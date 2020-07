YAKUZA: LIKE A DRAGON, svelato il trailer "HEROES OF TOMORROW"

Sega of America ha annunciato l'apertura dei pre-order di Yakuza: Like a Dragon insieme al debutto del nuovissimo trailer "Heroes of Tomorrow", che punta i riflettori sull'esplosivo e dinamico gameplay del protagonista Ichiban Kasuga e del suo team. Hai mai desiderato vedere un gruppo di "eroi" di mezza età combattere con enormi veicoli da costruzione, sconfiggere nemici con strumenti atipici o evocare una tempesta di piccioni? Yakuza: Like a Dragon ti sorprenderà - è un RPG unico nel suo genere.

Nell'annuncio di oggi è stato anche svelato il cast della voci inglesi di Yakuza: Like a Dragon, che presenta, tra i tanti attori di talento, lo stimato attore cinematografico e televisivo, George Takei. George Takei interpreta il ruolo di Masumi Arakawa, un potente patriarca la cui dissoluzione dell'impero yakuza del clan Tojo mette in moto il conflitto al centro di questa complessa e tortuosa storia. SEGA ha anche annunciato oggi che Yakuza: Like a Dragon sarà disponibile per PlayStation 5 in Occidente e, come annunciato precedentemente, anche su Xbox Series X, Xbox One, Windows 10, PlayStation 4 e Steam. Questa notizia si aggiunge al supporto Smart Delivery di Xbox Series X, già annunciato. È in programma anche un aggiornamento per il lancio della versione occidentale per PlayStation 5 e maggiori dettagli verranno svelati prossimamente.

Yakuza: Like a Dragon sarà disponibile in Occidente per Xbox One, Windows 10 PC, PlayStation 4, e Steam a novembre 2020 (la versione per Xbox Series X sarà disponibile al day one del lancio della console e la versione PlayStation 5 seguirà in un secondo momento). La già annunciata Day One Edition è ora stata rinominata Day Ichi ("uno" in Giapponese) Edition, e sarà accompagnata dalle edizioni Hero e Legendary Hero, disponibili per il pre-order digitale a partire da oggi.

Yakuza Like a Dragon – Pre-order delle tre edizioni

Oggi sono state svelate diverse edizioni di Yakuza: Like a Dragon:

La Day Ichi Edition, disponibile in formato digitale, include il Legends Costume Set composto da otto costumi preferiti dai fan provenienti dalla serie di Yakuza, da quello di Kazuma Kiryu fino a Daigo Dojima.

Una edizione fisica chiamata, Day Ichi SteelBook Edition, include il Legends Costume Set e una stilosa SteelBook da collezione.

La Hero Edition (disponibile in formato digitale) include tutti contenuti della Day Ichi Edition, oltre al Job Set, che aggiunge due nuovi lavori giocabili e il Management Mode Set, che contiene un'ampia selezione di dipendenti aggiuntivi per il minigioco della modalità di gestione espansiva.

Infine, la Legendary Hero Edition (disponibile in formato digitale) include tutti i contenuti della Hero Edition oltre ai seguenti contenuti in-game: Crafting Set, Karaoke Set, Ultimate Costume Set e Stat Boost Set.

Svelato il cast di voci inglesi di Yakuza: Like a Dragon

Come attore veterano in TV e al cinema, George Takei ha prestato il suo talento a personaggi come Hikaru Sulu (Star Trek), Yamato-san, (The Terror), Kaito Nakamura (Heroes) e ad altri ruoli iconici. Il signor Takei presterà la sua voce a Masumi Arakawa, un potente patriarca la cui dissoluzione dell'impero yakuza del clan Tojo mette in moto il conflitto al centro della storia del protagonista Ichiban Kasuga. Ichiban unisce le forze con una squadra proveniente da diversi ceti sociali per scoprire la verità dietro la resa del suo ex patriarca nei confronti di un'organizzazione yakuza rivale, l'Omi Alliance di Kansai.

Il cast principale include:

● Kaiji Tang nel ruolo di Ichiban Kasuga, protagonista della storia dopo aver trascorso 18 anni in prigione

● George Takei nel ruolo di Masumi Arakawa, patriarca della famiglia Arakawa

● Andrew Morgado nel ruolo di Koichi Adachi, un ex polizziotto alla ricerca della verità

● Greg Chun nel ruolo di Yu Nanba, ex infermiere oppresso che fa ammenda con il mondo

● Elizabeth Maxwell nel ruolo di Saeko Mukoda, l'hostess di un bar in missione

Resta sintonizzato nei prossimi mesi per ulteriori informazioni sul lancio di Yakuza: Like a Dragon, inclusi maggiori dettagli sul gioco, i lavori disponibili, abilità e decine di ore di contenuti aggiuntivi coinvolgenti ed esilaranti che i giocatori potranno sperimentare nel loro viaggio in Yakuza: Like a Dragon.