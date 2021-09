Zebra Technologies presenta nuovi tablet e di dispositivi 2-in-1 della gamma ET8x

Zebra Technologies Corporation, azienda innovatrice in prima linea con soluzioni e partner che offrono prestazioni all'avanguardia come vantaggio competitivo, annuncia l’ampliamento della gamma ET8x – nata per offrire maggior produttività e sicurezza in svariati settori – con l’introduzione dei nuovi ET80 e ET85: serie di tablet e 2-in-1 robusti, da 12 pollici con sistema operativo Windows. Si tratta dei primi tablet Zebra compatibili con gli standard Wi-Fi 6E e 5G: ciò permette di offrire una connettività wireless avanzata e di garantire che gli operatori che lavorano fuori sede possano rimanere connessi in qualsiasi ambiente.

Sottili e leggeri, i nuovi ET80 e ET85 – con processore Intel di 11a generazione – rappresentano la soluzione portatile ideale per supportare le operazioni on-site. Inoltre, è possibile aggiungere ai dispositivi una tastiera dotata di una robusta cerniera per offrire agli operatori in prima linea di poter sperimentare un'esperienza completa in movimento paragonabile ad un mobile computer, sui loro veicoli o alle loro scrivanie. La nuova serie ET8x supporta la banda di frequenza CBRS (Citizens Broadband Radio Service) ed è ideale per chi opera in ambito della sicurezza pubblica e i dipendenti della pubblica amministrazione. Per il settore pubblico sia a livello centrale che locale, i tablet e i 2-in-1 di Zebra permettono operazioni di routing e dispatch communications, funzionalità di reportistica su aspetti quali la cura dei pazienti, e-citation, e monitoraggio del personale. I nuovi dispositivi supportano anche la gestione di fascicoli, il controllo di eventi/infortuni via mobile, la gestione di inventari e delle applicazioni di reporting sugli infortuni.

"La possibilità di combinare il bisogno di una soluzione mobile flessibile e portatile con prestazioni di fascia alta e i vantaggi di un ampio display, ha aperto le porte ai robusti tablet 2-in-1 rimovibili di Zebra Technologies, come i nuovi ET80 ed ET85,” afferma David Krebs, Executive Vice President, VDC Research. "Questo rivoluzionario fattore di forma permette di abilitare flussi di lavoro in mobilità distribuiti e mission-critical in ambiti quali quelli legati alla pubblica sicurezza e amministrazione pubblica, pur continuando a offrire una tradizionale modalità di utilizzo tipica dei PC robusti."

La serie ET8x migliora anche l’operatività nei comparti produttivi e di field service. Gli operatori addetti al servizio di assistenza sul campo e delle utility possono utilizzare questi dispositivi per la gestione in mobilità degli ordini di lavoro, delle attività di ispezione e di controllo di conformità e delle applicazioni di assistenza da remoto. All’interno del sito di produzione permettono inoltre di migliorare il controllo qualità e le operazioni di magazzino, così come le attività di manutenzione e riparazione.

La nuova serie di tablet 2-in-1 di Zebra può funzionare come un tablet standalone o sostituire un vero e proprio mobile computer, mantenendo prestazioni ottimali anche negli ambienti più difficili. Con un peso inferiore a 1,3kg e una robusta tastiera rimovibile opzionale, la nuova serie ET8x offre una modalità di lavoro flessibile e può fungere da computer desktop in ufficio o da workstation mobile (veicolare) in un'auto della polizia, su un camion o su un carrello elevatore. I dispositivi ET80 e l'ET85 garantiscono anche una maggiore durata della batteria rispetto ai modelli precedenti, riducendo il tempo necessario per ricaricare il dispositivo o per passare a dispositivi di back up. Ciò permette di migliorare ulteriormente la produttività e ridurre i tempi di inattività.

"Siamo orgogliosi di presentare i nuovi tablet 2-in-1 ET80 e ET85, che forniscono connettività Wi-Fi 6 avanzata, oltre a sancire l'ingresso di Zebra nell’ecosistema 5G," ha dichiarato Julie Johnson, Vice President, Enterprise Mobile Computing, Zebra Technologies". L'innovativa serie ET8x offre ad aziende di svariati settori i dispositivi di cui hanno bisogno per migliorare la produttività, la velocità e l'affidabilità in tutte le aree di operatività."

La nuova serie ET8x è dotata di schermo da 12 pollici, fotocamera posteriore da 13 megapixel, scanner di codici a barre integrato opzionale, oltre a supportare Windows Hello tramite la fotocamera frontale per il riconoscimento facciale, oltre a un lettore di impronte digitali opzionale per l'autenticazione multi-fattore. ET80 e ET85 sono anche i primi tablet Zebra Windows 10 dotati di specifici strumenti software della suite Zebra Mobility DNA per ottimizzare i flussi di lavoro e migliorare le comunicazioni e l'esperienza d’uso degli operatori che lavorano da remoto. Questi strumenti includono PowerPrecision Plus, che raccoglie informazioni sullo stato della batteria del dispositivo, e la funzionalità opzionale Workforce Connect Push to Talk che ottimizza le comunicazioni in un’unica piattaforma connessa.

Inoltre, Zebra OneCare offre con la serie ET8x, piani di manutenzione per massimizzare i tempi di attività dei dispositivi e le prestazioni, garantendo così il massimo dall’investimento. Con i piani Zebra OneCare, gli operatori in prima linea possono lavorare ai massimi livelli, riducendo al contempo eventuali vulnerabilità dei dispositivi, spese di riparazione non programmate e interruzioni impreviste.

