YAKUZA: LIKE A DRAGON, rivelata la data di uscita

Sega of America ha rivelato che Yakuza: Like a Dragon verrà lanciato il 13 novembre 2020 su Xbox One X, Xbox One, Windows 10, PlayStation 4 e Steam. Yakuza: Like a Dragon sarà disponibile anche sulla console Xbox Series X al lancio, così come su PlayStation 5 in un secondo momento.

Un'esperienza come nessun'altra, Yakuza: Like a Dragon offre un gameplay RPG dinamico per le strade di Yokohama, in Giappone, con un'avventura che combina le intense risse per le quali la serie Yakuza è nota, con profondità strategiche, personalizzazione del party e varietà di abilità che ti aspetteresti da un RPG classico.

In meno di due minuti, il nuovo How Will You Rise? trailer porta i giocatori in un viaggio attraverso le strade di Yokohama, Giappone, la nuova ambientazione di Yakuza: Like a Dragon. Nel video, vediamo Ichiban Kasuga, il primo nuovo protagonista di questa storia all'interno della serie Yakuza, insieme ad alcuni dei suoi fedeli membri, Nanba, Saeko e Adachi, che si scambiano solo alcuni degli oltre 20 unici job disponibili durante il gioco. Se hai mai desiderato indossare un cappello da chef e cospargere i nemici con un pizzico di pepe per finirli con stile, siamo felici di dire che nessun altro gioco oltre a Yakuza: Like a Dragon ti offrirà quell'esperienza.

Restate sintonizzati nei prossimi mesi per ulteriori informazioni sull'uscita di Yakuza: Like a Dragon e per ulteriori dettagli di gioco, di trama e diversi minigiochi.

Spunti di lettura:

Yakuza: Like a Dragon sarà un titolo di lancio di Xbox Series X

YAKUZA: LIKE A DRAGON, svelato il trailer "HEROES OF TOMORROW"