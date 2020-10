Assassin's Creed Valhalla, annunciati i requisiti hardware ma senza Ray Tracing

Facendo seguito a quanto annunciato per Watch Dogs: Legion, Ubisoft ha svelato quest'oggi i requisiti hardware minimi e consigliati per giocare Assassin's Creed: Valhalla su PC Windows, ma con una "sorpresa".

Tra i suggerimenti del caso non troviamo alcun riferimento al Ray Tracing e, sebbene si trattasse di qualcosa ben assodato nell'immaginario comune (Vedi pure il lancio del gioco anticipato al 10 Novembre così da coincidere con la Xbox Series X|S), sembra proprio che questo capitolo della serie non lo supporterà affatto (Almeno non dal lancio, questo è certo).

Tornando ai requisiti, e considerando l'evoluzione dell'engine grafico in rapporto a quanto richiesto per WD: Legion, non ci pare vi sia nulla di "sconvolgente". Ovviamente ci occuperemo di verificare personalmente quanto dichiarato, non appena saremo in possesso del gioco!

Di seguito l'ultimo trailer ufficiale rilasciato per illustrare le migliorie e differenze della versione PC Windows di Assassin's Creed: Valhalla: