramite www.xpg.com.