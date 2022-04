Anche Crystal Dynamics punta su Unreal Engine 5 per il prossimo Tomb Raider

In occasione dell'evento "State of Unreal 2022", lo studio Crystal Dynamics ha confermato di aver iniziato lo sviluppo del prossimo capitolo del franchise di Tomb Raider, sfruttando l'Unreal Engine 5 di Epic Games.

Al pari di quanto visto in occasione dell'annuncio di CD Project RED relativamente al prossimo capitolo della serie The Witcher, anche in questo caso viene defintivamente abbandonato il proprietario "Foundation Engine" (Il quale ricordiamo ai tempi dell'ultimo Shadow of The Tomb Raider ha comunque lasciato il segno, tant'è che tutt'ora viene utilizzato come "benchmark" per il test dei componenti hardware).

Anche in questo caso non sono stati annunciati dettagli o altro, pertanto vi invitiamo nuovamente ad attendere comodamente ulteriori notizie che - probabilmente - tarderanno un po ad arrivare.

Crystal Dynamics is incredibly excited about the future of Unreal and how it will help us take our storytelling to the next level. That's why we're proud to announce that our next #tombraider game is being built on Unreal Engine 5! pic.twitter.com/UFMiWzJAZc