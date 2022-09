You Suck at Parking in arrivo il 14 settembre anche su Game Pass

Happy Volcano è entusiasta di annunciare che l’atteso racing You Suck at Parking arriverà su PC e Xbox il 14 settembre 2022, con il lancio per Nintendo Switch e PlayStation previsto per il 2023. Happy Volcano ha inoltre confermato che You Suck at Parking sarà disponibile su Game Pass per Xbox e PC al day one - mercoledì 14 settembre 2022.

You Suck at Parking è l'esperienza di parcheggio più estrema al mondo e l'unico gioco di corse in cui, l'obiettivo principale è parcheggiare. Include le modalità single-player e multiplayer. Il successo è lo scopo più importante nella corsa contro il tempo mentre i giocatori sfrecciano, derapano e trascinano i freni a mano mentre cercano parcheggi in breve tempo.

Lo sviluppatore Happy Volcano ha fornito maggiori informazioni sulla modalità multiplayer del gioco, che inizialmente consentirà a quattro giocatori di affrontarsi in un parking party completo, insieme alla notizia che il gioco presenterà 60 livelli multiplayer selvaggi e 100 livelli single-player con difficoltà sempre crescente.

L'emozionante modalità multiplayer sarà anche multipiattaforma ed Happy Volcano ha confermato che lo studio è intenzionato ad aggiornare i livelli presenti nel gioco ogni due settimane, fino a...beh, fino a quando il sole inghiottirà la Terra.

“È fantastico poter annunciare pubblicamente una data di lancio per You Suck at Parking dopo tutto l'entusiasmo che abbiamo visto da parte dei giocatori negli ultimi mesi,” ha dichiarato David Prinsmel, Game Director. “Ci sono, infatti, altre novità in arrivo. Tenete gli occhi aperti e il freno a mano tirato saldamente.”

Happy Volcano ha anche annunciato un entusiasmante aggiornamento della demo del gioco su Steam, con nuovi livelli aggiuntivi. Scaricala gratuitamente oggi stesso!

In You Suck at Parking, i giocatori potranno:

Sfrecciare attraverso diversi stage superando molti ostacoli prima di raggiungere i parcheggi designati, il tutto rimanendo calmi, tranquilli e composti durante il processo.

Sbloccare i Parking Token con le loro abilità di parcheggio e ricevere nuove opzioni di personalizzazione con cui sfruttare al meglio la propria corsa.

Scalare le classifiche globali e dimostrare ai propri amici di avere il potere per fermarli. Forse non il mondo, ma almeno un'auto.

Sperimentare un gioco in continua crescita, in continua espansione e in continua evoluzione, in cui più auto, più biomi, più piste e più opzioni di personalizzazione vengono regolarmente aggiunte al roster.

Inoltre, Happy Volcano è lieto di annunciare di aver stretto una partnership con Fireshine Games per pubblicare un'edizione fisica di You Suck at Parking per Nintendo Switch, PlayStation e Xbox, in arrivo nel 2023. Precedentemente noto come Sold Out, Fireshine Games è un affermato publisher di titoli fisici e digitali che lavora a lungo con sviluppatori indipendenti per aiutare a portare i loro giochi in formato fisico sul mercato.