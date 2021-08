Activision svela Call Of Duty Vanguard, al debutto il prossimo 05 Novembre (2021)

Che autunno sarebbe senza un Call of Duty in contrapposizione ad un Battlefield?

Ripartita dal reboot di Modern Warfare del 2019 (Clicca qui per leggere la nostra recensione) e seguita lo scorso anno dal capitolo ambientato durante la Guerra Fredda, la saga di CoD proseguirà anche quest'anno a ritroso nel tempo.

Ambientato durante gli avvenimenti della Seconda Guerra Mondiale, Call of Duty Vanguard debutterà - salvo gli ormai classici rinvii del caso - il prossimo 05 Novembre (2021) su tutte le attuali console di gioco di Microsoft e Sony disponibili in commercio, e naturalmente PC Windows compreso tramite Battle.net.

In base alle informazioni divulgate dagli sviluppatori, al contrario del tanto atteso Battlefield 2042 questo nuovo CoD: Vanguard punterà molto sulla campagna single-player, tramite la quale vestiremo i panni/fazioni dei seguenti quattro personaggi giocabili nelle relative ambientazioni:

Sergente Arthur Kingsley del 9° Battaglione Paracadutisti dell'Esercito Britannico.

Tenente Polina Petrova della 138a Divisione fucilieri, Armata Rossa.

Capitano Wade Jackson, squadrone scout sei, marina degli Stati Uniti.

Sottotenente Lucas Riggs, 20° battaglione, forze militari australiane.

Molta importanza verrà data ovviamente anche al comparto multiplayer, accreditato di ben 20 mappe già disponibili sin dal lancio, il quale verrà arricchito dall'integrazione della prossima esperienza di CoD:Warzone in uscita entro fine anno. Naturalmente non può mancare come ciliegina sulla torta la modalità Zombie, che torna in questo capitolo sotto forma di una esperienza cooperativa.

In attesa di scoprire ulteriori dettagli, vi consigliamo di consultare l'annuncio del gioco tramite il blog ufficiale unitamente al reveal trailer, allegato qui di seguito:

DOMINA SU TUTTI I FRONTI, CALL OF DUTY: VANGUARD SARÀ DISPONIBILE IL 5 NOVEMBRE



SANTA MONICA, California — 19 agosto 2021 — Dal 5 novembre i giocatori potranno cambiare le sorti della guerra e vivere la Seconda Guerra Mondiale come mai prima d'ora in Call of Duty: Vanguard. Insieme a una nuova esperienza Warzone perfettamente integrata in arrivo entro la fine dell'anno, l'enorme quantità di contenuti di Call of Duty fornirà ai giocatori un'offerta senza rivali.



Vanguard offre il pacchetto completo ai fan di Call of Duty attraverso le modalità Campagna, Multigiocatore online e Zombie in cooperativa. I giocatori scopriranno le origini delle forze speciali mentre cambiano il corso della storia, formando la Task Force One in una vasta campagna narrativa della Seconda Guerra Mondiale che si estende sui fronti orientale e occidentale dell'Europa, su quello del Pacifico e del Nord Africa. Il multigiocatore offre 20 mappe fin dal giorno del lancio, mentre i fan di Zombie sperimenteranno un'esperienza di gioco tipica dei non morti, che segna il primo crossover Zombie del franchise.



Entro la fine dell'anno, i giocatori di Vanguard potranno immergersi in una nuova esperienza di Call of Duty: Warzone totalmente integrata, con una mappa completamente nuova, un nuovo gameplay e nuove esperienze. Questo è il Call of Duty più connesso di sempre, tutto alimentato dal motore Call of Duty di nuova generazione introdotto in Modern Warfare.



"Call of Duty: Vanguard è pronto a offrire una straordinaria gamma di esperienze di gioco per l'intera community di Call of Duty. L'ampiezza dei contenuti di Vanguard è un segno distintivo del titolo, con il maggior numero di mappe multiplayer di sempre al giorno del lancio e il primo crossover Zombie nella storia di Call of Duty", ha affermato Johanna Faries, General Manager Call of Duty di Activision. "I fan di Warzone sperimenteranno anche una serie di entusiasmanti novità in arrivo come parte del lancio. Non vediamo l'ora di condividerle".



Call of Duty: Vanguard è ora disponibile per il preordine. L'uscita del titolo è prevista su PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC tramite Battle.net a partire dal 5 novembre. La nuova esperienza di Call of Duty: Warzone uscirà entro la fine dell'anno.