XPG presenta la nuova ventola VENTO PRO 120 PWM

XPG, fornitore di sistemi gaming, componenti e periferiche per gamers, professionisti dell’esport e appassionati di tecnologia, annuncia oggi la ventola XPG VENTO PRO 120 PWM. Progettata in collaborazione con Nidec, l’XPG VENTO PRO 120 PWM è perfetta per i gamers esigenti e gli appassionati di PC che cercano il massimo del raffreddamento per le loro componenti.

Basato sul famoso design della ventola Gentle Typhoon di Nidec, l’XPG VENTO PRO 120 PWM ha un'elevata pressione statica, fino a 3,15 mm H₂O, ed un elevato flusso d'aria, fino a 75 CFM, rendendola una ventola di aspirazione o di estrazione ideale anche per sistemi di raffreddamento a liquido.

"Ci congratuliamo con XPG per il lancio della VENTO PRO 120 PWM e siamo lieti che il nostro design ne faccia parte", ha affermato Masayuki Mohri, Presidente e CEO di Nidec. "Insieme alle incredibili capacità di raffreddamento della nostra ventola Gentle Typhoon, confidiamo che i gamers e gli altri appasionati godranno delle prestazioni estreme offerte dall’XPG VENTO PRO 120 PWM".

L’XPG VENTO PRO 120 PWM include anche un connettore a 4 pin che supporta la Pulse Width Modulation (PWM), per regolare dinamicamente la velocità della ventola tramite i controlli della scheda madre per consentire all’utente di regolare la velocità a proprio piacimento.

Per questioni di comodità, più VENTO PRO 120 PWM possono essere collegate a cascata per funzionare come un'unica unità. L'XPG VENTO PRO 120 PWM è dotata di doppi cuscinetti giapponesi ad alta precisione, che gli consentono di sopportare carichi pesanti e temperature elevate.

I cuscinetti garantiscono anche operazioni più silenziose. L'elica della ventola è meticolosamente progettata per ridurre il fastidioso rumore dovuto alle vibrazioni. Ulteriori cuscinetti in gomma antivibrazione attenuano ulteriormente il rumore a 28 dBA durante la rotazione massima di 2150 giri/min. Inoltre, il design innovativo del motore grazie ad un meccanismo di supporto, smorza e riduce ulteriormente le vibrazioni.

La ventola ha un valore MTTF (tempo medio di guasto) di 250.000 ore a 25 ℃ ambiente o 60.000 ore a 60 ℃, ideale per ambienti con limiti di spazio e temperature interne più elevate. La XPG VENTO 120 PRO PWM viene fornita con una garanzia di 5 anni.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale del produttore, a questa pagina.