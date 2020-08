art of rally, nuovo racing game dal creatore di Absolute Drift al debutto in autunno

Sono passati oltre quattro anni dal momento in cui abbiamo provato l'interessante Absolute Drift del simpaticissimo Dune Casu, unico componente dei Funselektor Labs Inc. con base a Vancouver (Canada), il quale ha mantenuto la sua promessa ed ha realizzato un nuovo ed ancor più stuzzicante racing game con "visuale dall'alto".

Atteso per l'autunno 2020 su PC Windows tramite Steam e GoG, e solo successivamente su console, questo nuovo titolo si chiamerà art of rally, un nome che è tutto un programma, vanterà una fisica piuttosto avanzata ed al contempo sarà caratterizzato da una grafica semplice e pittoresca.

Nell'attesa di scoprire la data precisa del debutto, vi consigliamo di consultare il comunicato stampa allegato qui di seguito e guardare l'ultimo gameplay trailer rilasciato per l'occasione:

"Fare qualcosa di pericoloso con lo stile è arte ..."



Lo sviluppatore di giochi indie Funselektor (Absolute Drift) ha rivelato oggi un nuovissimo trailer di gioco per l'arte del rally, che mostra il sistema di fisica delle auto revisionato e gli splendidi ambienti delle piste da corsa. art of rally è un gioco di corse stilizzato ma profondo ispirato all'epoca d'oro del rally e arriverà su Steam questo autunno 2020.



Nell'arte del rally, i giocatori viaggeranno in tutto il mondo e guideranno attraverso ambienti meravigliosi e rilassanti ispirati a Finlandia, Sardegna, Norvegia, Giappone e Germania. Scegliendo da un ampio pannello di iconiche auto da rally dagli anni '60 agli anni '90, tutti i tipi di giocatori, dai principianti ai corridori esperti, possono impegnarsi nei tornanti più stretti con opzioni per mettere a punto la stabilità, il controsterzo e l'assistenza alla frenata antibloccaggio, nonché come scegliere la trasmissione automatica o manuale.



La modalità Carriera riporterà i giocatori indietro nel tempo durante gli anni d'oro dei rally dai primi anni '60 all'iconica era dei regolamenti del Gruppo B, luoghi (60 tappe) e veicoli (50+) mentre progrediscono come migliori corridori. Per coloro che sono pronti a misurarsi con il mondo, il gioco presenterà anche sfide giornaliere e settimanali, con classifiche che classificano quelli all'altezza del compito. E poiché "Fare qualcosa di pericoloso con stile è arte ...", saranno disponibili una modalità Foto e una modalità Replay per condividere i loro migliori scatti d'azione o conservare il ricordo di un tramonto dorato nella loro posizione preferita.



Elenco delle caratteristiche:

• Avanza negli anni d'oro dei rally in modalità Carriera

• Più di 50 iconiche auto da rally dagli anni '60 agli anni '90, Gruppo B, Gruppo S, Gruppo A

• 60 tappe di rally in Finlandia, Sardegna, Norvegia, Giappone e Germania

• Sfide giornaliere e settimanali con classifiche

• Modalità foto e replay per condividere screenshot