XPG presenta le RAM DDR5 della serie CASTER

Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

Share in Reddit

XPG, fornitore in rapida crescita di sistemi gaming, componenti hardware e periferiche per gamers, professionisti dell’eSport e appassionati di tecnologia, annuncia oggi la serie XPG CASTER DDR5 DRAM.

Le XPG CASTER, disponibili con e senza illuminazione RGB, possono raggiungere i 7000 MT/s e sono dotate del modulo “On-Die ECC” e il “PMIC” per una maggiore stabilità ed affidabilità. Entrambe le varianti, RGB e non RGB, hanno capacità di 16 GB.

Prestazioni di nuova generazione

Funzionando a 7000 MT/s, le XPG CASTER appartengono alla nuova generazione di memorie DDR5 e sono fino a due volte più veloce delle DRAM DDR4 standard. Con velocità di trasferimento dati incredibilmente veloci, gli utenti potranno godere di un'esperienza di gioco più fluida e senza interruzioni.

Con il supporto all’Intel XMP 3.0, l'overclocking è incredibilmente semplice. La serie XPG CASTER è inoltre dotata di un modulo “On-Die EEC” integrato per la correzione degli errori in tempo reale e circuiti integrati dedicati che gestiscono l’alimentazione (PMIC) per una maggiore stabilità ed affidabilità.

Stile futuristico

Con i loro dissipatori di color grigio acciaio, l’illuminazione RGB triangolare e le forme ispirate all’aerodinamicità, le DRAM della serie XPG CASTER emanano un senso di velocità, raffinatezza e stile futuristico. Gli utenti possono impostare l'illuminazione RGB nel modo desiderato. Possono scegliere tra diversi effetti (statico, respiro, cometa, ecc.) o sincronizzare le luci con le loro canzoni preferite tramite la modalità musica. Tutto questo può essere fatto tramite il software di controllo RGB di tutte le principali marche di schede madri.

Nuovissimo XPG HUNTER DDR5

Oltre alle DRAM DDR5 della serie XPG CASTER, entro la fine dell'anno, XPG, lancerà anche la nuovissima XPG HUNTER DDR5 DRAM. Questo nuovo modulo è il successore della DRAM DDR4 di XPG HUNTER e offre prestazioni migliorate di 5200MT/s con un design rinnovato.