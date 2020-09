art of rally debutterà su PC Windows il prossimo 23 Settembre (2020)

Si parlava di un debutto in autunno - che credevamo inoltrato - ma a quanto pare il simpatico Dune Casu, ricordiamo unico componente dei Funselektor Labs Inc. con base a Vancouver (Canada), ha deciso di illuderci in un primo momento per poi sorprenderci poco dopo.

art of rally, l'interessante titolo racing di cui vi abbiamo parlato circa due settimane fa, debutterà ufficialmente su PC Windows il prossimo 23 Settembre (2020).. ufficialmente il secondo giorno della stagione autunnale! 😂

Scaldate dunque i motori, e nel frattempo godetevi il trailer dedicato all'annuncio della data di uscita:

"Fare qualcosa di pericoloso con lo stile è arte ..."



2 settembre - Vancouver, Canada - Lo sviluppatore di giochi indie Funselektor ha annunciato oggi che il suo nuovo gioco di corse art of rally verrà lanciato il 23 settembre per PC tramite Steam. Il gioco presenterà sia una modalità campagna per giocatore singolo che classifiche online al momento del lancio. Nell'arte del rally, i giocatori viaggeranno in tutto il mondo e guideranno attraverso ambienti belli e rilassanti ispirati a Finlandia, Sardegna, Norvegia, Giappone e Germania.



Scegliendo da un ampio pannello di iconiche auto da rally dagli anni '60 agli anni '90, tutti i tipi di giocatori, dai principianti ai corridori esperti, possono affrontare i tornanti più stretti con opzioni per regolare con precisione la stabilità, il controsterzo e l'assistenza alla frenata antibloccaggio, come oltre a scegliere la trasmissione automatica o manuale.



La modalità Carriera riporterà i giocatori indietro nel tempo durante gli anni d'oro dei rally dai primi anni '60 all'iconica era del regolamento del Gruppo B, luoghi (60 tappe) e veicoli (50+) mentre progrediscono come migliori corridori. Per coloro che sono pronti a misurarsi con il mondo, il gioco presenterà anche sfide giornaliere e settimanali, con classifiche che classificano quelli all'altezza del compito. E poiché "Fare qualcosa di pericoloso con lo stile è arte ...", saranno disponibili una modalità Foto e una modalità Replay per condividere i loro migliori scatti d'azione o conservare il ricordo di un tramonto dorato nella loro posizione preferita.



Elenco delle caratteristiche

• Progredisci negli anni d'oro dei rally in modalità Carriera

• Più di 50 iconiche auto da rally dagli anni '60 agli anni '90, Gruppo B, Gruppo S, Gruppo A

• 60 tappe di rally in Finlandia, Sardegna, Norvegia, Giappone e Germania

• Sfide giornaliere e settimanali con classifiche

• Modalità foto e replay per la condivisione di screenshot

• Vrooooooooooooooom 🏁