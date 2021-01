XPG presenterà nuovi prodotti al CES 2021

XPG, fornitore in rapida crescita nei sistemi gaming, componenti e periferiche per gamers, professionisti degli esport e appassionati di tecnologia, sta portando una sfilza di nuovi prodotti gaming al CES 2021 digitale. Con il tema "The Future of Gaming", XPG sarà disponibile "digitalmente" per mostrare i suoi ultimi e più grandi prodotti per il 2021, tra cui un nuovo ultrabook gaming lifestyle, un modulo DRAM DDR5 di nuova generazione, software di formazione, chewing gum gaming e altro ancora.

Ultrabook XPG XENIA Xe Gaming Lifestyle

Sulla scia del notebook gaming XPG XENIA, XPG e Intel stanno portando la loro collaborazione ad un livello superiore con la presentazione dell'ultrabook XPG XENIA Xe gaming lifestyle. XENIA Xe è rivolto agli utenti che cercano un ultrabook completo che sia facile da trasportare ma anche abbastanza potente da tenere il passo con le loro esigenze, inclusi giochi, creazione di contenuti e produttività. XENIA Xe è un ultrabook gaming lifestyle da 15,6” che sfoggia un design elegante e contemporaneo caratterizzato da un telaio in alluminio anodizzato in CNC di alta qualità. Ha un profilo sottile di 11 mm (0,4 pollici) nel punto più sottile, pesa 1,65 kg e offre fino a 16 ore di durata della batteria per un eccellente usabilità in movimento. È dotato di processori Intel core di 11° generazione ed i modelli sono i seguenti: i5-1135G7 o i7-1165G7. La grafica sarà gestita dall’Intel Iris Xe, il display è touch ed è un IPS Full HD 1080P da 15,6” con un rapporto schermo-corpo dell'87%. Oltre a questo si aggiunge il nuovo SSD XPG PCIe Gen4 M.2 da 1 TB. Con molte opzioni di espandibilità, le possibilità per XENIA Xe sono quasi infinite.

Gomma gaming XPG

La mancanza di concentrazione e la stanchezza fanno parte del gioco, soprattutto dopo lunghe sessioni. Per far andare avanti i gamers, XPG ha creato la “Gaming Gum”. La gomma è la prima di XPG e i suoi ingredienti includono caffeina per un rapido aumento di energia e una migliore concentrazione. La gomma include anche la luteina, un antiossidante noto per essere benefico per gli occhi, inclusa la sua capacità di sopprimere l'infiammazione e migliorare la nitidezza della vista. La gomma non contiene grassi e proteine e presenta un rinfrescante e tonificante sapore di menta.

XPG PRIME & XPG GRIT

L’XPG PRIME è un ecosistema software che collega tutti i dispositivi XPG dell’utente per una migliore esperienza di gioco. Con l’XPG PRIME, gli utenti possono personalizzare facilmente i propri dispositivi con effetti d’illuminazione e funzioni desiderati su un'interfaccia utente intuitiva e strumenti interessanti. Dopo aver effettuato l'accesso a un account XPG PRIME, gli utenti possono accedere alle proprie impostazioni sui dispositivi stessi o sull'archiviazione basata su cloud.

L’XPG GRIT è un software applicativo di formazione progettato per aiutare i gamers a migliorare le proprie abilità nei giochi in prima persona (FPS) tramite più moduli di formazione e analisi. L'applicazione consente agli utenti di praticare diversi scenari FPS e raccoglie varie metriche. Le metriche vengono quindi utilizzate per fornire approfondimenti sulle impostazioni suggerite e sugli esercizi per migliorare il gameplay degli utenti. Associato a un portale social per il confronto e ulteriori informazioni, l'ambizione dell’ XPG GRIT è quella di elevare il gameplay di chiunque.

SSD XPG GAMMIX S70 PCIe Gen4 M.2 2280

Con l'adozione dello standard PCIe 4.0 di nuova generazione, il GAMMIX S70 offre velocità di lettura/scrittura incredibili fino a 7400/6400 MB/s e lettura/scrittura IOPS casuali fino a 650/740 K. Gli utenti raggiungeranno così l'apice delle prestazioni. In combinazione con la conformità all’NVMe 1.4 e la cache SLC dinamica, il GAMMIX S70 offre prestazioni di gran lunga superiori alle SSD SATA e PCIe 3.0. Per operazioni affidabili e stabili, il GAMMIX S70 è dotato di un dissipatore di calore progettato appositamente per una maggiore dissipazione e quindi un raffreddamento più efficace. Il GAMMIX S70 è già disponibile in molti mercati.

CASE per PC mid-tower XPG DEFENDER PRO E-ATX

L’XPG DEFENDER PRO è il simbolo d’interesse, per XPG, nell’entrare nel mondo dei componenti per PC introducendo così uno chassis mid-tower E-ATX in grado di ospitare schede grafiche fino a 380 mm di lunghezza e dispositivi di raffreddamento ad aria per CPU con profondità fino a 170 mm. Lo straordinario e moderno concetto di design dell’XPG DEFENDER PRO inizia dall'esterno, con un pannello frontale in rete, che consente alle strisce ARGB di illuminare anche i componenti interni. L’ XPG Defender Pro è progettato per un flusso d'aria ottimizzato con tre ventole XPG VENTO 120 ARGB preinstallate. Quest’ultimo è disponibile in bianco o nero per adattarsi a diverse personalità.

CASE per PC mid-tower XPG STARKER AIR ATX

L’XPG STARKER AIR è un case per PC mid-tower ATX compatto dotato di un innovativo filtro antipolvere, installazione VGA verticale e un design industriale elegante con illuminazione ARGB. Include un design del pannello frontale MESHATO funzionale ed elegante con due strisce luminose ARGB frontali ed è disponibile in bianco o nero per adattarsi alle diverse personalità. Tutto questo è fornito in un “factor form” compatto che sfrutta al massimo lo standard ATX. E’ presente anche un set completo di porte I/O per una facile connettività con accessori USB e dispositivi audio senza problemi con effetti di illuminazione preprogrammati.

Dissipatore a liquido per CPU XPG LEVANTE PRO All-in-One

L’XPG LEVANTE PRO è un dispositivo di raffreddamento a liquido per CPU all-in-one che mette in mostra la soluzione leader del settore Asetek ovvero la tecnologia della pompa Asetek di settima generazione con controllo PWM. Il dispositivo di raffreddamento sfoggia un display LCD a colori da 2,1" sul tappo della pompa che è programmabile per fornire informazioni in background per metriche sulle prestazioni come temperatura CPU/GPU, informazioni sulla tensione o altri contenuti personalizzati come testi o disegni per abbellire gli interni di una build. L’XPG LEVANTE PRO è inoltre dotato di tre ventole XPG VENTO PRO 120 PWM alimentate da Nidec per mantenere il radiatore da 360 mm fresco e funzionante in modo ottimale.

Modulo DRAM DDR5 ADATA

Il futuro della DRAM è qui, sotto forma di modulo DRAM DDR5 sviluppato da ADATA. Rispetto ai suoi predecessori, questo modulo fornirà un aumento significativo della velocità, capacità più elevate e un consumo energetico ridotto con una maggiore larghezza di banda per favorire le operazioni della CPU. Il nuovo modulo DDR5 offrirà capacità fino a quattro volte superiori, un consumo energetico ridotto a 1,1 V e velocità fino a 8400 MT/s.

Scheda ADATA SD Express

Con l'ascesa dei sempre più comuni influencer sui social network, dei contenuti generati dagli utenti e dell’implementazione di reti 5G in tutto il mondo, i creatori di contenuti e molti altri cercano memorie portatili ad alta capacità, ad alte prestazioni e per soddisfare le loro esigenze. Per soddisfare questa domanda, ADATA introdurrà una nuova scheda SD Express entro il secondo trimestre del 2021. Sfruttando la nuova specifica SD7.0 e PCIe Gen3x1, la scheda offrirà velocità di lettura/scrittura fino a 880/400 MB/s. Con prestazioni all'altezza degli SSD esterni e un “factor form” compatto di una scheda SD, le schede ADATA SD Express offriranno agli utenti una nuova opzione di archiviazione portatile che è essenzialmente come un mini SSD.

SSD esterno ADATA SE900G RGB

L'unità a stato solido esterna ADATA SE900G è dotata di un guscio posteriore in metallo resistente per un look premium, un'eccellente dissipazione del calore e una robusta durata per unire forma e funzione. Un design studiato e ricercato, permette alla luce RGB ad emettere un bellissimo bagliore in stile neon minimale ma strutturato. L'SSD esterno supporta l'interfaccia USB 3.2 Gen2x2 e può fornire velocità di lettura e scrittura fino a 2000 MB/s per trasferimenti rapidi. In parole povere, gli utenti avranno solo bisogno di cinquanta secondi per trasferire un film 4K da 50 GB, che è fino a dodici volte più veloce di molte unità esterne sul mercato.